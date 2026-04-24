Porsche ukázalo novou verzi svého největšího nesmyslu a myslí si, že ho tak prodá snáz. Nevěříme tomu ani v nejmenším
Petr ProkopecŽádný krasavec to není, lépe ale přece jen vypadá. Jeho podstata ovšem zůstává stejně absurdní a dosavadní zkušenosti ukazují, že lidé o tyto vozy hrající si na kupé zase tak moc nestojí. Elektrickému Cayenne Coupe tedy zářnou budoucnost opravdu nevěštíme.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Když Porsche v roce 2019 přišlo s elektrickým modelem Taycan, zdálo se, že jde o vůbec první vůz na světě, ze kterého musí mít obavy i Tesla. Navíc nezůstalo jen u chvály často pochlebovačných médií, nýbrž došlo také na pozitivní odezvu ze strany zákazníků. Dva roky po premiéře totiž Taycan dosáhl na 41 296 prodejů, což byl pro Zuffenhausen signál, že klientela o elektrická auta stojí. Dnes už ví, že ho přečetla špatně.
Záhy po prvotním růstu prodejů tedy přišel jejich prudký pokles, který dosud neskončil. Porsche ale v mezičase vsadilo téměř vše na elektrickou ofenzivu, která jej nyní táhne ke dnu. Automobilka se tak nepotýká jen s až krutě uvadajícím zájmem o Taycan, publikum neokouzlil ani nepovedený elektrický Macan. Ten se propadákem stal praktick yrovnou a dnes dokonce prodejně prohrává se svým víc než dekádu starým spalovacím předchůdcem, který už si mohou koupit pomalu jen Američané. I proto Porsche začalo razantně otáčet a jeho budoucnost by měla být znovu hlavně benzinová. Protože se ale dosud věnovalo prakticky jen elektrickým novinkám, pomalu dnes nemá co prodávat.
Třeba u nové generace modelů Boxster a Cayman ještě stihlo Porsche za nouzovou brzdu zatáhnout včas, projekt elektrického Cayennu byl evidentně až příliš rozjetý na to, aby došlo na jeho odpískání. SUV disponující až 1 156 koňmi se tak dostalo do prodeje, kde navíc klasická varianta nezůstane osamocena. Nově totiž značka přišla také s variantou „kupé”. s identickou technikou, jen zabalenou do karoserie, která z opravdu nehezkého auta dělá... o něco méně nehezké auto.
Karoserie je navíc od čelního sloupku dozadu aerodynamičtější, a tak automobilka uvádí, že se dojezd natáhl o 18 kilometrů až na 669 km, které má na kontě varianta Cayenne S Coupe Electric. Ta disponuje až 666 koňmi výkonu, s nimiž zvládá zrychlení na stovku za 3,8 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla omezena na 250 km/h, klientela v Česku pak za toto provedení zaplatí 3 336 376 Kč. Oproti klasickému Porsche Cayenne Electric tak klientela platí o zhruba 110 tisíc korun víc i za to, že se objem zavazadelníku snížil z 781-1 588 litrů na 534 až 1 347 litrů.
Základ nabídky ovšem tvoří verze produkující 442 koní, za které dáte minimálně 2 787 816 Kč. Očekávat pak můžete sprint na stovku za 4,8 sekundy a maximálku 230 km/h. Vrchol s oněmi 1 156 kobylami se může dosáhnout tempa ještě o 30 kilometrů v hodině vyššího, zatímco ke zdolání mety 100 km/h mu stačí 2,5 sekundy. Klientelu nicméně vyjde už na 4 320 217 Kč. Znamená to, že oproti klasické verzi, která je stejně rychlá, jen praktičtější, je dražší o přibližně 70 tisíc korun.
Dodávky elektrického SUV-kupé odstartují letos v létě, přičemž automobilka klientele nabídne také paket Lightweight Sport čítající karbonovou střechu či specifická 22palcová kola. Hmotnost vozu má díky tomu klesnout až o 17,6 kg, ovšem toho si zaručeně nikdo nevšimne. Bez řidiče totiž Cayenne Turbo Coupe Electric váží 2 650 kg, při plném zatížení má pak dokonce na kontě 3 250 kilo.
Právě tato čísla dělají z libovolného elektrického Cayenne největší nesmysl v nabídce Porsche, s tradičními přednostmi aut značky nemají společného vůbec nic. S karoserií „kupé” sice vůz o něco lépe vypadá, ale krasavec to stejně není. A dosavadní prodejní zkušenosti s elektrickými SUV-kupé nejsou pozitivní, podívejte se třeba na odbyt Enyaqu a Enyaqu Coupe. Něco nám říká, že tohle bude jen další propadák.
Porsche Cayenne Coupe Electric bude k mání ve třech verzích, z nichž vrcholné Turbo, které žádné turbodmychadlo pochopitelně nemá, nabídne až 1 156 koní. Spojena s nimi ale povětšinou bude třítunová hmotnost, o udávaném dojezdu 628 km tak řidiči jedoucí jinak než piánko po městě budou moci jen snít. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
Bleskovky
- Zákazník nechal u dealera za moderní marnost protiúčtem legendární model. Od lidí schytal takovou bídu, že už se tím Honda radši nechlubí
22.4.2026
- Nejlegračnější na novém integrovaném WC v autě je nakonec značka, která si ho patentovala
21.4.2026
- Ferrari ukázalo, jak skutečně funguje přelomový interiér jeho poslední novinky. V Golfu by to byla moc fajnová věcička
20.4.2026
Nejnovější články
- VW asi vadilo, že se svou levnou značkou boduje, přichází tedy s novinkou, která se postará o opak
před 2 hodinami
- Porsche ukázalo novou verzi svého největšího nesmyslu a myslí si, že ho tak prodá snáz. Nevěříme tomu ani v nejmenším
před 3 hodinami
- Aby to nezapadlo: Nový Mercedes třídy C jako jako barokní kostel nejen vypadá, ale i váží
před 5 hodinami
- Renault s Číňany ukázali řešení, které původně jen elektromobilům vrací spalovací pohon bez velkých útrap
před 6 hodinami
- Audi právě zařízlo dva modely, které se starají o 17 procent jeho prodejů, potvrdilo jeden, který nekoupí skoro nikdo
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva