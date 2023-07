Porsche ukázalo hezké řešení pro majitele elektromobilů, kteří nemají co dělat, pro ostatní dál nemá nic před 6 hodinami | Petr Prokopec

Praktická použitelnost elektromobilů je tak tragická, že každá náplast na tuto bolístku jen připomene, o jak krvavou ránu jde. Je pěkné, že s Porsche můžete čekat půlhodinu na dobití auta v hezkém prostředí, ale co když prostě potřebujete jet? Pak pro vás ani Porsche nemá nic.

Nevím, jak jste na tom se zastávkami u čerpacích stanic vy, ale pro mě představují jen nutné zlo. Jistě, někdy není špatné na chvíli zastavit, podívat se aspoň na něco jiného než pod koly ubíhající asfalt, dát si třeba kávu a zase jet, v mém obvykle velmi plném programu je ale i těch pár minut zdržením, které mě okrádá o čas.

Vím, že věc takto nevnímám zdaleka sám. Prakticky každý, kdo pravidelně jezdí „dálky”, je obtěžován už silnějším benzinovým autem, které na nádrž neujede více jak 300 až 400 kilometrů. Nemusíte ani jezdit tak daleko na jeden zátah, už fakt, že musíte tankovat několikrát týdně, je obtěžující a zdržující. Takoví lidé pak nezřídka začnou adorovat diesely, i když jsou to jinak petrolheadi jako vyšití - snadno dvojnásobný dojezd na natankování znamená citelnou úsporu času.

Patálie s dobíjením elektromobilů jsou vedle těchto debat příhodami jak z jiné planety. Nebavíme se o pár pětiminutových zastávkách za týden, ale klidně o několika hodinových zastávkách za den. Je to tak otravné a neslučitelné s jakýmkoli způsobem života, při kterém máte co dělat - i kdyby šlo o čas strávený s rodinou -, že není těžké chápat, proč naprostá většina lidí elektrická auta odmítá. Prostě s nimi nemohou rozumně žít.

Automobilky se proto snaží najít cesty, jak tuto patálii vyřešit, dokud ale nebude existovat způsob, jak do auta dostat stovky kilowatthodin energie za pár minut, žádné skutečné řešení to nebude. A všechny náplasti na tuto bolístku budou jen připomínat, jak krvavá rána se pod ní nachází.

Ukazuje to i nový pokus Porsche, který si říká Charging Lounge. Je to v podstatě luxusnější benzinka - luxusnější proto, že v ní musíte trávit více času a Porsche vám to chce zpříjemnit. Ve srovnání s běžnými dobíjecími stanicemi tak Charging Lounge připomíná salónky pro cestující první třídy vedle hal pro obyčejné pasažéry na letištích. Čekat vás zde budou moderní a čisté toalety, stejně jako automaty s nápoji a občerstvením či síť Wi-Fi. Celé zázemí přitom bude plně automatické, dovnitř se tak dostanete jen s pomocí svého Porsche ID, jenž bude navázané na registrační značku.

Automobilka se zároveň snažila, aby dobíjecí stanice byla co nejvíce v souladu s principy udržitelné budoucnosti. I když tedy bude otevřena 24 hodin denně 7 dní v týdnu, ve chvíli, kdy uvnitř nikdo nebude, dojde k utlumení světel. O udržování příjemné vnitřní teploty se pak má starat tepelné čerpadlo. Střecha pak bude pokryta solárními panely, jakkoli je třeba dodat, že ty na výrobu elektřiny pro dobíjecí stojany rozhodně stačit nebudou.

Ale k čemu je to nakonec dobré? Budete čekat v příjemnějším prostředí, bude vás to méně obtěžovat, ale budete pořád čekat a bude vás to pořád obtěžovat. Tedy pokud máte co na práci - pokud ne, může to být zajímavý způsob, jak zabít čas. Pro kohokoli jiného je to pořád jen komfortnější „opruz”.

Dodejme, že pilotní stanice byla otevřena poblíž německého Bingenu nad Rýnem a počítá se šesti stojany o výkonu 300 kW a se čtyřmi disponujícími 22 kW. I u nejrychlejšího stojanu tedy budete čekat desítky minut na doplnění ekvivalentu 25litrové nádrže na naftu. To opravdu neřeší nic. Elektromobilita se zkrátka točí v začarovaném kruhu, ze kterého není úniku, ani revoluční baterie ji nespasí. Však kde pak vezmete elektrický výkon potřebný pro nahrazení byť jediné benzinky? Natož pak všech? Je to utopie na entou, kterou Porsche Charging Lounge jen více zviditelňuje, nikoli naopak.

Nové dobíjecí stanice automobilky ze Zuffenhausenu sice vypadají lákavě, ve výsledku ale jen připomínají, jak moc vás dobíjení elektromobilu okrádá o čas. Foto: Porsche

