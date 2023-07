Porsche už brzdí s plánovaným koncem spalovacích modelů, vidí, komu všemu elektromobily neprodá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Porsche není elektromobily až tak posedlé, přesto mělo seriózně v plánu skončit třeba se spalovacím Macanem za dva až tři roky. Už teď ví, že to rozumně nepůjde. A Němcům můžeme prozradit tajemství - ono to rozumně nepůjde ani potom, u Macanu rozhodně ne.

Elektrická auta považujeme za nekonkurenceschopné zboží v jakékoli formě. Nechceme tím popírat výhody elektrického pohonu, těch je jistě spousta, dokud ale bude nevyhnutelně spojen s drahými akumulátory s mizernou energetickou hustotou, krátkou životností, pomalým nabíjením a ekologicky nešetrnou výrobou, nemá šanci se z ekonomického ani praktického hlediska vedle spalovacích aut prosadit.

Je celkem jedno, zda se budeme bavit o malých vozech do města nebo tisícikoňových supersportech, vždy narazíme na to samé - na limity baterek. Pro malá auta budou moc drahé a vzhledem k jejich menšímu nájezdu budou mít příliš krátkou životnost, pro sporťáky budou moc těžké a vzhledem k jejich dynamickému potenciálu budou mít příliš malou kapacitu a dlouhou dobu dobíjení. Je to pořád to samé - baterky, baterky, baterky, už asi 150 let. A pokud někdo říká, že se to rychle změní, lže, neboť i optimističtí výrobci samotných baterek říkají, že ani za 10 let nedostaneme jen o pár desítek procent lepší řešení. Tehdy už se přitom skoro nemá prodávat nic jiného...

Přesto jsou značky, kterým elektrický pohon zase tak velkou čáru přes rozpočet udělat nemusí. Výrobce jako Škoda (pokud tedy naplní své vize, o čemž pochybujeme) by takový přechod položil, některé výrobce drahých vozů ale zase tak moc trápit nemusí. Problémy s použitelností a vůbec celkovým smyslem takových aut jsou pořád stejné, odpadá ale problém s cenou, neboť drahé značky neúčtují zákazníkům „náklady plus něco”, žijí v trochu jiném světě. A existence spousty jejich modelů není postavena kolem toho, že musíte každý den rozvézt půl tuny nákladu po republice, u tak trochu rozmarných aut pro zábavu nemusí být ani praktická použitelnost faktorem.

V ideální pozici pro elektrifikaci bez velkých obav se tak zdá být Porsche. Je to drahá značka, jejíž zákazníci moc neřeší, jestli auto stojí 2,5 nebo 3 miliony korun, za 100 tisíc si kupují jinou barvu obšití sedaček a chromované kryty ostřikovačů světel. Praktická použitelnost může být u některých aut důležitá, u většiny ale stejně není - i SUV jsou typicky vozy na dojíždění manželek z předměstí do měst. A byť třeba pro 911 se vzhledem k jejímu zaměření a výkonu pro elektrifikaci nehodí vůbec, zrovna tu Porsche vůbec elektrifikovat nechce. Všechno ostatní ano.

První na řadu měl přijít Macan už letos a byť se příchod elektrického nástupce opozdil, jedinou budoucností má být tak jako tak. Jeho současná spalovací verze tedy měla zůstat v prodeji ještě po další rok nebo dva současně a skončit tedy okolo roku 2025. Porsche už teď ví, že to nepůjde.

Z úst nejvyššího vedení firmy to mělo podle zdrojů kolegů z Auto News zaznít během interního setkání na Kanárských ostrovech. Automobilka prý znovu přemýšlí o tom, zda s Macanem byť ve zmíněném termínu přejít pouze elektrický pohon kvůli „nedostatku dobře udržované veřejné nabíjecí infrastruktury”. To je takové obvyklé zaklínadlo, realita je ale pořád jen jedna - elektrický Macan nemůže nikdy být rozumně využitelné zboží.

Máme v redakci zkušenosti se spalovacím modelem GTS, který sice funguje výborně, za 15 litrů na 100 km s ním ale vozí i manželky děti na fotbal, za 20 ambicióznější otci a za 25 aktivnější řidiči. I kdybychom vzali oněch 15 l/100 km jako určující, bavíme se v případě elektromobilu se 100 kWh baterií o autě s reálným dojezdem 170 km, pokud využijete baterii od 100 do 0 %, což je nemožné. Rychle ujede takové auto na nabití pár desítek kilometrů. K čemu takový vůz je?

Šéf Porsche Oliver Blume ostatně už dříve odmítl říci, jak dlouho bude souběh prodeje spalovacích a elektrických verzí Macanu v prodeji trvat, zjevně si tedy ani on už dříve nebyl jistý tím, zda na elektrifikaci takového modelu bude zvědavé bůhvíjaké množství zákazníků. Některá z automobilek možná spáchá „elektrickou sebevraždu“, o které dnes tolik manažerů rádo hovoří. V případě většiny ale bude platit klasické „řiďte se tím, co dělají, ne tím, co říkají“.

Evidentně ani Porsche, které je v tak příhodné pozici, nepošle spalovací motory do háje jen tak a počká si na reakci zákazníků. Nic takového neplánuje ani BMW. A pochybujeme, že své odhodlání neztratí Audi s Mercedesem. Pokud i drazí Němci „měknou“, co lze čekat od mainstreamových automobilek, pro které jsou spalovací motory mnohem podstatnější? Prodávat auta podle plánů Bruselu bez reálného zájmu těch, kteří je mají kupovat, prostě nepůjde, takhle svět nefunguje.

Elektrické Porsche Macan mělo dorazit už letos, nakonec má přijít příští rok. Jedinou alternativou v nabídce ale nebude ani po roce 2026, Porsche se bojí reakce zákazníků. Foto: Porsche

Zdroj: Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.