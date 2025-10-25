Porsche už se propadlo do mohutné ztráty. A i další čísla jsou těm červeným tak blízko, že zkázu nejspíš odvrátily jen účetní triky
Petr MilerZe stroje na peníze se stává stroj na problémy. Automobilka věří, že aktuálně padla na dno, od kterého se jen odrazí, ale je to realistické smýšlení? Uvážíme-li, že v dohledné době vyřadí z nabídky další klíčové spalovací modely, za které jednoduše nemá náhradu, to tak nemusí dopadnout.
před 6 hodinami | Petr Miler
Už jednou jsem v našich článcích vzpomínal na nedávnou návštěvu dealerství Porsche po boku mého kolegy, dlouholetého zákazníka značky a majitele několika jejích aut. Jeho přítomnost byla klíčová, neboť zejména lidi z obchodu před ním vzhledem k dekády trvajícím vztahům odhodili masku přetvářky a mluvili o věcech tak, jak se z jejich pohledu reálně mají. To před kýmkoli „z ulice” běžně nedělají.
Pozoruhodných poznámek by se našlo víc, obchodní šéf tohoto zastoupení, které z pochopitelných raději neupřesním, ale poznamenal zejména dvě zásadní věci. Jednak to, že největší touhu z nabídky značky dnes u zákazníků vyvolávají auta, se kterými firma končí, popř. je tak či onak vzdaluje od klienty preferované povahy. A jednak to, že věří, že to nejhorší má firma za sebou, prošla jakousi katarzí a od teď bude jen lépe.
Myslím, že to je realistický pohled na věc, má ovšem pár háčků, z nichž jeden velký se zračí v tom, co v této přátelské debatě také padlo - kolegovi, který své manželce koupil před pár léty ještě spalovací Macan a jeho elektrický nástupce nikoho z nich ani zbla neoslovil, prodejci jen s drobnou nadsázkou řekli, ať si předplatí záruku Approved na dalších 5 let a pak si přijde pro vůz, který teprve vznikne. I to je plán, jenže překlenout právě toto období může být pro Porsche kritické.
Vše zmíněné se odráží v právě odhalených kvartálních výsledcích automobilky, která se do červených čísel propadla ještě dřív, než vůbec stačila dokonat dosavadní dílo zkázy. Jak jsme mnohokrát zmiňovali, firma letos v září v zásadě odpískala svou elektrickou revoluci, zatáhla za záchrannou brzdu a spalovací motory vrátí všem modelům, kterým je aktuálně bere, než se tak ale stane, bude si muset vystačit s tím, co má. A to vážně nejsou silné karty.
Automobilka to v prezentovaných číslech zastírá a upozaďuje za jiné, aspoň míň negativní výsledky, faktem ale je, že investice do nerentabilních elektrických modelů v kombinaci s následnými neplánovanými investicemi nutnými pro návrat k těm spalovacím poslaly Porsche do mohutné kvartální ztráty ve výši 966 milionů Eur (23,5 miliardy Eur). Loni firma za stejné období 974 milionů vydělala, obrat je to až brutální.
Celoroční čísla vypadají vzhledem k méně dramatickým dopadům zmíněného na předchozí kvartály lépe, ale opravdu jen o málo. Zisk po zdanění za první tři čtvrtletí meziročně klesl o 95,9 procenta na 114 milionů Eur. A provozní zisk za stejné období činil dokonce jen 40 milionů Eur, což je o brutálních 99 procent méně než v předchozím roce, kdy překonal 4 miliardy Eur. To jsou tak nízká čísla, že vypadají jen jako dílo účetních triků - není zase tak těžké přesunou pár položek o kvartál vpřed nebo vzad, aby výsledek zůstal aspoň takto lehce v plusu.
Důvodů k radosti obecně mnoho není - obrat klesl o 6 procent na necelých 26,9 miliardy Eur. Odbyt od ledna do září spadl o 6 procent dolů na něco málo přes 215 tisíc aut a firma se nakonec utěšuje jen pozitivním cash flow. To se jistě hodí, ale je to skutečně jen malá spása při všem zmíněném. I když za pozitivní lze považovat, že firma výslovně označuje přehnanou sázku na elektromobily jako jeden z klíčových zdrojů svých současných problémů. Porsche dál hovoří o zrušení dříve ambiciózních cílů, odložení nových elektrických modelů a masivní investici (celkem 3,1 miliardy Eur) do nových spalovacích vozů. To vše coby reflexi „tržní reality a potřeb zákazníků“.
Dalšími osinami v zadnici jsou pro společnost situace v Číně a USA, kdy zejména v Říši středu společnost strádá. Za prvních devět měsíců roku tam prodala jen necelých 32 200 vozů, asi o 26 procent míň než ve stejném období loni. A méně jak polovinu toho, co tam prodala ještě tři roky zpět za stejnou část roku (68 700 vozů). Přesto, podobně jako oni prodejci značky, vidí světlo na konci tunelu.
Finančního ředitel firmy Jochen Breckner k tomu řekl: „Vědomě akceptujeme dočasně slabší finanční ukazatele, abychom dlouhodobě posílili odolnost a ziskovost Porsche. Očekáváme, že letos překonáme nejnižší bod a Porsche se od roku 2026 znatelně zlepší.“ Je to ale reálné ve chvíli, kdy klíčový spalovací Macan teprve končí mimo Evropu, to samé spalovací 718? A i větší modely stále více zasahuje problematická hybridizace? Tahle pouť po dnu může trvat ještě nějaký čas, jakkoli firma chce hasit požár také jinými prostředky.
Vzhledem k ekonomickým problémům musí snížit své provozní náklady, a tak má řady Porsche opustit zhruba 1 900 stálých a 2 000 dočasných zaměstnanců. V nadcházejících týdnech má být realizován další, zatím neupřesněný program snižování nákladů. „Musíme předpokládat, že se obecné podmínky v dohledné budoucnosti nezlepší. Proto musíme diskutovat o dalekosáhlých přístupech ve všech oblastech,“ uvedl dále poněkud krypticky Breckner. Na stole ale má být mimo jiné další propouštění.
Tohle bude zkrátka ještě bolet a jako vždy se musíme ptát: Bylo to vážně nutné? A pro co vlastně? Na druhé misce vah nevidíme vůbec nic, za co tohle všechno stálo...
Auta jako Macan Electric táhnou Porsche ke dnu, už je ve ztrátě. Firma věří v rychlý obrat, ale je to na místě? Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
