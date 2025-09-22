Porsche v krizi přepnulo do plně panického módu a tahá za záchrannou brzdu, spalovací motory vrátí i nové 718 a Macanu
Petr ProkopecTo, co se už zprvu zdálo jako zhroucení dosavadních plánů a náznak kapitulace, je nakonec kompletním přechodem do panického módu. Automobilka, která chtěla za pár let prodávat skoro jen elektromobily, od nich nyní dala téměř úplně ruce pryč.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
„Tak končí naše komédie, zlo prohrává, a dobro žije.” Slavné cimrmanovské věty sice mluví i o tom, že „v životě vždy opáčně to bývá, dobro úpí, vrch má strana křivá”, což se dosud zdál být případ až poněkud násilně vnucované elektromobility, někdy ale skutečně berou bank pozitivnější vlivy. A platit to přes všechny naše dosavadní pochybnosti začíná v Zuffenhausenu.
V sídle automobilky Porsche už před léty nepochopitelně rozhodli o tom, že už v roce 2030 budou prodávat 80 procent všech aut jen s elektrickým pohonem. Neptali se nikoho, zejména ne zákazníků, učebnic techniky a ekonomie. A nesmyslnému cíli rychle podřídili veškerý vývoj a související investice. Ani bychom nespočítali množství případů, kdy jsme vedení automobilky varovali, že jde jde o takřka sebevražedný akt, nereflektoval to ale nikdo. Tedy pomineme-li snahy o naši denunciaci a jiné pokusy nahradit věcnou konstruktivní diskuzi destruktivním umlčováním nepříjemných hlasů.
Porsche tak na naplnění této strategie dál usilovně pracovalo, až začala nést své ovoce. Jen je poněkud shnilé, neboť má za následek soustavný pokles prodejů i zisků až téměř k nule. Něco takového by byl problém u jakéhokoliv výrobce, Porsche však v předchozích letech na každém voze vydělávalo víc než kdokoli jiný prodávající takové kvantum aut. Bylo tedy jen otázkou času, než se v Zuffenhausenu začne bít na poplach. K tomu pak zjevně došlo v závěru minulého týdne, ovšem ani tehdy nebylo hned patrné, jak moc Porsche přepnulo do panického módu.
Je totiž třeba připomenout, že ještě někdy v půlce minulého týdne Frank Moser, šéf vývoje modelových řad 718 a 911, prohlašoval, kterak rozhodnutí přejít u Boxsteru a Caymanu na bateriový pohon bylo skvělé a jak díky němu dostaneme famózní malé elektrické sporťáky. V pátek v průběhu konference s investory ale Porsche ukázalo úplně jiný směr. Nejdřív odpískalo vrcholné elektrické SUV a pak vlastně i všechno ostatní. Elektromobilita tak už u Porsche nehraje první housle, ani zdaleka.
Nejde o žádnou spekulaci nebo zákulisní informaci, samotnou automobilkou odhalený revidovaný produktový plán totiž ukazuje, ze elektrický pohon zůstane jen doplňkem. Jak už padlo, nové velké SUV s interním označením K1 ho vůbec nedostane, i když původně mělo dorazit pouze s ním. Co se týče Boxsteru a Caymanu, s elektrickým pohonem se sice dál počítá, ovšem pouze v nižších verzích. Vyšší varianty naopak dostanou jen spalovací pohon, což byl ještě nedávno označováno za nemožné.
A jak můžete sami vidět níže, ušetřen nebude ani nepovedený elektrický Macan. Nevíme, jestli si automobilka pohraje přímo s ním, nebo bude říkat stejně spalovací novince postavené znovu z Audi Q5, produktový plán ale jasně mluví o Macanu se spalovacím a hybridním pohonem. Jediné auto, které zůstane ryze elektrické, tak bude v podstatě dožívající Taycan, který už automobilka předělávat nechce (ostatně má Panameru) a do roku 2030 nepočítá s jeho nástupce. Nejspíš tak v mezičase skončí bez nástupce, neboť už teď jen a trhu 6 let a zájem o něj se limitně blíží nule.
„Zaznamenali jsme jasný pokles v poptávce po exkluzivních bateriových elektrických vozech, a bereme jej v patrnost,“ uvedl k tomu suše šéf automobilky i koncernu Volkswagen Oliver Blume. Porsche tak nově cílí na takovou skladbu nabídky, která bude preferovat hlavně spalovací a hybridní pohony, to čistě elektrické ustoupí do pozadí. Návratu zdravého rozumu tak lze zatleskat, jakkoli se pořád obtížně smiřujeme s tím, jak daleko musel Zuffenhausen s tak očividně nesmyslnou strategií zajít, aby jej začal znovu používat.
Do Zuffenhausenu se v důsledku propadu prodejů a kolapsu zisků prakticky na nulu zdravý rozum. Automobilka proslulá spalovacími sporťáky hodlá i do budoucna vyrábět především spalovací sporťáky, čistě elektrické modely nejspíš přestanou existovat. Foto: Porsche
Zdroje: Porsche, Autocar
