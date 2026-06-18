Porsche v zoufalosti přidalo svému největšímu propadáku kompletně falešné řazení, nic neukazuje bezradnost automobilek lépe
Petr MilerJak hluboko chce Porsche ještě klesnout ve snaze bránit svá nesmyslná rozhodnutí? Tohle je jedním slovem ostuda, více slovy směšný a trapný pokus vrátit líbivost vnitřně neatraktivnímu zboží povrchní absurditou, která nemá reálnou šanci čemukoli pomoci.
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Porsche v zoufalosti přidalo svému největšímu propadáku kompletně falešné řazení, nic neukazuje bezradnost automobilek lépe
před 11 hodinami | Petr Miler
Jak hluboko chce Porsche ještě klesnout ve snaze bránit svá nesmyslná rozhodnutí? Tohle je jedním slovem ostuda, více slovy směšný a trapný pokus vrátit líbivost vnitřně neatraktivnímu zboží povrchní absurditou, která nemá reálnou šanci čemukoli pomoci.
Po téměř sedmi letech od uvedení modelu Taycan na trh si můžeme bez okolků říci, že se stal symbolem úpadku, kterému dnes Porsche čelí jako celek. Zřetelně chybné rozhodnutí vydat se tímto směrem padlo už v hloubi minulé dekády a ke smůle automobilky nikdy nebylo pořádně přehodnoceno.
Kdyby do nabídky automobilky pouze přibyl takový model jako jakýsi lakmusový papírek s cílem vyzkoušet atraktivitu podobného auta pro zákazníky značky, nestalo by se patrně nic. Automobilka ale nešla cestou pokusu, který může dopadnout nezdarem - naopak, spolu s Taycanem slepě vsadila na elektrickou budoucnost téměř vše a vyjma modelu 911 přestala inovovat své zbylé portfolio, které z ní přitom dělalo jednu z nejziskovějších firem v oboru.
Je až nepochopitelné, že opakovaně nejžádanější Macan nedostal nikdy ani druhou generaci a nakonec ani skutečného nástupce, současná elektrická alternativa je výsměch. Trochu lépe - ale ne o moc - dopadl spalovací Cayenne, který se drží v prodeji jako dokola faceliftované provedení generace 9Y0, to samé spalovací Panamera, která se drží v prodeji jako znovu jen modernizovaná verze 971. Sportovní 718 pak skončila úplně a dostane též jen elektrického nástupce.
Němci skutečně v jednu chvíli uvěřili, že prostě přepnou na v mnoha ohledech naprosto nesouměřitelné technické řešení, svá auta zdraží a nikdo si toho nevšimne. Všiml, Porsche je v krizi, jakou dekády nezažilo, a Taycan toho zůstává smutným symbolem. Ze začátku přiměl docela dost zvědavců si jej vyzkoušet, úspěch ale trval jen do chvíle, než lidé pochopili, že nejzajímavější je na něm brutální pokles hodnoty, kterému zákazníci značky nejsou zvyklí ani připravení čelit.
Automobilka tak sice nakonec pochopila, jak to s prodeji elektrických modelů chodí a přijala řadu dílčích opatření, nikdy ale neudělala skutečně rázný krok zpět. A tak dál v zajetí polovičatých opatření hledí na zkázu Taycanu coby symbolu své vlastní zkázy a mrtvého koně opatřuje novými sedly a lepšími biči, aby ožil. Neožívá.
Taycan zatím jen dál padá ke dnu a letos je s pouhými 2 025 evropskými prodeji největším propadákem značky, když oslovil o dalších 15,6 procenta kupců méně než loni. Co na to Porsche? Auto znovu modernizovalo ve snaze s ním přece jen uspět. Přinejmenším z americké nabídky vykoplo oba kombíky (Sport Turismo a odvozené Cross Turismo) a výchozímu sedanu nadělilo jako největší novinku - počkejte si na to - falešné řazení. A teď se chytněte za hlavu a plačte.
Pětkrát jsme zkontrolovali, zda není 1. duben, ale vážně ne, je půlka června. Porsche v naprosté zoufalosti a bezradnosti zkouší vylepšit nabídku elektrického propadáku fiktivním řazením fiktivních převodů, fiktivními otáčkami motoru a fiktivním zvukem, to vše ve snaze simulovat auto se spalovacím motorem. Sakra práce, nebylo by tedy lepší udělat pořádné auto se spalovacím motorem? Které by bylo asi o půl tuny lehčí, o milion levnější a za pár let byste jej neprodali za cenu lepší Octavie? Jen takový nápad...
Situace u Taycanu je o to tragikomičtější, že na rozdíl od naprosté většiny konkurentů vícestupňovou převodovkou má. Jinými slovy si tedy vy budete hrát s fiktivními osmi stupni, samo auto ale bude řadit zcela nezávisle na tom dva skutečné stupně. Nikdy, ale opravdu nikdy nepochopím, jak firma dekády proslulá technickou excelencí dokáže svému autu nadělit takový nesmysl. A doufat, že to něčemu pomůže. Opravdu si Porsche myslí, že to, co dnes lidi odrazuje od koupě tohoto modelu, je absence fiktivního projevu spalovacího pohonu? Pokud tohle není symbol bezradnosti, pak nevíme, co jím je. Trochu to připomíná Churchillova slova o válce a hanbě - i Porsche teď má kombinaci toho nejhoršího, co mohlo mít.
Abychom byli konkrétnější, Taycan napříč nabídkou všech verzí dostal funkci E-Shift spouštěnou dokonce zvláštním modrým tlačítkem pod volantem. Tím je aktivováno osm fiktivních rychlostních stupňů, které lze stejně jako u auta se skutečnými převodovkami „měnit” s pomocí páček za volantem. Porsche říká, že proces „nastavilo tak, aby působil autenticky”, takže vůz má i fiktivní otáčkoměr neexistujících otáček a dokonce fiktivní omezovač otáček. Auto tedy při „nepřeřazení” přestane dokonce zrychlovat, i když pro to neexistuje žádný technický důvod krom elektronického omezení.
Na displeji dále svítí ukazatel „zařazeného” „rychlostního stupně” a aby fikce byla úplná, vypouští auto do reproduktorů jakýsi umělý zvuk. Pardon, ale tohle je Cirkus Zuffenhausen, dříve ta samá firma něco takového otevřeně odmítala a trvala na snaze dát Taycanu autenticky zajímavý projev vycházející z jeho vlastní technické podstaty. A mám pocit, že uspěla, ježdění s Taycanem není nezajímavé nebo nezábavné, je to jakýsi jednooký mezi slepými. Jeho problémy jsou jinde a falešné řazení je opravdu nevyřeší.
Zbylé změny pro roky 2026 a 2027 jsou v zásadě drobné - o něco větší baterky, upravený infotainment, výkonnější bezdrátové nabíjení... Jsou to věci, které by jinak skoro nestály za řeč, celá tato dílčí modernizace je postavena kolem kompletně falešného řazení neexistujícího osmistupňového automatu, které je naplácnuté na skutečnou dvouspojkovou převodovku, jež tím nijak neovládáte. Ostuda, ostuda, ostuda. Nemyslel jsem si, že se dožiji dne, kdy se ze všech automobilek zrovna Porsche vydá tak ubohým směrem, ale zjevně se to stalo.
Dílčích novinek Porsche Taycan pro nový modelový rok byste si ani nevšimli, nebýt falešného řazení E-Shift, které přibližuje projev auta spalovacímu vozu. Je to neuvěřitelně pitomá věc. Foto: Porsche
Varianta Turbo GT Manthey je utápěním tisícikoňového výkonu v oceánu hmotnosti a omezené kapacity baterek tragikomická sama o sobě. A řekli jsme už, že za těch pár úprav si Porsche účtuje skoro 3 miliony Kč? Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
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