Petr MilerJe to jedna z nejvíc definujících firem celého německého automobilového průmyslu, která na akciové trhy vlétla jako kometa, která nikdy neměla přestat zářit. Stačilo ale v zásadě jedno chybné strategické rozhodnutí a začala postupně pohasínat. Teď už i optikou své hodnoty.
Porsche vykopli z německého akciového indexu DAX, o míře i rychlosti jeho úpadku to říká vše
dnes | Petr Miler
Je to jedna z nejvíc definujících firem celého německého automobilového průmyslu, která na akciové trhy vlétla jako kometa, která nikdy neměla přestat zářit. Stačilo ale v zásadě jedno chybné strategické rozhodnutí a začala postupně pohasínat. Teď už i optikou své hodnoty.
V uplynulých letech bychom stěží našli měsíc, kdy bychom alespoň jednou intenzivně nekroutili hlavou nad rozhodnutím Porsche přejít s naprostou většinou svého portfolia na elektrický pohon. Základem všeho se stal krok už současného šéfa firmy z roku 2015, který z nějakého důvodu došel k závěru, že stále nevyřešené klíčové problémy elektrické mobility v případě německé značky nebudou vadit. Šeredně se mýlil.
Kdyby se na tomto poli stalo cokoli, co by takový posun ospravedlňovalo, dalo by se to chápat lépe, nestalo se ale nic podstatného. Elektrický pohon jako takový je v mnoha ohledech excelentním řešením, stále dojíždí ale na limity baterií, které jsou příliš velké a těžké vzhledem k tomu, kolik baterie dokážou uskladnit. Je také těžké do nich více energie doplnit a ještě těžší zajistit jim schopnost spolehlivě sloužit víc než jednotky let, což je při jejich ceně obzvlášť velký problém.
Tato kombinace vlastností je smrtící pro spoustu využití, zejména ale naráží u drahých a sportovních aut. Co dělá Porsche především? Drahá sportovní auta? Pokud někdo s těmito proměnnými dojde k závěru, že nejlepší bude prodávat jen elektrické vozy, musí se jmenovat generál Failure. A tak není divu, že sázka Porsche na tento pohon, který chtělo už v roce 2030 instalovat do 80 procent všech prodávaných aut, jedním takovým celkovým selháním končí.
Píšeme o tom pravidelně, firma má hromadu problémů, do špatného světla se dostává i se svými hybridními nesmysly a její ekonomické výsledky jsou stále tristnější, pokud ale tohle všechno něco výstižně zaobaluje, pak je to zájem o její akcie na burze. Živě si pamatuji, jak se v roce 2022 stala firma veřejně obchodovatelnou, což následovaly reakce typu: „Dokonalá akcie, která nikdy nepůjde dolů!” A chvíli to tak vypadalo, cena jedné vystoupala až ke 120 eurům. Dnes?
Neříká se to lehko, ale Porsche se aktuálně obchoduje za asi 44 euro na akcii a letos chvílemi s cenou padlo i pod hranici 40 eur. Aby firma takového kalibru ztratila dvě třetiny své hodnoty během necelých tří let, je fascinující. A vybírá si to svou daň, která zanechává na image společnosti další nepěkné šrámy.
Tím posledním je vyřazení Porsche z německého akciového indexu DAX, který zahrnuje 40 nejhodnotnějších firem Německa. Je nepochybně ostudou, že v něm slavná německá automobilka chybí. A je ještě větší ostudou, kdo ji nahrazuje - globálně v podstatě bezvýznamný provozoval inzertního webu s realitami Scout24 SE, pro který je to naopak velký úspěch.
O celém vývoji informuje FAZ, který zachytil i pozoruhodný moment dětinské ješitnosti vedení firmy. Jakkoli její šéf Oliver Blume řekl, že chce Porsche do DAXu vrátit „co nejdřív”, současně si neodpustil poznámku, že je to škoda hlavně pro onen index, neboť teď bude „o jednu společnost chudší, pokud jde o nejcennější německé firmy”.
Firma ze svého úpadku viní „makroekonomicky a geopoliticky nepříznivé faktory”, které jí skutečně nemusely pomoci, je to ale v prvé řadě výše zmíněné, co zmastila sama. V tomto kontextu uvádí pouze tolik, že „transformace na elektromobilitu postupuje celkově pomaleji, než se očekávalo”. Kdo na základě čeho očekával něco jiného, už neuvádí.
Na závěr dodejme jednak tolik, že vyřazení z DAXu není pro Porsche negativní jen z hlediska image, neboť stále existuje dost subjektů z řad investorů, které - zjednodušeně řečeno - „nakupují indexy”, tedy kupují akcie firem podle jejich zastoupení právě v podobných prestižních výběrech. Fakt, ze Porsche v DAXu není (resp. nebude od 22. září), sice nemá přímý materiální vliv na jeho fungování, zájem o jeho akcie ale o něco sníží a cenu může poslat dál dolů.
A dodat se sluší i tolik, že zařazení do DAXu je zcela objektivní probíhá na základě tržní kapitalizace firmy. Pokud si ale nyní drbete hlavu, že Scout24 má nižší tržní kapitalizaci než Porsche, pak je třeba upřesnit, že jde o tržní kapitalizaci volně obchodovaných akcií společnosti, kterých u Porsche zdaleka není 100 procent - kontrolu nad firmou drží rodiny původních zakladatelů přes holding Porsche SE. Také z toho pramení současný stav.
To bylo v roce 2022 slávy, když Porsche vstupovalo na burzu. Lutz Meschke (vlevo) byl už z vedení firmy odejit, Oliver Blume (vpravo) by nyní nejraději chodil kanály. Foto: Porsche
Zdroje: FAZ, Porsche
