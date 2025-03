Porsche za cenu Octavie od Xiaomi je z jedné vody načisto nejbezpečnější čínské auto historie, je to další špatná zpráva pro Evropu před 3 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto musí dělat vrásky na čele konkurentům z celého světa od první chvíle, kdy se ukázalo světu, postupem času ale má tu moc dělat to samé víc a víc. Však kdo by čekal, že firma bez automobilových zkušeností hned vytáhne i tak bezpečný vůz?

Před pár dny jsem zaznamenal níže přiložené video, kterému jsem zprvu nevěnoval větší pozornost. Šéf čínského gigantu Xiaomi Lei Jun v něm vystoupá na střechu šestipatrové budovy ústředí automobilové divize, odkud hodí na zem jakousi kouli. Měl tak demonstrovat odolnost baterií, které používá elektrická prvotina firmy, sedan SU7. Dole však neležel paket, který by dokázal odolat nárazu bowlingové koule či čehokoli podobného, místo toho koule dopadla na zem, od které se odrazila a následně na ní zůstala nepoškozená ležet.

Chvíli jsem trochu nechápal, o co tu jde, neboť slova Lei Juna nedoprovázely titulky a čínštinu v malíku opravdu nemám. Ovšem ve chvíli, kdy jsem na video narazil znovu, ovšem již opatřené srozumitelnými popisky, bylo jasno. Ona koule totiž nebyla bowlingová nebo ocelová, místo toho šlo o meloun potažený stejným materiálem, jakým Xiaomi potahuje baterie svých elektromobilů. A test měl deklarovat, že i když dojde k jeho pádu ze šestého patra, obsah zůstane nepoškozen.

Tento zajímavý marketingový počin nyní umocnily výsledky crash testů C-NCAP, kterým bylo Xiaomi SU7 podrobeno. Prvotina značky, která se v automobilové branži angažuje teprve od loňska, je podle nich totiž vůbec nejbezpečnějším vozem, jaký proti bariérám zamířil. SU7 dosáhlo pěti hvězd a 93,5 procenta, což je o 8,7 procentního bodu lepší výsledek, než činí průměr C-NCAP. V případě autonomního brzdění a světlometů se pak Xiaomi dostalo takřka na 100 procent.

Co je skvělou zprávou pro čínský gigant, který je zatím znám hlavně svými mobilními telefony, to je nadmíru špatná novinka zejména pro evropské automobilky. Ty jsou totiž na elektrickém poli nekonkurenceschopné už teď a s každou další pozitivní zprávou z Říše středu se umenšují jejich možnosti na nastalý stav zareagovat. Dosud mohly doufat aspoň v to, že nízká cena aut čínských soupeřů je vykoupena horší bezpečností. Ani to zjevně neplatí.

Dnes tedy Číňané nabízí pohledné vozy, které jsou lépe vybavené, pyšní se zajímavějšími „hračičkami“ uvnitř a jsou velmi bezpečné. Jako elektromobily jsou pro Evropany pořád méně zajímavé než spalovací vozy, ale Xiaomi má aspoň své specifické výhody - je rychlé, model SUV7 dokáže svou dynamikou konkurovat Porsche Taycan, stojí ale od 215 900 CNY, což je 690 tisíc Kč. Za to tady koupíte průměrnou Octavii. Navíc i jako vrcholné SU7 Ultra vychází v přepočtu za 1,75 milionu korun, přičemž je dokonce i na okruhu rychlejší než Porsche Taycan Turbo GT za 6,2 milionu Kč. Na tohle tu nikdo nemá odpověď.

Stále jasněji se tak ukazuje, že Evropané se vnucováním elektromobilů všem zas jednou střílí do vlastních končetin, neboť si nařizujeme zboží, které neumíme konkurenceschopně vyrobit. Tady jsme přeborníky v pořád (i v Číně...) žádanější spalovací technice, kterou si naopak sami zakazujeme. Následky toho vidíme každý den, na co tedy ještě čekáme?

Xiaomi SU7 dosáhlo v crash testu čínského NCAPu na 93,5procentní hodnocení, přičemž v rámci ochrany posádky se může pochlubit 94,31procentním skóre a u chodců 90,4procentním. Tím o 13,14 procentního bodu překonává průměr čínských crash testů C-NCAP a je to vůbec nejbezpečnější čínské auto všech dob. Co tomu dodat? Foto: C-NCAP, tiskové materiály

