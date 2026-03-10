Porsche zařízne svůj největší moderní propadák po jediné generaci, nástupce nečekejte

Není to velké překvapení, už jeho udržování v současném prodeji lze označit za velké trápení, neboť jeho odbyt soustavně klesá až k minimálním číslům. Automobilka svému záměru takto pochopitelně neříká, jinak si ale nastíněný budoucí vývoj vysvětlit nelze.

včera | Petr Miler

Foto: Porsche

Není to velké překvapení, už jeho udržování v současném prodeji lze označit za velké trápení, neboť jeho odbyt soustavně klesá až k minimálním číslům. Automobilka svému záměru takto pochopitelně neříká, jinak si ale nastíněný budoucí vývoj vysvětlit nelze.

Nevíme, kdy koho a proč u Porsche přepadlo přesvědčení, že lidé budou co nevidět nadšeně jezdit jen elektrickými auty a zákazníci německé značky nebudou výjimkou. Na každý pád se to stalo, následoval koncept Mission E, který tehdy nový šéf automobilky Blume „první den v práci” schválil do výroby jako sériový Taycan. Dnes už dobře ví, že to byla chyba, po které se navíc nechal zmást prvními signály z trhu, kde zákazníci dostatečně rychle nepochopili, do jaké oprátky strkají hlavu. A když to pochopili, Porsche ji v ní mělo též.

Opravdu nechybělo mnoho, aby propadlo zafungovalo a automobilce zlomilo vaz, naštěstí ale firma včas přišla k rozumu, zatáhla za záchrannou brzdu a změnila své sebezničující plány. Do budoucna tak nehodlá stavět jen na elektrických modelech a do počtu prodávat se spalovacími motory jen 911, benzinový pohon dál budou mít či znovu dostanou i modely Macan, Cayenne, Panamera i 718. Ty dál budou existovat také jako elektromobily a snad jen míra zájmu či nezájmu o ně rozhodne o jejich další existenci. No jo, ale co bude s Taycanem?

Ten byl chvíli nejprodávanějším modelem značky, dnes je na úplném chvostu prodejních tabulek s podobnými čísly jako Panamera. A to se bavíme o Evropě, na klíčových trzích Porsche jako Čína a USA padá odbyt tohoto modelu až k nule. Nakonec tedy není divu, že automobilka pracuje s možností - eufemisticky řečeno - jej dál nenabízet. A vlastně tomu říká ještě trochu úsměvněji.

Jak informuje Autocar s odkazem na nového šéfa automobilky Michaela Leiterse, Porsche zvažuje „konsolidaci benzínových a elektrických sedanů do jednoho produktu”. To je něco jako „termální událost” nebo „profylaktická údržba toalet”, znamená to konec Taycanu bez nástupce . Anabídnutí budoucí Panamery v elektrické verzi jako alternativy k těm benzinovým, u níž se vlastně ani pořádně nepozná, jak moc dobře nebo špatně se prodává.

Cílem Leiterse - a zde už není co rozporovat - je snížení nákladů obecným sjednocením nabídek benzínových, plug-in hybridních a elektrických modelů vždy pod jednu řadu. To je ostatně strategie, na kterou najíždí stále víc firem, protože vývoj výhradně elektrických modelů je vzhledem k mizerné reálné poptávce po nich pro výrobce ztrátový. Německá automobilka tak „zkoumá větší sdílení dílů a možnost společné identity, i když následné verze budou i nadále používat různé platformy”.

Touto cestou nyní kráčí BMW a byla by to i podobná strategie, jakou už Porsche používá u Cayenne. V případě Taycanu bude jeho zaříznutí a nahrazení elektrickou Panamerou snadné - oba vozy jsou podobně velké, mají podobný rozvor a nutně musí oslovovat podobnou klientelu. A Porsche pochopitelně nechá v nabídce jen to označení, které je spojeno s respektem, nikoli ostudou.


Porsche Taycan není nezajímavé auto, na zákazníky ale nezabralo a s odstupem času je to ryzí propadák. Do budoucna tak nejspíš skončí, místo něj přijde elektrická Panamera. Foto: Porsche
Porsche Taycan není nezajímavé auto, na zákazníky ale nezabralo a s odstupem času je to ryzí propadák. Do budoucna tak nejspíš skončí, místo něj přijde elektrická Panamera. Foto: Porsche

Zdroj: Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

