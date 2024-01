Porsche ukázalo marnost 1914koňového elektrického sporťáku, jeho čas z Ringu skoro vyrovnalo slabším a levnějším autem pro čtyři před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

A je nesporně pikantní, že to německá značka takto vytmavila firmě, kterou sama částečně vlastní. Stačil jí poloviční výkon a zlomková cena spojená s dvojnásobnou praktičností, aby dosáhla skoro téhož.

Až do léta loňského roku Rimac Nevera decimoval vše, co jen trochu šlo. Nicméně akcelerace z nuly na stovku za 1,82 sekundy a pokoření čtvrtmíle za 8,25 sekundy byly pouze ukázkou dynamiky v přímém směru. Celý svět tak logicky čekal, jak si chorvatský hypersport povede na okruzích. Na oznámení času z Nordschleife došlo v srpnu a jakkoli fanoušci elektromobilů propukli v jásot, my jsme nebyli ohromeni ani trochu. A většina soudných lidí na tom byla stejně. Nevera má totiž k dispozici 1 914 koní, tedy vyšší výkon než jakýkoli jiný vůz, jaký se kdy v Zeleném pekle objevil. Přesto Nevera zvládla 20 832 metrů trati urazit až za 7 minut a 5,298 sekundy.

Nejednalo se o špatnou vizitku jen pro samotný Rimac, ale i pro elektromobily jako takové. Znovu se potvrdilo, že bateriový pohon zvládá pouze jediný trik a ani v podobě tak extrémního auta s cenou v řádu desítek milionů korun nedokáže vystoupit z vlastního stínu. Stačí si jen uvědomit, že o osm sekund lepší čas zajelo takové Porsche 918 Spyder již v roce 2013. Ještě o sekundu lépe pak na tom byla 911 GT3 RS o pět let později. A nová generace zuffenhausenské střely daný čas předloni snížila dokonce na 6 minut a 54,99 sekundy - je to přitom auto s čtvrtinovým výkonem za desetinovou cenu. Ve světle těchto dat tak Chorvaté měli spíše mlčet, než aby se před celým světem chlubili, že dosáhli rekordu mezi elektromobily.

A nyní tu máme další políček. Rimacu jej znovu vyťalo Porsche, tedy firma, která jej částečně vlastní a ovládá. Tváří se, že využívá schopností chorvatských expertů, sama je ale evidentně dál. Pravda, rekord Němci svým kolegům nesebrali, nicméně v podstatě z něj udělali bezcenný výsledek. Tovární jezdec Lars Kern totiž s inovovaným Porsche Taycan zdolal Severní smyčku za 7 minut a 7,55 sekundy. Tedy jen o dvě a půl sekundy pomaleji než mnohem výkonnější a výrazně dražší vůz, který navíc sveze jen dva cestující.

Porsche zatím o nové variantě svého elektromobilu, která dle oficiálních snímků dorazí s mnohem agresivnějším bodykitem, mnoho neřeklo. Obecně se však předpokládá, že Taycan zvaný Turbo GT by měl dostat do vínku trojici elektromotorů, díky čemuž výkon celé soustavy vzroste na 1 000 koní. To je ve srovnání se stávajícími variantami značný posun, stále tu ovšem máme asi polovinu toho, co má k dispozici Rimac. I proto je počin Porsche cennější než výkon Chorvatů.

Německá novinka dokáže zaujmout i projevem, aspoň se to tak z přiloženého videa jeví. Kern měl navíc zajet několik téměř identických měřených kol za sebou. V cíli pak měl na Taycan Turbo S, tedy dosud nejrychlejší provedení, náskok 1,3 kilometru. Na premiéru vozu jsme tedy velmi zvědavi, dojít by na ni mělo někdy v březnu. Ve stejnou dobu má být publikováno i celé video, z něhož radost nebude mít ani Tesla, jejíž vrcholný Model S Plaid byl na stejné trati o 18 sekund pomalejší .

Chystaný Taycan Turbo GT, jak by se novinka měla jmenovat, zajel Nordschleife za 7 minut a 7,55 sekundy. Je tak jen o dvě a půl sekundy pomalejší než Rimac Nevera s dvojnásobným výkonem, pouze jednou řadou sedadel a nepochybně zlomkovou cenou. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.