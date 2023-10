Porsche zůstává nohama na zemi, zákazníkům bude nabízet, co chtějí, dokud to aspoň trochu půjde před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Je to ta nejprimitivnější a nejosvědčenější možná obchodní strategie, přesto o ní většina automobilek dnes nechce slyšet. Zákazníkům tak doslova cpou, co výslovně odmítají, značka z Zuffenhausenu smýšlí jinak.

Je až neuvěřitelné, jakým způsobem se svět aut za posledních dvacet let změnil. Kdysi šlo o jednotlivosti, kdy pod tlakem regulací přes své nesporné výhody mizely z prodeje atmosférické motory, manuální převodovky a další dílčí technická řešení, dnes už jde spíše o princip. Automobilky začaly naprosto ignorovat, co lidé vlastně chtějí, co si mohou dovolit koupit, co musí auto umět, aby pro ně bylo vůbec použitelné a měli důvod za něj dávat nějaké peníze. Je to skutečně neuvěřitelné vzdálení se nabídky od poptávky, které má pořád stejný primární důvod - politická nařízení odtržená od reality. Bylo by ale pohodlné hodit vše jen na politiky, Brusel či jakýkoli jiný obvyklý cíl.

Svou roli v tom hrají i samotné automobilky, kterým tato pozice začala být pohodlná. Víte, kolik je práce se pořád prát o zákazníka? Sledovat trendy na trhu, pokroky konkurentů, pořád se s někým porovnávat, o něco se snažit... Když vám politický štít nabídne zdánlivou pohodu opřenou o to, že výhledově bude nařízeno konkrétní řešení toho či onoho, které zároveň bude to jediné, které půjde na trhu legálně prodávat, je těžké tomuto lákadlu nepodlehnout. Však se najednou nemusíte o nic starat - investujete už jen jedním směrem a představy zákazníků vám mohou být putna. Tento přístup ale tak nějak zapomíná na to, že vaše auto pořád musí někdo koupit, a tak při něm nesmíte přetáhnout strunu. Zatímco turba místo atmosfér lidé skousnou, však spousta z nich to ani nepozná, takový elektromobil místo spalovacího vozu je rázem nepřijatelný pro většinu z nich.

Přesto se výrobci tímto směrem hloupě a zcela zabedněně vydali v domnění, že když jim vyšlo A, B i C, vyjde jim také G a Z. Neděje se to a za nastalých podmínek musíme být rádi za každou značku, která je schopna říci jednoduché zaklínadlo: Pokud nám někdo něco nařídí, nezbude nám, než to uposlechnout, primárné přání zákazníků ale budeme následovat, dokud to aspoň trochu půjde.

Přesně to dělá Porsche, které nadále odmítá nabízet jen elektromobily, nikdy nepodlehlo vábení čistě přeplňovaných motorů a nechce nabízet ani pouze automatické převodovky. Proč? Protože jeho klientela chce něco jiného. A u tohoto přístupu hodlá setrvat.

Frank Moser, šéf modelových rodin 911 a 718 (tedy Cayman a Boxster), tak chce nadále setrvat u všeho zmíněného, dokonce i u dostupnosti ručního řazení. A nemíní jít cestou některých konkurentů, kteří nemají problém nabízet elektromobily s falešným manuálem, který bude ruční řazení jen simulovat. „Chceme - a to je u Porsche klíčové -, aby vše, co uděláme, bylo autentické. Z toho důvodu pro nás neexistuje možnost, že bychom přišli s trojicí pedálů u elektrického vozu,“ říká Moser. Spalovací verze 911 a 718 si ale manuál ponechají.

„Manuální převodovka vždy byla tím, co zákazníci u modelu 911 chtěli. Vždy jsme proto tvrdě pracovali na tom, abychom je zachránili. To je v tomto případě relevantní. Právě proto má tedy 911 T manuální převodovku a ze stejného důvodu ji dostalo i provedení 911 S/T, prostě to tak chtějí zákazníci,“ říká dále Moser. A jeho slova zní v dnešní době opravdu sladce, Porsche zkrátka zůstává nohama na zemi.

Současně je ale třeba dodat, že tato značka je ve velmi výhodné pozici, kdy se nemusí extra trápit pokutami za nadlimitní emise CO2 spojené právě s atmosférickými motory, ručním řazením nebo i spalovacími pohonnými jednotkami jako takovými. A právě to je horší část reality.

Ta vlastně nejobyčejnější řešení se stávají stále více výsadou bohatých, kteří si mohou dovolit svými příjmy pokrýt uměle zvýšené náklady. Škoda to nedá, Porsche to sice také není fuk, ale myslíte si, že když dnes někdo platí za 911 GT3 s atmosférickým motorem a manuálem 5 milionů Kč, tak příští rok nedá 6 a ta další dva 7? I tady jistě existuje nějaká hranice neprodejnosti, nabídka Porsche je ale tak ojedinělá, že „pár milionů” klientelu stěží odradí. Jiné značky v takové pozici nejsou, a tak ani nelze očekávat, že by dělaly cokoli jiného než držely ústa a krok. Jít proti oné pohodlnosti by je mohlo doběhnout stejně jako opak.

Porsche se hodlá držet nejen spalovacích motorů včetně těch atmosféricky plněných, ale i ručního řazení. Automobilka tak neobvykle preferuje na zákazníky před politiky a úřady, jako jedna z mála si to může dovolit. Foto: Porsche

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.