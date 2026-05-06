Portugalci odhalili nový sporťák, který vypadá, jako by ujel z nejvyšší ligy automobilových závodů. A ono skoro jo

O jeho výrobci jste nejspíš nikdy neslyšeli, v automobilové branži ale není nováčkem a své zkušenosti se nyní snaží zúročit i na poli špičkových sporťáků. Její nový model chce jít po krku absolutní smetánce v oboru i s ne až tak extrémní výkonem.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Adamastor, tiskové materiály

Portugalsko je v případě prezentací automobilových novinek pro výrobce jednou z oblíbených destinací. Tamní klima jim umožňuje pořádat tyto akce prakticky v jakémkoli roční období, což asi tak nějak tušíte. Měně lidí už ovšem ví, že tato země je též významnou součástí mozaiky nejen evropského automobilového průmyslu. Kromě továren Volkswagenu či koncernu Stellantis tam najdeme dalších víc než 35 tisíc firem, které se podílí na produkci všemožných komponentů, z nichž zhruba 85 procent je vyvezeno do Německa, Španělska či Francie.

Jednou z těchto společností je i Adamastor, který se v poslední dekádě věnuje především výrobě karbonových karoserií a palivových nádrží. Na konci minulé dekád ale Portugalci začali uvažovat také o vlastním kompletním autě. Na světlo světa se tak dostal lehký roadster P003RL, v jehož případě mohla klientela volit mezi čtyřválcovými a šestiválcovými motory od Fordu. Podle zvolené jednotky pak lidé dostali na výběr mezi manuálem, sekvencí a automatickou převodovkou.

Kolik aut Portugalci prodali, nevíme. Dá se však předpokládat, že v nejlepším případě šlo o pár nižších desítek kusů. Adamastor ovšem P003RL bral jako základ pro své budoucí aktivity, které měly znovu souviset s motorem modrého oválu. Značka se ovšem rozhodla, že se přesune do vyšší ligy a místo sporťáků začne nabízet supersporty. A to takové, které víc než co jiného budou závodními speciály s registrační značkou.

S první takovou vlaštovkou se Adamastor pochlubil již v roce 2024. Nově pak Portugalci oznámili, že chystaný model Furia má za sebou návštěvu domácího okruhu Portimao, kde při testech dosáhl velmi dobrých výsledků. Nešlo jen o rychlost, ale také o výdrž veškerých komponentů. Zájemci tedy mohou začít sepisovat své objednávky. Produkce ovšem bude limitována na 60 kusů, z nichž každý bude výrazně jiný, neboť dojít má i na technickou individualizaci.

Základ vozu tvoří 3,5litrový šestiválec twin-turbo z Fordu GT, který produkuje přes 650 koní výkonu. S ním už bude spojen jen automat, se kterým má Furia zvládnout sprint na stovku za 3,5 sekundy a dosáhnout nejvyšší rychlosti přes 300 km/h. To jsou zajímavá čísla, pokud se ale novinka se má postavit podobně vypadajícímu Astonu Martin Valkyrie a krást zákazníky i Pagani nebo Koenigseggu, jak firma prohlašuje, bude muset být sakramentsky rychlá v zatáčkách nebo při akceleraci. Výkony a dynamikou v přímce jsou totiž tyto vozy ve vyšší lize.

Portugalci ale mohli čarovat v jiných oblastech. A šanci na úspěch by jim jistě dalo i to, kdyby svou novinku nabídli za rozumné peníze. Jenže Furia startuje na 1,6 milionu Eur neboli na 39 milionech korun. To je navíc částka bez daně a jakýchkoliv příplatků či zmíněné individualizace. Snadno se tak může stát, že se portugalský supersport dostane na dostřetl zmíněné Valkyrie, která je k mání od 2,5 milionu liber, což je dle současného kurzu 70,6 milionu korun.

Držme se ale pozitivnějších faktů. Furia bude vážit jen 1 100 kilogramů, za čímž stojí hlavně rozsáhlé využití karbonu. A to může schopnosti auta posunout o poznání výš. Při své ceně a technických parametrech ale přesto Adamastor nejspíš bude mít potíže sehnat oněch 60 zájemců. Snad se to Portugalcům podaří, neboť počítají s tím, že základ vozu bude použit i pro závodní speciál, který by měl zamířit do Le Mans jako kdysi „decivilizovaný” McLaren F1. Výjimečné vzory by tu tedy byly. Teď jen dokázat kráčet v jejich šlépějích...


Adamastor Furia vypadá jako závodní speciál, který omylem ujel na běžné silnice. A svou podstatou k takovému autu skutečně nemá daleko. Foto: Adamastor, tiskové materiály

Zdroj: Adamastor

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

