S poruchovostí Alf Romeo je prý konec, šéf vytrénoval 425 srdcařů, kteří už nevyrobí šmejd včera

O podobných záměrech jsme slyšeli už tolikrát, že pozitivnímu výsledku nebudeme věřit, dokud ho sami neuvidíme. I když některé poznámky šéfa značky působí až trochu komicky, vypadá to, že automobilka to tentokrát myslí smrtelně vážně.

Alfa Romeo má spoustu příznivců, neboť její auta vždy patřila mezi ta, která vzbuzují emoce. Kdyby šlo jen o emoce pramenící z atraktivního designu a jízdního projevu, bylo by to skvělé, ona je to ale mnohem pestřejší škála pocitů, řečeno diplomaticky. Fráze „Donne e motori: Gioie e dolori” (doslova „Ženy a auta: Radosti a bolesti”) se mezi Italy netraduje náhodou. Jsou to totiž hlavně italská auta - Alfy Romeo nevyjímaje -, která způsobují bolest častěji, než by bylo zdrávo.

Nakonec stačí vzít do auta nějakého alfistu a provézt jej po jím známém kraji. I kdyby to byl hodně velký diplomat, neopomene zmínit, co se mu kde na autě pokazilo. Tady zůstal stát kvůli problémům s elektrikou, támhle kvůli prasklému těsnění pod hlavou, jinde mu z vozu něco upadlo... To není výmysl, ale autentická zkušenost, nakonec i kolega si s jednou z nich kdysi prožil své a opravy ho za půl roku stály víc než celé auto. A i když se to někdy se zkazkami o nekvalitě italských aut přehání, světovou špičku ve spolehlivosti skutečně nepředstavují.

Nezastírá to ani nový šéf značky Jean-Philippe Imparato, který v alfách doslova vyrostl. Jeho otec byl velký fanda značky, nakonec ale i on se musel svých vysněných aut vzdát, protože potřeboval ve skutečnosti dvě, aby měl pořád aspoň jedno funkční. Imparato tak říká, že lidé dnes koukají na Alfy pohrdavě s tím, že jde přece i italská auta... To podle něj musí skončit a prý to také skončí s novým modelem Tonale.

Italové něco takového plánovali už několikrát, ale nikdy to pořádně nevyšlo, takže skepse je na místě. Imparato ale říká, že tentokrát je to doopravdy a přijatá opatření jsou bezprecedentní. I v rámci samotné výroby vybral Imparato 425 nadšených alfistů, kteří prošli školením trvajícím 19 000 člověkohodin, aby osobně dohlédli na kvalitu vyráběných aut. Spolehnout se ale jen na lidi by nestačilo, automobilka tak začne používat prostředky včetně 3D-skenování vnějších i vnitřních částí vozu, aby montáž vyhověla novým a přísnějším tolerancím. Nekvalitní a nespolehlivé Tonale podle Imparata prostě nebude.

Zda se to stane skutečností, nevíme. Imparatovi nelze upřít snahu, je to nadšenec a schopný manažer, ovšem to byl Sergio Marchionne také. A Alfa se přesto nedostala nikam. Imparato navíc už prokázal, že je také velký optimista, takže si skutečně raději počkáme, co z toho všeho vzejde.

Alfa Romeo Tonale má být v historii značky průlomovým vozem, bude prý bezprecedentně kvalitní a spolehlivá. Jsme na to zvědavi. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Autocar

