Poslední evropský diktátor odhalil prototyp, který má konkurovat nejrychlejší Tesle před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na ne až tak významnou zemi z hlediska světového automobilového průmyslu je to jistě neskromný cíl, ale co byste čekali od místa, kterému vládne poslední evropský diktátor, běloruský prezident Lukašenko.

Bělorusko v letošním roce spustí svou vůbec první jadernou elektrárnu. Ta bude mít dle prezidenta Alexandra Lukašenka takový výkon, že země bude mít nadbytek elektrické energie. Z toho důvodu poslední evropský diktátor odstartoval závody v elektrickém zbrojení. Inspirací mu byla Tesla, jejíž Model S P100D vlastní. Lukašenko od počátku tvrdí, že vůz dostal přímo od Elona Muska, ten ale tuto informaci popřel. Kdo má pravdu, není jisté, to nás ale v této chvíli nemusí až tak zajímat.

Mnohem podstatnější je, že v Bělorusku se skutečně hnuly ledy. V úterý 5. května Lukašenko na prezentaci elektrických konceptů, za kterými stojí Národní akademie věd, odhalil první prototypy s tímto druhem pohonu. Ty se odhalily jako pojízdná šasí a nechyběly ani vizuální návrh chystaného roadsteru, který by měl konkurovat stejně nazvané Tesle. Přepravit má dvojici pasažérů na vzdálenost 270 kilometrů, nejvyšší rychlost přitom bude omezena na 170 km/h. Zatím nespecifikovaný výkon elektromotoru má pak mířit pouze na zadní kola.

„Věříme, že tento vůz nám umožní soupeřit s Teslou. A to myslíme naprosto upřímně. Je lehký, snadno ovladatelný a umožnil nám pracovat na našich vlastních motorech i technologických řešeních v náročných podmínkách,“ uvedl zástupce akademie. Až tak upřímný ale zrovna dle nás nebyl, zmíněné parametry totiž s Teslou nesnesou srovnání.

Je samozřejmě otázkou, co čekat od produkčního vozu, stejně jako se můžeme ptát, kdy vlastně a zda vůbec sériové provedení dorazí. Nic konkrétního v tomto ohledu ovšem nepadlo. Lukašenko pouze expertům z akademie nařídil, aby do května příštího roku připravili 10 až 12 elektrických autobusů značky MAZ. Následovat by je pak v další fázi měly prototypy elektrických nákladních vozů.

Vyjma toho si běloruský prezident prohlédl různé experimentální typy elektrokol, elektrických skútrů či elektrických dronů. Jak je tedy zjevné, že země se rozhodla do alternativního pohonu opravdu šlapat a využít tak přebytkovou energii jaderné elektrárny na maximum. První prezentace ale zatím neodhalila nic světoborného. Pokud tedy roadster nebude k mání za vyloženou láci, může nejspíše Lukašenko na „zamoření“ silnic elektromobily zapomenout.

Bělorusko chystá vlastní elektrický roadster...



...stejně jako byla prezidentovi země předvedena celá řada prototypů s alternativním pohonem

Zdroje: Belta, Drom.ru

