Poslední facelift se Tesle vážně „povedl". Model 3 je teď slabší, těžší a o desítky km/h pomalejší

Nedá se říci, že by trojka s modernizací zrovna zkrásněla, ale vzhled ať každý posoudí sám. Pozoruhodné je, že auto se s modernizací technicky stalo horším, a to v několika podstatných ohledech.

S pojmem „facelift“ je logicky spojována modernizace či vylepšení toho kterého vozu. Jinak by ostatně pomalu ani neexistoval důvod, aby se k němu výrobci vraceli. Během první fáze životního cyklu navíc dochází k vychytání porodních bolístek, zatímco s tou druhou býval spojován i výrazný pokles cen. Na ten začalo docházet hlavně ve chvíli, kdy na vrata showroomů již prakticky klepala nová generace. Pár měsíců před ukončením výroby tak představovalo tu nejlepší možnou dobu na koupi zcela nového vozu. Takový byl totiž obvykle vrcholem toho, co šlo v rámci evoluce použité technicky nabídnout - maximálně kvalitní, doladěný, a proto často pomalu bezporuchový.

Zaběhnutá praxe se nicméně začala měnit ve chvíli, kdy zákonodárci přiložili pod kotlem s regulací. Na palubu mnoha aut se tak začaly stěhovat nové technologie bezpečnostního či anti-emisního charakteru. U těch benzinových se v poslední době jednalo o implementaci filtru pevných částic. Zatímco však úřady nejspíše z daného kroku byly potěšené, o zákaznících se to již říci nedalo. Komponent zahrnující mimo jiné i vzácné kovy totiž logicky zvedl cenu. Nahoru šla ovšem lehce i spotřeba, zatímco výkon se vydal opačným směrem.

Lze tedy mluvit o vylepšení? Tím si nejsme tak jisti, minimálně ne z uživatelského úhlu pohledu. Pokud tedy kupříkladu toužíte po Škodě Superb, a nevíte, zda si počkat na novou generaci, pak minimálně v rámci motorového prostoru je stávající provedení tím lepším. U přeplňovaného dvoulitru je totiž ještě možné počítat s 280 koňmi. Tak vysoko se ale nástupce zjevně nedostane, Škoda totiž uvedla, že vrcholem bude plug-in hybrid s 272 benzin-elektrickými poníky na kontě. V kombinaci s vyšší hmotností pak bude novinka v oblasti dynamiky skutečně zaostávat.

U spalovacích aut něco takového v posledních letech nepřekvapí, zaskočit ale může podobný „downgrade“, kterým s faceliftem prošel Model 3 od Tesly. Pikantní je už fakt, že nejvyšší rychlost všech dostupných variant výrazně klesla, nyní je omezena jen na 201 km/h. Přitom ještě u modelového roku 2023 jste mohli počítat s 225, 233 či 261 km/h, a to v závislosti na zvoleném provedení. Nyní je ale jedno, zda jde o zadokolku nebo čtyřkolku, omezovač zasahuje vždy v 201 km/h. A vlastně jen o trochu výše než u konkurence, která povětšinou majitelům zakazuje rozlet na více než 180 km/h.

Co přesně za snížením maximálky stojí, není jasné, sázíme ale na úsporu nákladů. Nejde navíc o jediný posun směrem k horšímu. Kolegové z Auto Evolution se nyní dostali ke kompletním technickým datům, jenž dokládají, že dolů nezamířila jen maximálka, ale rovněž výkon. A naopak výš zamířila hmotnost. Nic z toho nelze označit za pozitivní.

Základní Model 3 s pohonem zadních kol tak nově disponuje 264 koňmi namísto předchozích 283, zatímco u verze se dvěma elektromotory lze očekávat 450 místo 500 koní. O vrcholném provedení Performance zatím nepadlo ani slovo, nicméně již rozdíl níže postavených modelů je pozoruhodný. Zvláště u čtyřkolky. Ve finále tak zjevně může klientela počítat také s horším zrychlením.

Se zhoršením akcelerace lze počítat u celého portfolia, a to nikoli jen kvůli poklesu výkonu. Hmotnost totiž pro změnu zamířila nahoru, a to o zhruba 8 kil u zadokolky a o 6,8 kg u čtyřkolky. Máme zde tedy opravdu „povedenou” modernizaci. Jakkoli nepochybujeme, že fanouškům značky to bude jedno, pokud nad tím rovnou nebudou jásat.

Faceliftovaný Model 3 u nás startuje na 1 053 990 Kč, což na poměry elektromobilů není zase tak moc. S modernizací ale nabízí paradoxně méně než dříve.

