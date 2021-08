Poslední krok Alfy Romeo ukazuje absurditu dnešního uvažování velkých automobilek před 4 hodinami | Petr Miler

Koncern Stellantis odhalil své výsledky za první letošní půlrok a spolu s nimi oznámil i záměry s některými ze svých značek. Zejména ty spojené s Alfou Romeo jsou podle nás absurdní.

Současná „plošná oddanost” automobilek budoucí elektrifikaci svých portfolií vám patrně neunikla. A pokud se o věc zajímáte hlouběji, patrně vám neunikla ani jejich motivace k takovému kroku. Není to dílo technického vývoje, ekonomické efektivity či ekologických ohledů, je to následek ryze politického rozhodnutí, jak někteří šéfové otevřeně připouští.

Nebyl by to nutně problém, pokud by to šlo ruku v ruce alespoň s něčím z výše zmíněného či poptávkou zákazníků, nic takového ale není pravdou. Většina obyvatel i západních zemí nucenou elektromobilitu odmítá a daří se jí v podstatě jen tam, kde se k elektrickým autům váží statisícové dotace nebo jsou ta konvenční podobným způsobem uměle zdražena. A nebo obojí najednou. Vsadit za takové situace vše na jeden typ aut je podle některých obrovský hazard a zvlášť v případě některých automobilek se zdá být zcela zbytečný.

Pokud jste třeba Aston Martin a musíte se rozhodnout, zda půjdete za představami politiků nebo představami zákazníků, musíte si vybrat. Je obtížné soustředit své další snažení v pozici malého, nezávislého výrobce dvěma směry, vyberete si jeden. A byť je poněkud pokrytecké vydat se tím prvním, dá se to chápat. Pak jsou tu ale obrovské automobilky sdružující hromadu značek, které se jednak k ničemu nutit nechat nemusely a když už k tomu svolily, nemusí jít jedním směrem.

Příkladem za všechny budiž koncern Stellantis, který sdružuje největší množství značek ze všech, od Alfy Romeo přes Jeep, Lancii a Opel až po Peugeot. Může s nimi cílit na nejrůznější typy zákazníků očekávající nejrůznější typy aut a přesto bez potíží obstát před sítem evropských regulací. Jak by také ne - stačí nechat značky jako Citroën jen hybridní a elektrické a je úplně jedno, co prodává Alfa Romeo, protože půjde vždy o plivnutí do rybníka.

Právě Stellantis ale čerstvě při zveřejnění svých výsledků na první letošní pololetí, finančně mimochodem velmi dobrých, oznámil, že Alfa Romeo bude od roku 2027 jen elektrická. A s ním i DS nebo Lancia. Jaký tohle dává smysl? Tyto koncerny mají přece tu kouzelnou možnost široce diferencovat svou nabídku a udělat třeba z Alfy značku benzinovou, Lancie třeba dieselovou a DS klidně elektrickou. Je to jedno, můžete na pestrém trhu mířit na různé zákazníky různými vozy s různou technikou, Stellantis se ale rozhodne, že udělá všechno na jedno brdo a srovnatelné modely různých značek odliší logy, designem a nábytkem v showroomech? To přece nemůže fungovat. A i kdyby to fungovalo, zcela jistě to nebude fungovat tak dobře, jako skutečná diferenciace, která může přitáhnout i po tom či onom prahnoucí klientelu jiných značek.

Zvlášť u Alfy to bolí, to je značka nadšenců a petrolheadů, kterou šlo právě takové lidi oslovovat. Stellantis ale řekl ne a udělá zní 764. značku elektrických aut. Uklidňovat nás může snad jen tolik, že když Italové řeknu 2027, bude to v roce 2037 nejdřív, i tak je samotný záměr absurdním marněním příležitosti. Na podobnou unifikaci nejsou zákazníci zvědavi - nikdy nebyli a nikdy nebudou, protože jsou to prostě různí lidé s různými potřebami a představami.

Alfy Romeo Giulia a Stellantis nejsou zrovna prodejními hity, i když sází na recepty, které by příznivcům těchto značek mohly být blízké. Proč by něco mělo k lepšímu změnit totální přepřáhnutí na elektrický pohon už za 6 let?

