Poslední krok Audi ukazuje, do jak vážné situace dostal koronavirus automobilky | Petr Prokopec

Leckdo má pocit, že koronavirová krize je pomalu za námi, v ekonomické rovině ale to nejhorší teprve přijde. I jinak velmi úspěšné Audi tak sahá po šetření, končí v DTM, bude to rána i pro celý šampionát.

Historie německého mistrovství cestovních vozů se začala psát již v roce 1984. V té době šampionát sice ještě nenesl dnes již proslulou zkratku DTM, to se však po druhém ročníku změnilo. Stejně tak byl postupně upravován i formát série, která původně počítala pouze s domácími závodními okruhy. Nakonec se však přesunula do celé Evropy a nakonec i do světa. Vlastně by tedy nemělo nikoho udivit, že DTM začalo lákat velké množství automobilek, nikoliv pouze Audi, BMW a Mercedes-Benz.

O jaké značky šlo? Výčet je opravdu dlouhý a zahrnuje dokonce i britský Rover, jakkoliv však ten se účastnil pouze raných sezón. Mezi dlouhodobé účastníky patřily Ford, Alfa Romeo, Opel a Volvo. Loni jsme se pak dokonce dočkali i příchodu Astonu Martin, Hondy, Lexusu a Nissanu. Nicméně britská automobilka nahradila Mercedes, který šampionát opustil, a japonské značky figurovaly jen v rámci některých závodů. Už to znamenalo ústup ze slávy.

Od loňska nakonec vše šlo od desíti k pěti. Pandemie koronaviru nejprve vedla k přeskládání kalendáře, jenž nově počítá se startem v červenci na Norisringu. Zároveň však nemalou měrou zasáhla také poslední dvě zbylé automobilky, tedy Audi a BMW. První z nich tak aktuálně oznámila, že se z ekonomických důvodů na konci letošního roku s DTM rozloučí. Se závody v roce 2021 tak prozatím počítá jen mnichovská značka, i když i to je s otazníkem.

Audi rovněž uvedlo, že se ze světa motorsportu nestahuje úplně, jakkoliv značka před několika lety opustila také sérii Le Mans. Nově však hodlají být čtyři kruhy spojovány pouze s udržitelným závoděním, pročež se jejich prioritou stává šampionát Formule E. Kromě toho se automobilka poohlíží také po dalších sériích, kde je preferován alternativní pohon. To je s ohledem na aktuální směřování koncernu VW Group vlastně zcela logické.

Na elektrifikaci klade důraz také BMW, stejně jako většina světových automobilek. Můžeme se proto ptát, zda nakonec i v Mnichově nezatáhnou za záchrannou brzdu a nepřesunou zdroje někam jinam. Ostatně už jen skutečnost, že by značka v DTM byla jediným výrobcem, sérii ubírá na atraktivitě, zvláště z diváckého pohledu. BMW je navíc koronavirem zasaženo rovněž. Dost možná nás tak zakrátko čeká zrušení celé série.

Nechceme malovat čerta na zeď, tento scénář je ale poměrně reálný. Šetřit nyní bude každý výrobce a je tak dost možné, že se dočkáme i zásadních prohlášení v rámci Formule 1. Zatím ale doufejme v lepší zítřky. Audi v DTM získalo 23 mistrovských titulů pro značku a 11 pro jezdce. Zároveň vyhrálo 114 závodů a 345krát skončilo na pódiu. Nyní ale nastal čas jít dále.

Zdroj: Audi

