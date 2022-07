Poslední krok Němců ukazuje, že snahy prosadit elektromobily i za cenu ohromných dotací naprosto selhaly před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ani dotace 221 tisíc korun na každé auto, která se přidává k záplavě dotací na úrovni výroby, nestačí k tomu, aby se Německo blížilo svým elektrickým cílům. To tak má skvělý nový plán - už mnohokrát uměle zdražená spalovací auta ještě více uměle zdražit.

Němci se už v roce 2011 rozhodli, že do letoška odstaví veškeré jaderné elektrárny. Do výslužby pak měly zamířit i ty uhelné, načež by veškeré potřeby země zajišťovaly hlavně ty větrné a solární. Jenže s obnovitelnými zdroji je spojena nevyzpytatelnost, a tak špičky měly vykrývat především plynové elektrárny. V čem dnes spočívá problém jejich dalšího provozu, jistě nemusíme dodávat.

Znamená to tedy, že Němci musí více využívat uhelné elektrárny, pod jejichž kotly se topí více než dosud. Do ovzduší tak zamíří větší množství emisí nejen CO2, z ekologického pohledu jde totiž o nejšpinavější způsob výroby elektřiny. Naši sousedé i přesto nadále považují elektromobilitu za svou prioritu a hledají všemožné způsoby, jak ji protlačit. Dosud se tvářili, že jsou na správné cestě, minulý měsíc jsme ale probírali, že jejich plány pro rok 2030 jsou naprosto nesplnitelné. V zemi by se od této chvíle musely prodávat prakticky jen elektromobily, reálně ale oslovují jen značně minoritní část zákazníků.

Tento stav platí za situace, kdy země dotuje jeden každý prodaný elektromobil částkou až 9 000 euro, tedy asi 221 tisíc Kč. To je ohromná dotace existující na pozadí nespočtu jiných forem přerozdělování od přímých dotací na vývoj a výrobu přes pokuty za nadlimitní emise CO2 u nových aut až po umělé zdražování paliv či zvýhodňování odpisů elektroaut pro firmy. Máme tu tedy na jedné straně dávno nespočítatelným způsobem dotovaná elektroauta (jeden z manažerů Škody nám v rozhovoru mezi čtyřma očima nedávno řekl, že reálně jde v případě obyčejných modelů o přibližně třikrát dražší vozy), ke kterým Němci přihazují dalších 221 tisíc korun lokální dotace, a na té druhé podobně nespočítatelným způsobem uměle zdražená spalovací auta, která jsou penalizována na všech úrovních. Přesto prodejně vítězí ta spalovací.

To se nelíbí ministrovi financí Robertu Habeckovi, který dle zjištění Handelsblattu chystá nový krok. Uhádli jste, jde o novou daň, kterou dále zatíží ceny benzinových a dieselových aut. Tímto způsobem chtějí Němci dále uměle znevýhodnit spalovací vozy a peníze přece vybrané jejich prodejem následně nasypat do prodeje bateriových vozů. Má vůbec smysl to nějak komentovat?

Další a další přerozdělování peněz ve prospěch neefektivních řešení Evropu leda dále pošle do hlubin míst, ve kterých se nachází dnes. Zmíněný nápad jen potvrzuje, jak snahy prosadit elektrická auta selhávají, i když se pro to dělá možné i nemožné. V roce 2035 má dokonce přijít jejich nařízení ze strany EU, Německo přesto chce ještě dříve vykročit kupředu levou výše popsaným způsobem.

Evropa stává jen více a více zdeformovaným trhem, s Německem v čele. Země zjevně už ani nepředpokládá, že by u elektromobilů došlo na zlevňování, proto hodlá dále uměle zatížit spalovací auta, aby zajistilo „konkurenceschopnost” drahých nesmyslů. Ty navíc nevyřeší naprosto nic, pokud Němci dále zvýší už loni zvýšené emise CO2 spojené s výrobou elektřiny. Kolik tříd základní školy člověk potřebuje na to, aby pochopil, že to je úplná hloupost, pro kterou nemá smysl dusit ekonomiku?

Bohužel vše nasvědčuje tomu, že k rozumu nikdo nepřijde do chvíle, než se tyto kroky stanou ekonomicky neudržitelnými. A zjistí se, že používat hlavu není zase tak „out”, jak se některým zdá. Škoda jen, že někteří si musí do ohně sáhnout, aby poznali, že pálí. I když jim spousta jiných řekla, že tomu tak je...

Nové německé čachry mají uměle zvednout cenu spalovacích aut ještě výš, aby třeba model ID.4 nebyl dražší než Golf. Je to jasné přiznání, že elektromobily nejsou s to se prosadit nejen přirozeně, ale dokonce ani za současné, troufneme si říci až brutální míry přerozdělování. A tak přijde přerozdělování ještě brutálnější. Jeho efektivita je ale otázkou za situace, kdy jsou elektromobily pořád citelně hůře použitelnými vozy. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.