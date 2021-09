Poslední krok Stellantisu ukazuje, jak mohou dopadnout aktivity Škody v Číně před 2 hodinami | Petr Prokopec

Popravdě řečeno se divíme, že to italsko-americko-francouzský koncern neudělal už dávno, i tak je to ale smutné rozuzlení jeho kdysi tak nadějných aktivit na čínském trhu.

Čína je největším automobilovým trhem světa. Tamních 1,445 miliardy lidí představuje více než pětinu celosvětové populace a ekonomický rozmach, který tato země zažila po přelomu tisíciletí, přinesl západním automobilkám spoustu nových příležitostí. Leckterá firma si mohla pomalu začít myslet, že jí stačí úspěch na tomto trhu, aby byla celosvětově „za vodou”, poslední léta ale připomínají, že mince s jednou stranou neexistuje.

Stejně dobře jako za vzestupem té či oné značky se může Čína přičinit i o její pád. V poslední době se tamní trh mění podobně jako kdysi ten český a přináší spoustu problémů automobilkám, které se za velkou zdí nestačily etablovat jako specifické entity s početnou skupinou věrných zákazníků. Tohle na vlastní kůži poznává hlavně Škoda, jejíž propad na tamním trhu je až neuvěřitelně rychlý a intenzivní.

Co ho může následovat? To nejlépe ukazuje koncern Stellantis, kterému se taktéž v Číně nedaří. Za prvních sedm měsíců tam prodal pouze 12 288 aut, z čehož navíc všechna nesla logo Jeepu, většina jeho vozů se prodává pomalu po kusech či vůbec. To opravdu není dobrá vizitka, zvláště když koncern ve spolupráci se značkou GAC provozuje hned dvě továrny, jejichž roční kapacita činí 328 tisíc vozů. Proto Stellantis přistoupil k něčemu, co se nevyhnutelným zdálo už loni.

Italsko-americko-francouzsko-čínský joint-venture uzavírá továrnu v Kantonu a stěhuje veškerou produkci do podniku ve městě Čchang-ša, jejíž kapacita je poloviční. Ani ta ovšem zdaleka nebude naplno využita, dle šéfa koncernu Stellantis Carlose Tavarese proto společnost připravuje novou strategii pro čínský trh, která se pokusí tamním kupcům nabídnout i Opely a řadu nových elektromobilů. Ani to ale pochopitelně nemusí nic změnit - Opel je čínskou optikou další nemastná neslaná značky typu Citroën.

Škoda využívá v Číně dokonce čtyř továren, jejichž kapacita je ještě násobně vyšší než v případě těch dvou Stellantisu. Ano, některé slouží i jiným značkám koncernu VW, také některým z nich se ale v poslední době nedaří. A byť chápeme, že česká značka nechce svůj po léta jasně největší světový trh opustit bez boje, mohou její aktivity za velkou zdí dopadnout úplně stejně.

Dodejme, že značky jako Fiat, Citroën nebo Škoda nejsou jediné, které mají dnes v Číně problémy. Potýká se s nimi i Ford, Mazda či Hyundai a také ony své aktivity umenšují. Zbývá už jen dodat, že Italům rozhodnutí zabralo dlouhá léta, třebaže prodejním maximem celého joint-venture byl rok 2017, kdy bylo prodáno 205 028 aut. Inu, ani oni nemohli dlouho uvěřit, že by v Číně nenávratně přišli skoro o všechny prodeje a nedalo se s tím nic dělat. Až spojení FCA s PSA vedlo k ráznému kroku, který Škoda může jednoho dne docela dobře následovat, bohužel.

Čínské aktivity koncernu Stellantis se sesypaly jako domeček z karet, takový Citroën C3 L ušitý na míru tamní klientele se neprodává prakticky vůbec, u některých měsíců svítí v případě jeho odbytu dokonce 0. Jakž takž na největším automobilovém trhu přežívá už jen Jeep. Foto: Citroën

