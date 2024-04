Poslední „lidové” auto s pořádným motorem V8 nikam nezmizí, zájem o něj trvá a výrobce to ví před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

S ohledem na smýšlení celé automobilky je to pozoruhodný stav i pozoruhodný postoj, ale nakonec můžeme být jen rádi. Konkurenti Fordu stejné pole vyklidili a modrý ovál si teď zjevně užívá toho, že nic jiného než Mustang ve stejné třídě s osmiválcem nekoupíte.

Sám Ford před třemi roky fakticky vyhlásil válku svým nejpopulárnějším spalovacím modelům a v čistce mezi nimi pokračuje s pozoruhodnou vervou. S Mondeem je amen, s Fiestou je amen a za Focusem se zavře voda za nějakých 8 měsíců. Uvážíme-li, čím byla Fiesta a čím je Focus, bylo by na místě očekávat, že takový Mustang, tedy sportovní kupé s výkonnými, nejtypičtěji osmiválcovými motory, bude dávno „dead”, popř. bude z něj aspoň bude tříválcový hybrid s emisemi CO2 fiktivně se blížícím nule. Realita je ale jiná.

Nová generace vozu nedávno dorazila s dokonale tradičním pojetím včetně motoru V8 a prodává se také v Evropě, dokonce i u nás. S cenou od 1 591 900 Kč nejde o vyloženě levné zboží, ale v době, kdy základní Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4 stojí 1 170 000 Kč, není ani drahý. Je to zaručeně jediné takto dostupné auto s motorem V8, přičemž v USA si jej pořád dovolíme označit za lidové - tam 'Stang začíná na 30 920 USD s čtyřválcem a 41 960 USD s osmiválcem. To je 725 tisíc Kč za verzi EcoBoost a 983 tisíc korun za variantu GT. To je zlatá Praha na kolech, na rok 2024 jde o fantastické nabídky.

S ohledem na výše zmíněné postoje Fordu by člověk čekal, že tohle auto existuje omylem a zaručeně naposledy dožívá na vypůjčený čas, realita je ale jiná. Šéf Fordu Jim Farley je navzdory svým „zeleným tendencím” fanouškem Mustangu a šéf divize Blue Jeff Marentic, který má pod palcem jen spalovací vozy, v tom samozřejmě vidí obrovskou příležitost. Tradiční konkurence od Dodge i Chevroletu totiž skončila zcela nebo aspoň s motory V8 a pozornost všech příznivců amerických pony a muscle cars se logicky nemůže upnout k nikomu jinému.

„Je smutné, že konkurence odchází, ale pro nás je to výhoda,” řekl pragmaticky Marentic v rozhovoru pro CNBC s tím, že už proto bude automobilka s Mustangem i verzí GT alias V8 pokračovat, dokud to legálně půjde. „Pro lidi, kteří hledají skutečné americké sportovní auto, je Mustang k dispozici,” dodal. O jeho budoucnosti prý přemýšlí, zatím ale není na stole žádný odklon o tradic - roli elektromobilu zastává rozpačitý Mustang Mach-E, hybridní provedení zatím nedorazilo a nezdá se, že by dorazit mělo.

Poptávka navíc zůstává stabilní. I když klesá zájem o tradiční karosářské verze aut, i když automobilky zákazníkům vnucují stále více menších a elektrifikovaných motorů se slovy, že si to lidé přejí, i když sportovní kupé zachází na úbytě, Mustang se od roku 2020 drží svého a jeho osmiválcová verze dokonce dominuje prodejům. V současnosti motor V8 volí plných 52 procent amerických zákazníků, nadpoloviční je jeho zastoupení i v Evropě, nakonec u nás se dnes ani nic jiného neprodává. A ani poptávka po verzích s pravostranným řízením ve Velké Británii, Austrálii nebo Japonsku prý nikam nemizí. A tak nikam nezmizí ani osmiválcový Mustang.

Ford je asi tou poslední automobilkou, od které bychom to čekali, osmiválce počítají své poslední dny i u drahých značek, které by je teoreticky mohly nabízet klidně donekonečna jako symbol prestiže. O to víc si toho ale musíme vážit. Takže pro jednou: Díky, Forde!

Nový Ford Mustang je pořád k dispozici s osmiválcem, a to dokonce i u nás. Také vrchol nabídky v provedení Dark Horse je tu k dispozici - za 1 871 900 Kč je to pořád snová nabídka. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.