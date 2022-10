Poslední Mercedes je snad největší nesmysl, jaký kdy značka odhalila, technici museli zavřít obě oči před 6 hodinami | Petr Prokopec

Ne každé auto se povede, to se dá pochopit, v tomto případě ale není možné hovořit o omylu či nedopatření. Třícípá hvězda svým zákazníkům nadšeně servíruje další z řady modelů, o které málokdo stojí, tentokrát spojuje až 2,69 tuny a 687 koní s ekvivalentem prťavé nádrže.

S „těžší” pravou nohou roste spotřeba. A je jedno, co roztáčí kola vašeho vozu - jakmile máte pod kapotou obří stádo koní, které se nebojíte poslat do trysku, musíte zkrátka počítat s jeho velkou žíznivostí. Do peněz to leze vždy podobně, v případě benzinových či dieselových aut s ale můžete utěšovat aspoň tím, že opětovné naplnění nádrže zabere jen pár minut, navíc výkon vozu je stabilní a dojezd znovu slušný.

Jakmile ale přijde řeč na elektromobily, je situace o mnoho složitější. Doplnění energie je otázkou nesrovnatelně delšího času, autu současně přidáte jen zlomek energie (či dojezdu, chcete-li) ve srovnání s plnou nádrží paliva. A navíc je třeba pamatovat na to, že pouze s více či méně plnými baterkami máte k i plný výkon motoru. S jejich ubývající kapacitou dynamika klesá - výkon je v tomto případě napětí krát proud a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete více proudu. V jeho případě ale mají pohon i baterie své limity, které se začnou projevovat tak, že - uhádli jste bez odměny - výkonu je méně a dynamiky též.

Na tyto stinné stránku elektromobility poukazujeme neustále. A výrobci jsou si jich vědomi, o věci jsme diskutovali s mnoha technicky významných automobilek. Protože ale dnešnímu světu aut vládne ideologie, nikoli racionalita, výrobci chrlí na svět jedno elektrické auto za druhým. Některá dávají smysl, elektrický pohon ale dnes skutečně míří pod kapotu všechno, a tedy i vozů, ve kterých je absolutním nesmyslem.

Nový Mercedes-AMG EQE je jedním z takových aut zcela stoprocentně. Elektrické SUV totiž ve verzi 43 4Matic váží nemalých 2 600 kg, v případě varianty 53 4Matic+ je hmotnost dokonce ještě o 90 kilo vyšší. To jsou opravdu šílená čísla, která doplňuje 476 koní výkonu u slabšího provedení, respektive 626 či dokonce 687 (s paketem AMG Dynamic Plus) koní u toho silnějšího. Obě varianty pak dostaly do vínku baterie o kapacitě 90,6 kWh, která jsou ekvivalentem zhruba 23litrové nádrže. Člověk nemusí být velký počtář, aby si uvědomil, že s takovou „nádrží” v bezmála 2,7tunovém autě o výkonu až 687 koní nedojdete prakticky nikam, pokud z potenciálu vozu použijete více než skoro nic.

Zdravý rozum je ale dávno na druhé koleji. Mercedes se tak pokouší tvrdit, že EQE 43 AMG zvládne na jedno dobití až 488 kilometrů, zatímco v případě EQE 53 AMG automobilka uvádí dojezd až 470 km. Že něco takového je nicméně možné jen tehdy, kdy žádné mnohasetkoňové SUV nepotřebujete, asi nemusíme dodávat. Pokud totiž máte na povel 2,6- či 2,7tunové SUV, pak zkrátka potřebujete hodně energie na jeho rozpohybování. Jakmile chcete dosáhnout stovky za 4,3 nebo 3,5 sekundy, pak baterie vycucáváte opravdu razantně s každým sešlápnutím plynu. A jde-li o velké auto s adekvátním odporem vzduchu, bude i udržování jakkoli vyšší rychlosti velmi energeticky náročné.

Jinými slovy, AMG EQE je naprostý nesmysl, který vznikl jen a pouze kvůli stále přísnějším emisním normám, nikoli jako vrchol evoluce. Třeba Mercedes GLE 63 S Coupe zvládá stovku za 3,8 sekundy, tedy sice o chlup pomaleji než silnější z elektrických sourozenců, ovšem jeho maximálka ani zdaleka nekončí na 210, 220 či 240 km/h. Místo toho jej s příplatkovým dynamickým paketem můžete rozjet pomalu až na magickou třístovku. A jakmile v jeho nádrži zůstanou výpary, stačí krátká zastávka na čerpací stanici, a vy se znovu vracíte do hry.

Novému AMG EQE nicméně automobilka nadělila maximální dobíjecí výkon 170 kW. To je dvakrát méně než v případě pár let starého Porsche Taycan. Lze pak sice podotknout, že stanice umožňující dobíjení výkonem až 350 kW sice nenajdete všude (to ale platí i o 170 kW), ovšem pokud se to podaří, máte 80 procent baterií k dispozici již po 22,5 minutách. Mercedes pak raději v údajích mlží a uvádí pouze tolik, že 170 km dojezdu můžete mít k dispozici již po 15 minutách. V případě střídavého proud pak lze počítat s maximálním výkonem 22 kW, to je dnes víceméně norma.

Suma sumárum zde tak opravdu není nic, čím by třícípá hvězda zaujala. Platí to i o vzhledu, neboť jakkoliv se nové EQE snaží tvářit drsně, reálně působí spíše jako rychlejší MPV než jako ostré SUV. Přimhouřit oči pak můžeme vlastně jen nad brzdami, v jejichž případě Mercedes netroškařil. Vpředu jsou totiž 415milimetrové kotouče a šestipístkové třmeny, vzadu pak 378milimetrové kotouče. Pokud vám to nicméně nestačí, lze sáhnout po kombinaci karbonu a keramiky.

Na prodeje snad ani nejsme zvědavi, nezájem o elektrické Mercedesy je patrný už z dnešních čísel. Ano, když vám ostatní zaplatí větší nebo menší část ceny, pak jistě atraktivita takových vozů roste, u nás ale letos Mercedes prodal 201 elektrických modelů z 5 178 aut celkem. A že jich nabízí... Vedle 3 070 dieselů je to zcela okrajová volba a docela rádi bychom viděli, o kolik prodejů by šlo po odečtení registrací dovozce, dealerů a ryze marketingových fleetových nákupů. Je naprosto jasné, proč Mercedes nechce za pár let prodávat něco jiného. A nebo ne?

Nové EQE AMG nemá šanci ohromit ani po vizuální stránce, natož pak technikou, která může uspokojit pouze Brusel. Uvnitř pak sice zůstává věrna luxusu, to ovšem dnes již nestačí. Je to jeden z největších nesmyslů, které dosud Mercedes představil. Foto: Mercedes-Benz

