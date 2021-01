Poslední naděje Alfy Romeo dorazí letos. Pokud nezabere, může přijít i úplný konec před 5 hodinami | Petr Prokopec

Alfa Romeo je na pokraji sil a po ukončení prodeje kompaktní Giulietty její celkový odbyt dále klesne. Spása je na dosah, říkají Italové, skutečně ale značku zachrání další SUV, když to Stelvio nesvedlo?

V březnu 2019 byl svět ještě v pořádku a o koronaviru nemluvil ani profesor Flégr se svým kocourem. Své brány tak mohl otevřít i ženevský autosalon, který mimo jiné hostil také premiéru Alfy Romeo Tonale. Kompaktní SUV přitom bylo prezentováno jako koncept, ovšem velmi blízký výrobě. Její start pak sice Italové nezmínili, ovšem každému bylo jasné, že odstartovat musí co nejdříve. Právě v případě segmentu, do kterého má Tonale zamířit, totiž Alfa Romeo zmeškala možná nejdůležitější vlak ve své historii.

Ještě než budeme budeme pokračovat, v rychlosti se podíváme na prodeje Alfy, které jsou stále větším fiaskem a po ukončení trápení kompaktní Giulietty lepší nebudou. V Evropě letos Italové loni prodali 54 365 aut, letos jsou po 11 měsících na 31 479 vozech. Obojí představuje nejhorší výsledek v historii a obrovský pád z více jak 200 tisíc prodaných aut na přelomu milénia. Jiné trhy nemají šanci situaci zlepšit - 12 493 loni prodaných vozů v USA vypadá dobře leda ve stínu evropské mizérie.

S Alfou Romeo je to tedy velmi nahnuté, a to vlastně i kvůli tomu, že značka nemá co prodávat. Zákazníci mohou sáhnout už pouze po sedanu Giulia či větším SUV Stelvio, nicméně v prvním případě jde o pět let starý a ve druhém o čtyři roky starý vůz. To by až tak nevadilo, neprodávaly se ale dříve a lépe se s postupujícím časem prodávat nebudou. Zájem o sedany je obecně malý a Stelvio na zákazníky bůhvíproč nezapůsobilo.

Jinými slovy, Italové potřebovali kompaktní SUV již před nějakými třemi roky, kdy prodeje těchto vozů v Evropě začaly povážlivě růst. Aktuálně tak má značka opravdu nemalé zpoždění, které navíc dále naroste. Podle informací španělského Motor.es by sériové Tonale mělo zamířit do výroby až v listopadu letošního roku, a to jen v případě úvodní série Launch Edition. Další verze pak mají dorazit až na počátku roku následujícího.

Je to pořád lepší než nic, za zbytkem světa ale bude Alfa Romeo znovu zaostávat, přičemž do karet jí pochopitelně nehraje ani koronavirová pandemie resp. její následky. Lidé tak budou chtít za své peníze snad ještě více než do března loňského roku, a prioritou se tak nejspíše stanou kvalita a spolehlivost. S těmi je značka dlouhodobě na štíru a optimismus v tomto kontextu nevzbuzují ani informace o pravděpodobném sdílení pohonných jednotek s Jeepem Renegade, který je považován za nejméně spolehlivý vůz americké automobilky. Kromě toho by navíc SUV nemělo dostat do vínku zkrácenou zadokolkovou platformu svých sourozenců, nýbrž předokolkovou architekturu převzatou od Fiatu. Tedy další „kaňku“ na vysvědčení.

Je tak vskutku otázkou, zda Tonale nakonec nebude tím vůbec posledním, co ponese logo Alfy Romeo, v případě neúspěchu se to může dost dobře stát. Alfa Romeo je nyní součástí koncernu Stellantis vedeného Carlosem Tavaresem, který si nezískal uznání v oboru za to, že by cpal peníze do mrtvých koní. Tím se může Alfa v případě neúspěchu Tonale snadno stát, jakkoli si pochopitelně přejeme opak.

Alfa Romeo Tonale má do výroby dorazit s odlišnými světly i zrcátky a přijde také o neobvyklé prvky v interiéru. I tak by měla působit neotřele, uspěje ale? To už je docela jiná otázka. Foto: Alfa Romeo

