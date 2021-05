Poslední naděje nadšených řidičů pohasíná, už s nimi nepočítá ani jejich poslední bašta před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud jste opravdu nadšenými řidiči, současný trh se zajímavějšími auty pro vás mnoho útěch neskýtá. Naštěstí existovala automobilka, která chtěla takovým lidem vycházet vstříc do poslední chvíle. Už nechce.

Před pěti lety si nás Aston Martin získal poměrně nečekaným tahem. Zatímco většina automobilek začala už dříve od manuálních převodovek ustupovat, Britové ji zčistajasna dodali dvanáctiválcovému modelu Vantage S. O necelý rok později pak šéf značky Andy Palmer oznámil, že firma zůstane třem pedálům a „fofrklacku“ věrná navždy. To se sice velmi dobře poslouchalo, ovšem až tak úplně jsme Palmerovým slovům nevěřili. On sám je sice nadšenec, ale co když firmu začne řídit někdo jiný?

Nyní se jen potvrzuje, že pochybnosti byly na místě. Palmer totiž již vedoucí post nezastává, místo toho se šéfem značky stal Tobias Moers. A ten je přímo odpovědný kanadskému miliardáři Lawrenci Strollovi, který do Astonu Martin nepěchoval jmění. Logicky je totiž bere jako investici, která by se měla vrátit. Není tedy čas ani prostor na jakoukoliv nostalgii, zvláště když automobilka za sebou nemá obří koncern, jehož sklady či bezednou pokladnu by mohla využívat.

V tomto ohledu se ostatně můžeme na skok přesunout k Porsche, které svého času odhalilo model 911 GT3 taktéž bez manuálu. Až po letech pak značka přiznala, že inženýrské kapacity a finanční zdroje měla pouze na jednu převodovku, a logicky proto dala přednost automatu, po němž sahá více zákazníků. A pokud k něčemu takovému byla nucena značka ze Zuffenhausenu, jenž ročně prodává takřka 300 tisíc aut, pak je vlastně zcela pochopitelné, že stejný krok podnikne velmi okrajový výrobce.

„Je třeba si uvědomit, že sportovní auta prošla jistou proměnou,“ říká k tématu Moers. A dodává, že možností dalšího použití manuálu se Aston Martin skutečně zabýval. „Abych ale byl upřímný, nebyla do příjemná cesta. Udělali jsme nějaké odhady a zjistili jsme, že manuál vlastně nepotřebujeme. Musíte totiž rovněž myslet na nové regulace a emise, a to každý rok, neboť jde o zakázkové ústrojí. A v tu chvíli vše přestalo dávat smysl.“

Pokud tedy máte zájem o Aston Martin s manuálním řazením, raději si pospěšte. Britové totiž na příští rok chystají velký facelift modelu Vantage, v jehož rámci bude trojice pedálů vyřazena z nabídky. Ač tedy automobilka ještě před nějakou dobou prohlašovala, že hodlá být vůbec posledním výrobcem manuálních sporťáků na světě, realita ji dohnala. Poslední bašta puristů tedy padla o hodně dříve než měla, cesty nadšených puristů nejspíše brzy povedou už jen do Zuffenhausenu.

Pokud toužíte po manuálním Astonu Martin, máte šanci ještě několik příštích měsíců. Poté se historie tří pedálů u britské značky definitivně uzavře. Foto: Aston Martin

