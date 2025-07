Poslední „normální” BMW v současné nabídce značky končí, za pár týdnů se rozloučí asi poslední specialitou před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Tohle auto bylo v podstatě od začátku ránou mimo, dnes je ale sympatické vším, co není a co nemá. Vyhnulo se designovým excesům, interiérům bez tlačítek, má osmiválec bez jakékoli elektrifikace, všechny asistenční systémy v něm vypnete jedním vrzem... Řada 8 ale končí a v srpnu to dá najevo.

Půlka srpna je již tradičně spojena s Týdnem aut v Monterey. Tak je nazýván souhrn hned několika akcí, které se konají v okolí slavné Pebble Beach. Mimo jiné se tam budou dražit hned dvě vzácná Ferrari F40, jedno v silniční a druhé v závodní verzi, událost si ovšem nenechají ujít ani mnohé výše posazené automobilové značky. Jednou z nich bude BMW, která na 14. srpen chystá premiéru limitované edice řady 8. Němci k debutu zatím neřekli mnoho, podle všeho ale půjde o labutí píseň generace G15, která přišla na svět v roce 2018.

O konci tohoto modelu se nicméně začalo mluvit hned krátce poté. Jakkoli totiž BMW s SUV jako X6 a X4 dokázalo objevit nové segmenty trhu, v případě řady 8 naopak následovalo Mercedes-Benz. Automobilka s třícípou hvězdou ve znaku totiž v roce 2014 přišla s modelem S Coupe, který vzápětí následovalo S Cabrio. Obě dvoudvířka zpočátku chytila silný vítr do plachet, což bylo ve Stuttgartu silně aplaudováno - v obou případech totiž značka počítala s vysokou ziskovou marží.

BMW se tímto úspěchem nechalo zlákat, ovšem se svou troškou do mlýna přišlo až ve chvíli, kdy již zájem o velká a luxusní dvoudveřová kupé či kabriolety začal vyprchávat. Řada 8 tak ve všech motorizacích a variantách nedokázala za první čtyři roky prodeje okouzlit ani 50 tisíc zákazníků. V Mnichově bylo proto rozhodnuto, že po ukončení životního cyklu dojde k výrazné rošádě v nabídce. Řadu 8 má totiž od příštího roku nahradit řada 6, přestože před pár lety došlo na pravý opak.

Co vše se ale odehraje v dlouhodobém horizontu, v tuto chvíli není jasné. Mluví se totiž o tom, že místo aby dorazily šestkové kupé, kabriolet a Gran Coupe, by mnichovští přišli s SUV X8, které by kromě řady 8 zaskočilo také za podobně vlažně přijaté XM. Vrátit se tedy můžeme k oné specialitě, kterou ale nemá být zvláštní verze M8 Coupe. Její výroba pro americký trh totiž skončila již před mnoha měsíci, a kvůli pár kouskům se obnovovat nebude.

Ve hře jsou pak sice M8 Cabrio a M8 Gran Coupe, ovšem ani tímto směrem vítr nejspíš nevane. O chystané limitce se totiž na nedávném Festivalu rychlosti v Goodwoodu lehce zmínil šéf sportovní divize značky Frank van Meel, jak poznamenává BMW Blog. Ten uvedl, že novinka bude založena na variantě M850i. Pod kapotou tedy sice můžeme čekat 4,4litrový osmiválec, který možná i nabídne víc než sériových 530 kobyl, přes 600koňovou hranici se ale nejspíše nedostane. Úpravy tak budou hlavně vizuální.

Van Meel dále uvedl, že ještě do konce letošního roku máme očekávat několik dalších specialit, většina z nich ale bude dedikována vždy specifickému trhu. Dost možná to znamená, že rozlučka s řadou 8 tak bude výlučně americkou záležitostí. Premiéra v Pebble Beach by tak dávala ještě větší smysl. Ať tak či onak, příští rok zde máme definitivní finále vozu, který je aktuálně tím posledním „normálním” - chcete-li klasickým - v nabídce značky. Nevypadá jako bobr ani panelák na kolech, uvnitř má tlačítka i iDrive, pod kapotou obvykle nesnese ani mild hybridy, natož pak víc... Tím spíš můžeme jeho odchodu litovat, je to dodnes sympatické auto.

Na řadu 8 se dá koukat s nadšením i sedm let od jejího debutu, na rozdíl od většiny současných aut značky. A její interiér se dá používat stejně dobře jako osmiválce pod kapotou. Přesto je to právě tento model, který skončí bez nástupce. Za pár týdnů přitom dorazí jedna rozlučková edice. Foto: BMW

Zdroj: BMW Blog

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.