Poslední normální Škoda? Nový Superb si na nic nehraje. Nic podstatného ani nemění, na rozdíl od Kodiaqu ale nezklamal

Pokud se Škoda bude skutečně držet svých sebezničujících plánů, je tohle to poslední nové auto z jejích dílen, které lze označit za normální a snažící se aspoň převážně vyjít vstříc zákazníkům. Je poněkud „generické”, víc dnes ale prostě nelze chtít.

Svého času byl koeficient aerodynamického odporu vzduchu veličinou, o kterou se často nezajímala ani odborná veřejnost a obvykle se jí nechlubili ani výrobci sportovních aut. Samozřejmě se každý snažil svůj vůz aerodynamicky optimalizovat, „prodat” výsledek této práce bylo ale obtížné - hlavními veličinami byly výkon a dynamika. Jak se ale v poslední době vše točí kolem spotřeby energie jakéhokoli typu a výkon a dynamika jsou v pozadí, odpor vzduchu je najednou zajímavý. Čím nižší totiž Cd je, tím efektivněji dokáže auto využívat svůj potenciál, takže může být relativně rychlejší, relativně úspornější, cokoli z těchto ranků.

Nelze se tak vlastně ani divit, že Škoda se při premiéře nového Superbu pochlubila právě aerodynamickým koeficientem, který v případě liftbacku činí 0,23, zatímco u kombíku jde o 0,25. Ve srovnání s předchozí třetí generací jde o zlepšení o 10 a 15 procent, což pochopitelně přispívá ke snížení spotřeby paliva. A tedy i jí přímo úměrných emisí CO2, zaklínadlu doby. Superb si tak mohl ponechat spalovací jednotky, byť u těch benzinových je již zapotřebí počítat s menší či větší formou elektrifikace.

Na motorový prostor ovšem řeč přijde až za moment, nyní se ještě chvíli budeme držet oné aerodynamiky a karoserie, která se o ni stará. Vehementní tlak právě na tento aspekt totiž vede ke značné vzhledové unifikaci nových aut. Nový Superb to plně potvrzuje, neboť pokud se podíváte na boční profil, snad jen zalomení zadního okna vám prozradí, že jde o Škodu. Jinak lze vůz snadno zaměnit třeba za cokoliv asijského či francouzského.

Neznamená to pochopitelně, že bychom nový Superb strkali do jednoho pytle se Škodou Kodiaq druhé generace, a to přesto, že oba vozy stojí na téže platformě (MQB Evo) a používají tytéž motory. Zatímco SUV dostávalo za svůj vzhled nespočet palců dolů, v případě Superbu si moc stěžovat nejde. Byť oproti minulosti česká vlajková loď nedokáže tak vyniknout, neboť designéři zkrátka dnes mají méně svobody - už kvůli tomu, že musí pracovat s aerodynamicky co nejlepším základem.

Detaily vozu jsou navrženy v duchu nového jazyka Modern Solid, který obvykle neurazí, stejně obvykle ale také nenadchne. Jeho použití se pak odrazilo i v paletě dostupných barev. Volit lze z osmi odstínů, z nichž šest je zcela nových - jde mimo jiné i o žlutou Ice Tea, ve které je vyveden jeden z kombíků ve fotogalerii. Ten od nárazníku k nárazníku měří 4 902 milimetrů, zatímco liftback je o 10 mm delší. Oproti minulosti tu máme posun o 43 a 40 mm, jenž vyústil ve větší zavazadelník - u méně praktické verze jde o 645 litrů, u kombíku o 690 litrů.

Co se týče prostoru pod kapotou, základní jednotku představuje 1,5litrový čtyřválec doplněný mild-hybridní technikou, jenž na přední kola posílá 150 koní. Kromě něj ovšem bude možné sáhnout také po jednotkách 2,0 TSI (204 a 265 koní) a 2,0 TDI (150 a 193 koní). Obě silnější verze jsou automaticky spárovány s pohonem všech kol, jedinou volbou pro celé portfolio je pak sedmistupňový automat. Po Kodiaqu je tak Superb další novinkou, u které již nedostanete manuál.

Jak již bylo potvrzeno dříve, plug-in hybridní ústrojí složené z jedna-pětky, elektromotoru a baterie o kapacitě 25,7 kWh, se kterou je možné ujet přes 100 normovaných „bezemisních“ kilometrů, bude mít k dispozici jen kombík. To není až tak překvapivé, neboť sesterský Volkswagen Passat dorazil už jen ve verzi Variant. Pro koncern VW tak bylo levnější nabídnout plug-in hybridní techniku pouze ve spojení s jedním typem karoserie.

Minimálně na českém trhu toho ale pomalu nikdo nebude litovat, neboť provedení PHEV má na kontě 204 koní, šestistupňový automat a pohon předních kol. Tedy vlastně nic extra. Za to ovšem klientela bude muset zaplatit nemalé peníze. Na zveřejnění cen si pak ještě chvíli budeme muset počkat, nízké ale rozhodně nebudou. Současné provedení totiž startuje na 920 900 Kč, novinka tak pod milion korun nezamíří, i když jde spíše o větší facelift než zcela nový vůz.

Juknout ještě musíme do interiéru, který sice vypadá atraktivněji než stávající kabina, ovšem zároveň jeho podstatná část působí jistým staromilským dojmem. Něco takového si jistě zaslouží pochvalu, problémem však je 10palcový digitální přístrojový štít, který působí jako pěst na oko. S analogovou technikou je ale v tomto ohledu bohužel již konec, s posunem se tedy musíme smířit. Na druhou stranu, nové multifunkční ovladače Smart Dials zastávající řadu odlišných funkcí přesunují ručku vah směrem k pozitivní straně.

Zbytek kabiny pak odkazuje na ekologii, neboť třeba veškeré textilní materiály jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaného polyesteru, zatímco kůže je činěna způsobem co nejohleduplnějším vůči životnímu prostředí. Z recyklovaných materiálů je přitom i škrabka na led ve víčku nádrže či deštník ve dveřích. Superb tak do finální etapy své spalovací existence vykročil jistěji než spřízněný Kodiaq, přesto jde potenciálně o „smutné kino”.

Pokud škodovka zůstane věrná svým sebezničujícím elektrickým plánům, pak žádné další takto ražené auto z jejích dílen už neuvidíme - ještě přijdou facelifty, úplně nové generace Fabie, Octavie a dalších modelů ale už mají být elektrické. Upřímně řečeno jsme přesvědčeni, že jde o strategii tak neudržitelnou, že budoucnost nebude vypadat tak, jak si ji dnes Škoda představuje. To ale samo o sobě neznamená, že se své plány nepokusí dotáhnout do konce, což bude na pár velmi bolestivých grimas v tváří řady jejích dosavadních zákazníků stačit.

Nový Superb rozhodně nepůsobí tak špatně jako Kodiaq druhé generace, i když při pohledu z boku vás možná myšlenky na asijskou produkci napadnou rovněž. To je ale nejspíše jediná piha na kráse, stejně jako vás uvnitř asi tak trochu bude dráždit digitální přístrojový štít. Výhrou je, že jde pořád o „normální” auto. Foto: Škoda Auto

