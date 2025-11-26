Poslední nové BMW s tlačítky v interiéru a displejem menším než Afrika končí, zůstane po něm jen prázdnota
Petr ProkopecPokud jste nejednou ronili slzy za interiéry BMW, ve kterých můžete tlačítky změnit teplotu ventilace, pustit si vyhřívání sedadel nebo vypnout všechny asistenční systémy, v tomto modelu vám ještě zůstával plamínek naděje. I ten ale zkraje roku 2026 definitivně pohasne.
O konci BMW Z4 se mluví už nějakou chvíli. Jeho skon měl nastat v březnu příštího roku, navíc s tím, že novou generací už nemáme vyhlížet. Zájem o dvoumístný sporťák se stahovací plátěnou střechou totiž už chvíli není takový, jaký býval, neboť třeba za první letošní kvartál se po celém světě prodalo jen 2 436 aut. A jakkoli jde o meziroční vzestup o 4,2 procenta, před dvaceti lety mnichovští prodávali asi třikrát víc takových aut, přibližně 30 tisíc za rok.
Všechno tohle bylo nyní potvrzeno, neboť BMW odhalilo labutí píseň tohoto modelu zvanou příznačně Final Edition. Končí tak nejen éra typu Z4, ale i modelů Z obecně, které tu s námi byly na chvíli od roku 1991 (Z1), stabilně pak od roku 1995 (Z3, později Z8 a nakonec už jen Z4). A se současným typem G29 také končí éra bavoráků s posledními skutečnými tlačítky v interiéru. Věřte nebo ne, ale v Z4 G29 si pořád můžete dopřát komfort nastavení teploty ventilace s pomocí fyzických tlačítek, které jsou k dispozici i pro slušnou řadu funkcí. Všechny ostatní modely o ně přišly, někdy s úplným koncem (řada 8), jindy s pouhým faceliftem (řada 3 a spol.).
Samotná Final Edition se snaží nabídnout všechny libůstky Z4, bohužel ale jen v kombinaci s černým lakem Individual Frozen Black. Černá je rovněž maska chladiče, kryty zpětných zrcátek či koncovky výfuku. A aby toho nebylo málo, v odstínu Moonlight Black je vyvedena také plátěná střecha. Jediné, co tedy vyčnívá, jsou 19palcová přední a 20palcová zadní kola, která mají částečně leštěný stříbrný povrch. Skrze dvoupaprskové ráfky pak prosvítají červeně lakované třmeny brzd.
V podobném duchu se nese rovněž interiér, kde černou kůži Vernasca a Alcantaru doplňují červené švy a tradiční trikolóra divize BMW M. V případě standardní výbavy se automobilka rozhodně neupejpala, počítat lze tak s pomalu veškerými myslitelnými pakety, které jsou jinak za příplatek. O to působivější je, že Z4 Final Edition vaše bankovní konto nezruinuje, značka si totiž za vůz účtuje 50 700 Eur neboli 1,22 milionu korun, tedy pouze o 4 200 Eur čili 101 tisíc Kč víc než za základ.
Finální edice je přitom k dostání ve všech motorizacích, tedy jako sDrive20i, sDrive30i a M40i. První dvě počítají s přeplňovaným čtyřválcem, který produkuje 197 či 258 koní, zatímco u poslední zmíněné dostal pohon na starosti třílitrový šestiválec naladěný na 340 kobyl. Tedy v evropském provedení, to americké disponuje vyšším výkonem 387 koní. Tady i v zámoří je pak možnost volit mezi manuální a automatickou převodovkou - i v tom je Z4 výjimečná.
Mnichovští dodávají, že výroba u rakouské firmy Magna Steyr nebude početně nikterak omezena. Nicméně s montáží Final Edition se začne pro evropské trhy v lednu, pro Ameriku pak dokonce až v únoru. Mnoho kusů tedy ve výsledku světlo světa nespatří. Jakmile pak přijde konec března, uzavře se pro BMW jedna kapitola, která odstartovala již v roce 1989 představením zmíněného roadsteru Z1, který se začal vyrábět o dva roky později. Po něm pak v roce 1995 nastoupilo Z3, zatímco první Z4 se ukázalo až v roce 2003.
Poslední generace z roku 2018 pak vznikla ve spolupráci s Toyotou, která tímto způsobem do své nabídky vrátila i kultovní model Supra. U něj Japonci s novou generací počítají, a protože se budou muset obejít bez mnichovského partnera, vyvinou si jej tentokrát sami. Stejně tak si jej sami budou i vyrábět, v současné době totiž rovněž spoléhají na rakouské montážní linky. Také v tomto případě proto platí, že konečná přijde už za čtyři měsíce.
Finální Z4 se oháklo zvenčí i zevnitř do černé barvy. K dostání je se všemi motorizacemi, které v případě Evropy vrcholí 340 koňmi produkovanými šestiválcovým motorem verze M40i. Všechny verze mají v interiéru tlačítka. A displej menší než Afrika, obojí nám bude chybět. Foto: BMW
Zdroj: BMW
