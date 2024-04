Poslední novinka Dacie má mimořádně nevhodné jméno, pro její podstatu jí to ale odpustíte před 9 hodinami | Petr Miler

Chápeme, že to nebyl záměr ani nedomyšlení, prostě se jako základ použilo jinak vhodně koncipované a dávno pojmenované auto. Dostupný a praktický vůz pro lidi s nějakou formou zdravotního znevýhodnění ale se jménem Jogger nutně navodí pár trpkých úsměvů.

Dacie jsou při současných cenách jedněmi z mála aut, o kterých mohou jako o nových uvažovat lidé, kteří neoplývají finančními prostředky a přesto potřebují široce použitelný, praktický vůz. Mezi takové budou snadno patřit ti, kterým osud nějakým způsobem nepřál a buď je hned od narození nebo v průběhu života upoutal na invalidní vozík. Jistě, i takoví mohou být bohatí a mít možnost koupit si skoro cokoli, pro naprostou většinu je to ale natolik limitující pro jejich uplatnění, že si prostě nemohou vyskakovat.

Není tedy divu, že se Dacia v mé druhé domovině v Nizozemsku spojila s firmou Bierman, která se specializuje na přestavby aut pro invalidy, aby přímo nabídla takto upravená auta zákazníkům. Za základ zvolila model Jogger, tedy jakýsi zvýšený kombík, který je pro takové využití velmi vhodný - je v něm hromada místa a je dost vysoký na to, aby člověk na vozíku mohl upravenou zádí s jakýmsi výtahem najet dovnitř a bez pomoci kohokoli se přesunout na sedadlo vpředu. To je fajn, zrovna tento model má ale pro takové využití velmi nevhodné označení.

Jogger je anglicky běžec, výkladovým slovníkem dokonce „ten, který běhá pro zdraví”. Au, tohle lidé s tělesným postižením stoprocentně dělat nebudou a pohled na jméno Jogger jim možná tu a tam při nastupování do auta způsobí nepříjemné pocity. Na jednu stranu chápeme, že tento model vznikl dříve než tato přestavba a je s ohledem na svou podstatu pro takové nasazení velmi vhodný. Přesto bychom možná zapřemýšleli na tím ho v této verzi pojmenovat jinak. Třeba Helper nezní o tolik jinak...

Odhlédneme-li od toho, není autu co vytknout, působí propracovaně. K dispozici bude jak verze schopná takto člověka na vozíku pouze naložit, tak i taková, jíž bude možné řídit pouze horními končetinami. První prezentační kus předělané řízení nemá, Bierman ho ale upravit samozřejmě umí. Rampa s protizávažím a sníženou podlahou má protiskluzovou úpravu a disponuje i zádržnými systémy, které umožní člověka převážet bez toho, aniž by musel přesedat. Pro takový případ přibylo dozadu i několik držáků nápojů a USB nabíječka.

Cena přestavby zatím není známa, ale bude prý brzy zveřejněna. Nečekejme drahotu, úplná láce to ale jistě také nebude, neboť s ohledem na vyšší zatížení bylo nutné stavět na relativně drahém provedení Extreme TCe 110. A podobná modifikace pochopitelně také něco stojí. I tak to bude v poměru hodnoty a ceny maximum, co půjde mezi novými auty získat, o tom nemáme pochyb.

Asi bychom takovému autu neříkali Jogger... Ale jinak je to jistě sympatické řešení postavené na příhodném základě. Foto: Dacia/Bierman

Zdroj: Dacia/Bierman

Petr Miler

