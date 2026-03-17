Poslední novinka Ferrari s auty nesouvisí vůbec nijak, přesto ve výsledku může i jeho autům pomoci
Petr ProkopecItalská automobilka ukazuje, že si žije tak trochu ve vlastním světě. V době, kdy ostatní ořezávají náklady, rozdává svým zaměstnancům štědré bonusy. A aby toho nebylo málo, nově nejen pro ně spustila službu, kterou pod taktovkou výrobců aut skutečně nejsme zvyklí vídat.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
včera | Petr Prokopec
Pokud před automobilovými nadšenci zmíníte Maranello, většině z nich se jistě hned rozzáří oči. Od roku 1943 jde o domovinu Ferrari. Tou původně bývala 18 kilometrů vzdálená Modena, kde Enzo Ferrari již v roce 1929 položil základy svého vlastního závodního týmu. Tehdy ovšem nepoužíval svá vlastní auta, nýbrž vozy Alfy Romeo, pro kterou dříve pracoval i jezdil. Tato značka o osm let později stáj Scuderia Ferrari pohltila, a tak se Enzo rozhodl založit další firmu, která by si auta stavěla sama. Své příjmení ale nemohl použít, proto jí pojmenoval Auto Avio Costruzioni.
Během druhé světové války přitom tato společnost vyráběla letecké motory pro italskou armádu, načež se Enzo obával bombardování spojeneckými vojsky. Došlo tedy na stěhování továrny do Maranella. Paradoxně to ovšem byl právě nový podnik, který se stal terčem bomb. Ferrari se ale v mezičase v malém městečku zabydlel natolik, že ho už neopustil. Právě proto je dnes Maranello se značkou automaticky spojeno, ostatně z místních zhruba 18 tisíc obyvatel je většina na Ferrari nějakým způsobem napojena.
Stejně jako tato komunita ctí značku, tak ta pro změnu ctí komunitu. Zásah automobilky dávno překračuje jen automobilovou branži a firma zachází stále dál. Ferrari se nově spojilo se společnostmi Philips a Med-Ex a otevřelo nové lékařské centrum, které bude sloužit jak zaměstnancům značky, tak místnímu obyvatelstvu. Cílem je, aby lidé měli rychlý přístup k včasné diagnostice a případně ke specialistům v daných oborech, aniž by museli dojíždět do větších měst, třeba do zmíněné Modeny.
Na vstup společnosti pohybující se běžně mimo zdravotní sektor přitom v rámci italského zdravotnictví došlo vůbec poprvé. Ferrari ovšem na programu spolupracovalo s lokálními i regionálními politiky. Nové diagnostické centrum tak má lékařskou péči hlavně zlepšit, ne nutně soupeřit se zavedenými zařízeními. Kupříkladu u mamografie žen tak už má nasmlouvaný tříletý kontrakt dokonce s úřady z Modeny, přibližně 8 300 prohlídek se tak týká i lidí mimo Maranello.
Ferrari kromě toho potvrdilo, že nepočítá s žádnými příjmy. Jakýkoli výdělek nad rámec provozních nákladů tak bude investován do školení a vzdělání lékařského a technického personálu. Přesto všechno ovšem automobilka na novém centru vydělá, neboť dle statistik víc než čtyři tisíce jejích zaměstnanců musí minimálně jednou ročně na lékařskou prohlídku. Často šlo o návštěvy, kvůli kterým bylo třeba cestovat za hranice města, což si vyžádalo delší nepřítomnost.
Nově ale zaměstnanci v podstatě jen přejdou z jedné budovy do druhé, přičemž centrum mohou využívat také jejich děti. Automobilka tak v podstatě navyšuje produktivitu práce, což je trochu jiný přístup, než jaký v současné době uplatňují mnozí jiní výrobci - u těch obvykle dochází na úspory, přičemž z velké části jsou ořezávány právě zaměstnanecké benefity. To Ferrari nedělá, dokonce stále rozdává štědré bonusy. Pracovat pro italskou automobilku je tak lukrativnější než dříve, z čehož může nakonec profitovat nejen firma, ale i samotná auta.
Maranello má nové lékařské centrum, za kterým stojí slavná automobilka se vzpínajícím se koníkem ve znaku. Neobvyklý, ale zajímavý krok. Foto: Ferrari
Zdroj: Ferrari
