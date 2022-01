Poslední opravdu velký motor BMW definitivně končí, voda se za ním zavře ještě letos před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Je svým způsobem zázrak, že se dožil až letošního roku, tím ale jeho pouť životem končí. Doba velkým motorům nepřeje, v Evropě si tak musel balit fidlátka už předloni a rok 2022 nepřežije ani na poněkud benevolentnějších trzích.

Bavorská automobilka je jednou z mála, které výslovně odmítají skončit s motory na benzin a naftu a v tuto chvíli dokonce chystá i novou generaci osmiválců. To je v roce 2022 fascinující, ani to ale neznamená, že by se BMW netýkal už léta trvající tlak na minimalizaci spotřeby paliva resp. emisí CO2. S tím si zejména velké a objemné motory netykají, a tak aspoň některé musí přece jen z kola ven.

Poslední obětí se stal motor 6,6 V12 se dvěma turby, který v případě mnichovské značky slouží už jen pod kapotou BMW M760Li. Právě to ale letos definitivně skončí, byť u nás jsme se s ním museli rozloučit již na konci roku 2020. Firma jej ale dále drží v nabídce na Středním Východě, v Asii nebo v USA, letošní rok už ovšem nepřežije ani tam.

Spíše než násilným ukončením výroby je tento vývoj dán blížícím se příchodem nové generace řady 7, která by měla dorazit již příští rok. Ta už motor V12 nedostane, a tak se se současnou sedmičkou uzavře jedna éra, která odstartovala skoro přesně před 35 léty, v únoru 1987. Tehdy BMW ukončilo veškeré spekulace a oznámilo, že skutečně chystá model 750i osazený dvanáctiválcem. Pohonná jednotka tehdy z pětilitrového objemu produkovala 300 koní.

V případě současného agregátu můžeme mluvit o 6,6litrovém objemu, dvou turbodmychadlech, 610 koních výkonu a 850 Nm točivého momentu. Limuzína osazená dále pohonem všech kol a osmistupňovým automatem s tímto motorem zvládá zrychlit z klidu na stovku již za 3,6 sekundy, zatímco její maximum leží na obligátních německých 250 km/h. Za příplatek ovšem můžete maximálku posunout až nad magickou třístovku, stejně jako lze pro změnu vypustit agresivněji působící bodykit.

Pomyslným šátečkem na rozloučenou bude v případě BMW M760Li provedení Final V12 Edition, které bude vyrobeno letos v létě a dodáno na vybrané trhy v různém, velmi omezeném množství. Například v USA půjde o 12 aut s cenou začínající na 200 000 USD, tedy asi 4,3 milionu Kč. Lze už jen dodat, že byť BMW jako značka s dvanáctiválci končí definitivně, jakožto koncern ještě jeden ve výrobě zachová. Nejde však o jednotku určenou mnichovským vozům, nýbrž těm britským. Řeč je o 6,75litrové jednotce, která pohání Phantom, Cullinan nebo vylepšený Ghost,

BMW M760Li už v Evropě nekoupíte, na některých trzích, jako je třeba ten japonský, ale slouží dodnes. I s tím ale bude konec, výroba tohoto provedení skončí letos v létě tzv. Final V12 Edition. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.