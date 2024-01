Poslední osmiválcový sedan s manuálem drtí prodeje, jeho šestiválcový bratříček je na tom ještě líp před 2 hodinami | Petr Prokopec

Máte pocit, že už zdálky vypadá jako ministr války a jako takový snad ani nemůže být k dispozici s manuálem? Omyl, Cadillac CT5-V Blackwing je s ruční převodovkou k mání a frčí stále víc, menší CT4-V Blackwing a je na tom dokonce ještě líp.

Chutě, touhy či potřeby lidí nejsou ani v nejmenším stejné. Zatímco tedy někdo holduje svíčkové a knedlíkům, jiný nedá dopustit na zeleninový salát. Někomu se líbí kypré blondýnky, další dává přednost skoro kachektickým brunetám. A tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Není tedy překvapivé, že mezi auty všichni lidé nechtějí SUV s automatickými převodovkami. Když se nicméně zadíváme na stávající nabídku řady automobilek, pomalu nic jiného v nich nenajdeme.

Na jedné straně lze pochopit, proč se výrobci zaměřili tímto směrem, je to dnes nejvíce výtěžná skupina, což logicky vede k minimalizaci nákladů a maximalizaci zisků. Jenže po několika letech se ukazuje, že lidé nejsou jen přejedení komiksových filmů, které v kinech začínají spíše propadat, než aby vydělávaly miliardy, ale jsou otráveni také velmi okleštěnou nabídkou. A proto s velkou ochotou přebíhají do těch showroomů, kde jim nabídnou také něco jiného.

Uspět mohou Cadillacu, který mimo jiné nabízí také sedany CT4-V Blackwing a CT5-Blackwing. Ten první pohání přeplňovaný 3,6litrový šestiválec naladěný na 479 koní, zatímco u druhého lze pod kapotou najít dokonce 6,2litrový osmiválec. Ten po dopingu kompresorem dává k dobru 677 koní, což je i na dnešní dobu pořádná porce. Zákazníci si navíc mohou u obou aut vybrat mezi manuální a automatickou převodovkou, což je naprosté unikum.

Cadillac původně předpokládal, že pro šestistupňovou ručně řazenou skříň se rozhodne zhruba 35 procent kupujících, což znělo ambiciózně. Jenže v podstatě došlo přesně na to, nač jsme naráželi nejednou v minulosti - když se veškerá konkurence vydala jinam, osamocené nabídky bodují skoro samy. Platí to hlavně v případě CT5, který je jediným vozem na trhu, u kterého lze osmiválec spárovat s manuálem. Šestiválcový CT4 pak má konkurenci v podstatě jen v BMW M3.

V loňském roce tak téměř polovina všech prodaných exemplářů obou modelů byla osazena manuálem. Přesné číslo Cadillac neupřesnil, dle automobilky se však zájem o trojici pedálů u obou vozů stabilizoval na takřka stejné úrovni. Když přitom CT4 a CT5 ve verzích Blackwing dorazily v roce 2021 do prodeje, měl manuál u prvního podíl 45 procent a u druhého 62 procent. V roce 2022 se pak poměr změnil na přibližně 40 resp. 50 procent. Šestiválcový bratříček je na tom tedy ještě líp.

Zájem o ruční řazení je navíc očividně nejen nemalý, ale hlavně dlouhodobý - není to tedy tak, že by nabídka ukojila pár fanoušků a tím to haslo. Ostatně automobilka dále uvedla, že prodeje verzí V-Series a Blackwing se meziročně zvedly o 55 procent. Cadillac CT5 přitom nedávno prošel faceliftem, načež je prakticky jisté, že modernizace se dočká i vrcholné provedení. A Cadillac by skutečně šel proti vlastní pokladně, pokud by obě dojné krávy hodlal poslat z pastvy na jatka.

U modelů CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing mohou zákazníci volit mezi standardním 6stupňovým manuálem a příplatkovým 10stupňovým automatem. Poměr v rámci prodejů se pohybuje okolo 50:50, k šestiválci dokonce bere manuál většina lidí. Foto: Cadillac

