Poslední osmiválcový supersedan světa s ručním řazením končí, obrat výrobce ale dává naději na pokračování
Petr ProkopecPříští rok skončí výroba modelů CT5 a CT4. Druhý zmíněný se nové generace nedočká, první však ano, a navzdory původním plánům značky u toho bude i spalovací technika. Jen zatím není jisté, jaká.
Pokud dnes toužíte po relativně dostupném autě s osmiválcem, jehož výkon přenáší na zadní kola manuální převodovka, máte jedinou možnost, sáhnout po Cadillacu CT5-V Blackwing. Toto provedení disponuje 677 koňmi, přičemž americká automobilka vedle něj poslala na trh také menší sedan CT4-V Blackwing. V jeho případě pak sice pod přední kapotu zamířil šestiválec, ovšem také o jeho 479 kobyl se mohl postarat vedle příplatkového 10stupňového automatu šestistupňový manuál.
Když oba tyto vozy dorazily do prodeje, Cadillac oznámil, že jde o jeho vůbec poslední benzinové modely značka. Také tato značka v tu chvíli podlehla elektrické mánii, které se chtěla plně oddat. Podle jejích plánů měl bateriový pohon nahradit ten spalovací nejpozději do konce dekády. Jenže se ukázalo, že zákazníci této rošádě příliš nefandí, což se projevilo i v amerických prezidentských volbách a následných krocích nové administrativy.
Obojí stačilo k tomu, aby Cadillac radikálně otočil. Jakkoli jen dobré zprávy nemáme, začít musíme s pár špatnými. Značka totiž potvrdila, že výroba CT4 skončí příští rok v červnu, zatímco CT5 bude z linek sjíždět jen o pár měsíců déle. Ovšem poté se i nad ním zavřou vody. Ne však definitivně, neboť větší sedan se má vrátit. Navíc dost možná již přespříští rok. A co je nejpodstatnější, znovu u toho bude benzinový motor, s nímž tedy Cadillac opravdu nekončí.
„Také u příští generace budeme pokračovat se spalovací technikou,“ potvrdila automobilka v tiskovém prohlášení. Zároveň uvedla, že vůz se bude vyrábět v továrně Lansing Grand River Assembly v Michiganu, kde se montuje i stávající provedení. K mání pak nové CT5 znovu bude jak ve Spojených státech, tak i v Kanadě. S prodejem v Evropě se ovšem nepočítá, zájemcům tedy nezbude, než zvolit individuální dovoz.
Nad čím ovšem můžeme spekulovat, to je objem a počet válců chystané novinky. S ohledem na to, co se ovšem aktuálně děje u konkurenčního koncernu Stellantis, by nebyla zcela lichá ani sázka na návrat objemného osmiválce. Tato pohonná ústrojí se totiž ve velkém vrací k Jeepu, Dodgi či Ramu. Ovšem v kombinaci s manuálem jej žádná z těchto značek nenabízí. Cadillac by tak měl znovu v rukou trumfové eso, se kterým by vítězil v každé hře.
Potvrzuje to koneckonců i pohled na letošní registrace, kdy model CT5 překonával menší CT4 v poměru tři ku jedné. Jeho prodeje navíc meziročně vyletěly nahoru o 10,7 procenta, zatímco u druhého vozu došlo na 17procentní pád. Je tedy evidentní, proč Cadillac počítá pouze s návratem CT5. Teď už jen doufejme, že se pochlapí a zůstane u osmiválcové manuální verze. Něco takového je zjevením již nyní, v roce 2027 by pak mohlo jít o zlatou žílu.
Stávající CT5-V Blackwing je jedinou šancí, jak si pořídit dostupné auto s osmiválcem a manuálem. Automobilka přitom potvrdila, že sedan se dočká nové spalovací generace, pročež jen doufejme, že u toho i nadále budou ty správné komponenty pro nadšence. Foto: Cadillac
Zdroj: Cadillac
