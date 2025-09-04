Poslední pokus VW protlačit elektromobily působí hodně zoufale, jeho úspěchu nevěříme ani v nejmenším
Petr ProkopecJe to něco, co Němci dlouho naznačovali jako možné, až nyní to ale skutečně udělali. Se svými elektrickými novinkami tedy začnou napodobovat i podstatou zcela odlišná spalovací auta a budou doufat v úspěch. Nevěříme, že to v době, kdy Fiat po fiasku téhož otáčí, něčemu pomůže.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Poslední pokus VW protlačit elektromobily působí hodně zoufale, jeho úspěchu nevěříme ani v nejmenším
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Je to něco, co Němci dlouho naznačovali jako možné, až nyní to ale skutečně udělali. Se svými elektrickými novinkami tedy začnou napodobovat i podstatou zcela odlišná spalovací auta a budou doufat v úspěch. Nevěříme, že to v době, kdy Fiat po fiasku téhož otáčí, něčemu pomůže.
Loni v létě jsem měl možnost otestovat Abarth 695. Tedy italský hot hatch, jehož přeplňovaná jedna-čtyřka byla natolik uřvaná, že jsem za celou dobu ani jednou nezapnul rádio. Místo toho jsem si užíval jiného zvukového doprovodu, ze kterého se mi chvílemi ježily chloupky na krku. Plynový pedál jsem tak soustavně zašlapával pod kobereček, jakkoli kvůli vyššímu těžišti byla hlavně v zatáčkách nutná maximální koncentrace. Z každé projížďky jsem se vracel propocený a unavený, ovšem zároveň také nadmíru pobavený.
Letošní léto pro změnu bylo ve znamení testu Abarthu 600e. Ten oproti loňské verzi pořádně narostl, především ale přepřáhl na elektrický pohon. S ním přišlo snížení těžiště i zlepšení dynamiky, tytéž zatáčky, ve kterých jsem se loni musel hodně krotit, jsem tak letos projížděl tempem, jaké ani nelze publikovat. Jakkoli mě ale tato rychlost fascinovala, podobně jako loňskému spalovacímu škorpionovi jsem tomu letošnímu elektrickému nepropadl. Jednoduše mě nedokázal vtáhnout do děje.
Právě to je jeden z důvodů, proč nadšenci elektrický pohon víc odmítají než akceptují. Ano, jste s ním rychlejší, ale dojezd se při takovém tempu zkrátí jen na zhruba 100 kilometrů a jeho doplnění je obtížné. Především ale chybí emoce, pro které si takový vůz kupujete. Pokud nejsou, nepotřebujete Abarth, nepotřebujete RS, nepotřebujete AMG a nepotřebujete ani GTI. A nejde nutně jen o emoce, u obyčejných aut je klíčová i ona použitelnost, kterou nezastřete ani krásným designem či jménem. Však se podívejte, jak dopadl elektrický Fiat 500 a co musel mateřský Stellantis udělat, aby zastavil jeho zkázu.
Volkswagen má přesto pocit, že dokáže víc než Stellantis, jeho zkušenost zcela ignoruje. Němci totiž chystají produkční verzi konceptu ID.2all, přičemž aktuálně potvrdili, že ta bude pojmenována ID.Polo. A co víc, k mání bude také ve verzi GTI. Posledním pokusem VW je tedy protlačit elektromobily se jmény legendárních spalovacích aut a jejich ikonických verzí. Není tohle přesně to, s čím Stellantis narazil?
Obzvlášť pikantní je to v případě Pola GTI, které je dnes (stále ještě!) osazeno přeplňovaným dvoulitrem. Je to velmi zábavné auto, lze však totéž očekávat od jeho elektrického nástupce? Ani v nejmenším, to dříve začne v pekle sněžit. Můžete mne mít za předpotopního dinosaura či odmítače všeho, co má bateriový pohon, ale tak tomu není. Vlastnictví elektromobilu si dokážu představit, ne však jako auta radost, tady zatím neexistuje způsob, jak vám touto cestou dodat patřičný zápal.
VW ale zkrátka má pocit, že označení GTI a bleskurychlý sprint na stovku dnešnímu publiku postačí. Nezbývá tedy, než nechat Němce, aby si i další kalich hořkosti vypili až do dna. Dále tedy už jen zmíním, že ID.Polo bude ve standardní verzi i jako GTI postaveno na platformě MEB Entry. Ve všech případech přitom dostane roztáčení předních kol na starosti jediný elektromotor, který by u vrcholné varianty měl produkovat minimálně 223 koní. S nimi by přitom ID.Polo GTI mělo zvládnout sprint na stovku pod 7 sekund, což nezní špatně, ovšem dechberoucí čas to vlastně také není.
„ID.Polo je pouze začátek. Naše velmi dobře známá jména totiž přesouváme do budoucnosti,“ uvedl k novinkám šéf automobilky Thomas Schäfer. Dá se tak předpokládat, že nás čeká série tiskových zpráv, ve kterých budou figurovat auta jako ID.Golf, ID.Tiguan nebo ID.Passat. Nebylo by ale překvapivé, kdyby to byla pouze první fáze, jak klientelu „oblbnout“. Napříště by totiž Němci mohli označení ID vypustit zcela. Podstata ale bude pořád stejná - pořád stejně problematická. A auto za milion si málokdo koupí omylem.
VW si je tedy zjevně vědom toho, co lidé skutečně chtějí. Místo skutečného rumu jim ale hodlá nabídnout rumovou esenci. To vážně není recept na úspěch a fiasko ID.Polo GTI ho bude jen korunovat. Zatímco totiž základ by měl startovat někde za hranicí 600 tisíc korun (což mimochodem Fiat 500e startoval též), u této verze můžeme počítat s výrazně vyšší cenou. Tím se ale čtyřmetrový Němec přiblíží rychlejší a prostornější Tesle Model 3, která si na nic nehraje. Nadšence ale ve větší míře neosloví ani jeden vůz, na to bychom si vsadili, ostatně zpackané nové Porsche Macan není úspěšné, i když si říká stejně jako dřív a nadšenci ho nekupovali ani ve spalovacím provedení. Chytrému napověz...
Produkční verze konceptu ID.2all dorazí pod názvem ID.Polo, neboť Němci po fiasku svých předchozích elektromobilů chtějí klientelu zmást. Foto: Volkswagen
Očekávat přitom máme i ID.Polo GTI, které má bodovat u nadšenců. Jenže automobilka má o těchto lidech zjevně velmi mlhavé představy. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Přelomový Jaguar nachytali při testech, jak si hraje na něco, čím není, bude to jen další hřebíček do jeho rakve
včera
- Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
2.9.2025
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
31.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- MS Superbike 2025 vstupuje do finálové fáze včera 10:00
- BMW Motorrad Vision CE: bez helmy a bez starostí včera 08:00
- Časový plán GP Katalánska 2.9.2025
- Oliveira musí hledat jinou alternativu 2.9.2025
- European Bike Week: legendární sraz ve Faak am See 2-7.9.2025 1.9.2025
Nejnovější články
- Fiat dramaticky otočil, nově zákazníkům v Evropě prodá i čistě spalovací Pandu s manuálním řazením
před hodinou
- Škoda se levných čínských aut nebojí, jsou prý nedodělaná a ušitá horkou jehlou. „Ve skutečnosti jsou lepší,” říká jiný konkurent
před 2 hodinami
- Poslední pokus VW protlačit elektromobily působí hodně zoufale, jeho úspěchu nevěříme ani v nejmenším
před 4 hodinami
- Tak určitě: Audi chce v době rapidního úpadku prodejů, zisků i kvality dosáhnout rekordního odbytu. A to i tím, že omezí výběr
před 5 hodinami
- Renault a spol. nabízí všem automobilkám možnost vrátit svým elektrickým autům spalovací motory, tahle malá krabička to zařídí
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Hybrid nebo klasický benzín pro městský provoz? 09.04. 12:56 - HondaMan
- Sněh. řetězy Thule K-summit K23 + K45 09.04. 12:31 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 09.04. 09:27 - Eda
- Politický koutek 09.03. 21:01 - Stepan
- BMW Divize 09.03. 15:06 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 09.03. 14:05 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 09.03. 12:26 - řidičBOB
- Mercedes - auto pro masy 09.03. 10:56 - M.Z.