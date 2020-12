Poslední sporťák Alfy Romeo končí bez nástupce, možná ani nevíte, že se ještě vyrábí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

S Alfou Romeo to jde o pěti k nule a rozlučka s jeho posledním opravdu sportovním modelem bez jakéhokoli přímého nástupce je toho dalším důkazem. Po kupé končí i 4C Spider.

Alfa Romeo 4C se poprvé ukázala v roce 2013 a měla předznamenávat velký návrat slavné značky. A ač Italové v mezidobí skutečně vyrukovali s řadou nových a zajímavých modelů, její snahy jsou stále větší fiasko. Automobilka tak musí své portfolio spíše redukovat, přičemž první z kola šlo právě kupé, kterým onen návrat odstartoval. Kvůli tomu zůstala v nabídce jen verze 4C Spider, ovšem i té již pomalu dohořívá knot. Ostatně na evropském kontinentu ji též už nekoupíte.

Dvoumístný sporťák s odnímatelnou střechou byl ale dosud stále k mání ve Spojených státech, ovšem i tam se jeho osud naplňuje. Automobilka ohlásila příchod nové limitované edice 33 Stradale Tributo, která bude za érou 4C znamenat definitivní tečku. Vůz vznikne v třiatřiceti exemplářích, přičemž se klaní legendárnímu modelu a jednomu z vůbec prvních světových supersportů Alfě Romeo 33 Stradale. Italové jej v letech 1967 až 1969 vyrobili pouze v osmnácti kusech, přičemž každý disponoval dvoulitrovým osmiválcem, jehož 230 koní stálo za stovkou za méně než 6 sekund.

V tomto ohledu je novinka dynamicky schopnější, její přeplňovaná jedna-osma s 240 koňmi totiž stačí na 4,5sekundový sprint. V případě maximálky tu ovšem máme „jen“ 257 km/h, zatímco 33 Stradale zvládalo o tři kilometry více. Čísla však nejsou tím, co je nejpodstatnější. Důležitější je, že Alfa Romeo 4C definitivně končí, a to bez jakéhokoli nástupce byť jen na vzdáleném obzoru. Italové mají stále větší těžkosti, kvůli čemuž již museli přepustit vývoj nového modelu 8C sesterskému Maserati, které jej představilo jako vlastní MC20.

Jak se tedy zdá, v nejbližší době do jisté míry nebude u značky co nakupovat. Všichni, kdo měli zájem o sedan Giulia či SUV Stelvio, jsou víceméně ukojeni. A v případě dalšího SUV Tonale zatím není vůbec jisté, kdy fakticky dorazí do showroomů. Italové jej totiž sice v příštím roce hodlají odhalit, nicméně to se automaticky nerovná zahájení prodeje.

Na další vývoj jsme tedy skutečně zvědavi, přičemž aktuálně již jen dodáme ještě pár slov k finální limitované edici 4C. Ta se chlubí unikátní červenou barvou Rosso Villa d'Este, se kterou vůbec poprvé dorazilo také červené karbonové šasí. Kola pak dostala klasický číselníkový design a navrch ještě zlatavý nádech, zatímco dovnitř se nastěhovala kombinace tabákové kůže a mikrovlákna Dinamica. Kromě toho nechybí karbonové dekory či všemožné odkazy na 33 Stradale.

Po stránce technické již k žádné změně nedošlo, počítat tedy lze s výše zmiňovanými parametry, stejně jako s automatickou převodovkou a pohonem zadních kol. Cena zveřejněna nebyla, nižší než dříve však rozhodně nebude. I přesto se však dá počítat s tím, dealerům na skladech 33 Stradale Tributo nezůstane. Koneckonců tu totiž máme loučení s jednou érou, za kterou už také nemusí následovat vůbec nic.

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo je rozlučkou italské automobilky s tímto kapesní supersportem, s nástupcem se nepočítá. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Alfa Romeo

Petr Prokopec