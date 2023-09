Postoj Alfy Romeo k elektromobilům ukazuje, v jakém chaosu se dnes automobilový průmysl nachází před 10 hodinami | Petr Prokopec

Italové se tváří, že už za pár let nechtějí prodávat nic než auta s pohonem odmítaným většinou lidí. Sami ale vidí, že to nemusí klapnout ani v roce 2035, natož pak o dekádu dřív. A tak se dopouští docela chaotických vyjádření.

Na počátku září představila Alfa Romeo limitovaný supersport 33 Stradale. Ten skládá poctu legendárnímu závoďáku, přičemž dorazí ve třiatřiceti kusech. Automobilka přitom klientele dala na výběr, zda sáhne po elektrickém či benzinovém provedení. Sama pak jistě doufala, že upřednostněno bude to první, které se pyšní třemi jednotkami o souhrnném výkonu 760 koní. Jenže když byl šéf severoamerického zastoupení značky Larry Dominique dotázán, kolik lidí se tak reálně rozhodlo, po kratším váhání uvedl, že „jen pár“.

Je tedy evidentní, že o elektrickou Alfu Romeo zájem není. Pokud se ovšem bateriovým pohonem nedá zlákat ani nadmíru bohatá klientela, proč si koncern Stellantis, pod který tato automobilka spadá, myslí, že tak učiní zákazníci s mnohem nižšími příjmy? To je otázka, na kterou odpověď neexistuje, místo toho zde máme slepou víru umocněnou politickými regulacemi. Jenže i když politici zavelí k tomu, že spalovací auta musí zmizet i ze silnic, stejně to nemusí vyjít.

Zřejmě i to je důvod, proč si Italové již nejsou tak jisti v kramflecích. Z vyjádření produktového šéfa značky Daniela Guzzafameho vyplývá, že Alfa Romeo si již pomalu začíná otevírat zadní vrátka. Automobilka chce totiž se spalovacími vozy seknout pouze za předpokladu, že nedojde na nějakou zásadní změnu názoru. „Zeptám se na to, snad mi to Evropská komise poví. Vše bude záležet na regulacích. Je možné, že mají něco konkrétního na mysli, protože mnoho času nezbývá,“ říká.

Z Guzzafameho slov je přitom cítit značná nejistota, hlavně v souvislosti s konkurencí. „Věříme totiž, že žádná společnost nehodlá investovat peníze do splnění normy Euro 7. To znamená jednu věc, a sice narýsování tlusté čáry za vším. Další pokračování (vývoje spalovacích jednotek - pozn. red.) totiž nebude udržitelné,“ říká. To ovšem není nic jiného než naivita, do benzinových i dieselových agregátů nadále vráží peníze pomalu všichni od BMW přes Porsche až po Toyotu.

Guzzafame si toho nejspíše je vědom, proto v souvislosti s 33 Stradale dodává, že „bude skutečně záležet na regulacích, zda půjde o poslední spalovací vůz Alfy Romeo. Pokud ovšem během dvou let dojde na změnu názoru, budeme muset utrácet peníze. Ale alespoň máme rezervy, do kterých sáhnout,“ dodal s odkazem na sklady Stellantisu, ze kterých bude možné čerpat i spalovací jednotky. „Prozatím ale nic takového není v plánu, tím je 100procentní elektromobilita,“ říká dále.

Tedy jinými slovy, Alfa Romeo i na výjimečném modelu vidí, kterak o elektromobilitu není zájem. Přesto se jí pokusí lidem nacpat, a to dříve, než vůbec bude nutné. Pokud ovšem tento plán neklapne, je ochotná přistoupit ke změně. To je sice chvályhodné, jenže pokud vám již léta ujíždí vlak, nemůžete zkrátka čekat, že na vás někdo někde bude čekat. Svým váháním tak Italové riskují a dotažením elektrických plánů do konce svou pozici rozhodně nezlepší.

Nový supersport 33 Stradale je k mání s elektrickým pohonem produkujícím 760 koní, stejně jako se spalovacím, které jich má na kontě „pouze“ 629. Přesto většina zákazníků sáhla po druhém zmíněném. Italové však i přesto doufají, že již za čtyři roky budou moci kráčet ryze elektrickou cestou. Foto: Alfa Romeo

