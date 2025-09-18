Potápějící se Nissan si našel novou oběť úsporných opatření, opěrky hlavy

Slova o tom, že tonoucí se chytá i stébla, které mu stejně nemůže pomoci, se v tomto případě zdají být velmi příhodná. Plán Japonců je ale na druhý pohled aspoň o trochu smysluplnější než na ten první.

včera | Petr Prokopec

Foto: Nissan

Slova o tom, že tonoucí se chytá i stébla, které mu stejně nemůže pomoci, se v tomto případě zdají být velmi příhodná. Plán Japonců je ale na druhý pohled aspoň o trochu smysluplnější než na ten první.

O problémech Nissanu už si šuškají i vrabci na střechách automobilových fabrik z druhého konce světa. Japonská automobilka se totiž podobně jako chaloupka na kuří nožce otočila k zákazníkům zády a svou nabídku poskládala hlavně na základě vlastních ideologických domněnek. Její prodeje tak nepřekvapivě zamířily dolů, pročež ze ziskových vod se propadla do těch ztrátových. Nový šéf Ivan Espinosa tak musí pořádně zabrat, aby daný stav dokázal zvrátit. Podle jeho plánů by se tak mělo do během dvou let, přičemž klíčové jsou nepřekvapivě úspory.

Nissan nicméně nehodlá zůstat jen u propouštění zaměstnanců a zavírání továren, jak je obvyklé. Dojde totiž také na škrty v rámci výroby, které na na povel Tatsuzo Tomita. Ten má přezdívku „nákladový car“, které zjevně hodlá dostát. V rozhovoru s kolegy z Auto News totiž uvedl, že jedna z věcí, které by Nissanu měly ušetřit nemalé peníze, jsou opěrky hlavy.

Ty kdysi v autech vůbec nebývaly - nejprve ani vpředu pak aspoň vzadu, to si někteří z nás budou ještě pamatovat z dob Škody 120 a spol. Vracet se do takových časů kvůli penězům - neboť je to ve výsledku hlavně bezpečnostní prvek -, to zní poněkud zlověstně. Automobilka ale nehodlá z interiérů svých aut opěrky úplně vystěhovat, pouze se zaměří na redukci počtu variant, které používá.

Japonci totiž aktuálně hlavové opěrky skladují v hale o velikosti dvou tenisových kurtů. Díky tomu zaměstnanci nachodí až 30 tisíc kroků denně, pročež už výběr těch správných verzí zabere dost času. Tomita by proto rád velikost skladu zmenšil na polovinu, čehož dosáhne právě hlavně redukcí počtu variant, které automobilky používá.

Tento krok má vést také ke snížení jejich ceny, neboť čím více identických kusů dodavatelé vyrobí, tím lépe mezi ně rozmělní veškeré náklady. „Na činech záleží a my se přesouváme k jejich naplnění. Potřebujeme zlepšit ziskovou marži na každém produktu, jinak nebudeme schopni dosáhnout udržitelného bysnysu,“ uvedl Tomita, který již měsíce řeší návrhy zaměstnanců a dodavatelů, jak ušetřit tak, aniž by utrpěla kvalita.

V současné době má přitom na stole čtyři tisíce návrhů, z nichž jeho tým vybral 1 600, které lze realizovat. Na některé má dojít ještě letos, cílem je pak úspora 35 miliard korun do 31. března 2027. Tomita dodává, že v mnoha ohledech postačí jen modernizace zastaralých výrobních postupů. Třeba u sedadel Nissan nadále oiužívá barvivo, které při působení UV záření nebledne. Protože ale to již dávno blokují okna s filtrem, je ono barvivo zbytečné.

Nissan chce zároveň polevit v některých nastavených standardech, aby následně mohl odebírat tytéž produkty jako jiné automobilky. Zároveň hodlá některé dodavatele nahradit čínskými firmami, které jsou nejen levné, ale dokážou velmi rychle reagovat na změny v objednávkách. Dle „nákladového cara“ se ovšem každý krok vedoucí k úsporám rovná pohybu v minovém poli, neboť je zapotřebí, aby zákazník nezaznamenal žádnou z realizovaných změn.

Souběžně s tím Tomita vysvětlil, jak se vlastně Nissan do současné situace dostal. Značka totiž před pár lety honila především celkové prodeje, a protože chtěla co nejvíce aut prodat v co nejkratším časovém termínu, nehlídala veškeré náklady. Když nicméně prodeje zamířily dolů, ukázalo se, že Nissan je zatížen přílišnou komplexitou vedoucí k enormním nákladům. To se ale změnilo, nově je klíčový zisk a nikoliv množství aut, které značka ročně prodá.


Potápějící se Nissan si našel novou oběť úsporných opatření, opěrky hlavy - 1 - Nissan Almera 2023 facelift prvni sada 15Potápějící se Nissan si našel novou oběť úsporných opatření, opěrky hlavy - 2 - Nissan GT-R 2024 prvni sada 10
Zaměřit se honbě za snížením nákladů na opěrky hlavy zní poněkud zoufale, Nissan to ale nebere za vyloženě špatný konec. Foto: Nissan

Zdroj: Auto News

