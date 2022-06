Potápějící se automobilka v problémech zmatkuje, likviduje a pak zas vzývá svou slavnou minulost před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Tohle nedává absolutně žádný smysl, ať už se na věc podíváme jakkoli. Značka, které se v posledních letech vůbec nedaří a rozhodla se to řešit přechodem na ještě méně chtěná auta, zmatkuje a jedním svým krokem popírá druhý.

Tento týden se provalilo, že Jaguar ze svého Instagramu smazal úplně všechny příspěvky, které na něj za 10 let přidal. Bylo to bráno jako poněkud přehnaná snahu udělat tečku za spalovací minulostí. Britská automobilka chce totiž již za pouhé tři roky prodávat pouze elektrická auta, se kterými se navíc hodlá přesunout do teritoria Bentley. Tedy o několik finančních pater výše, a to v situaci, kdy se jí nedaří prosadit s vozy na cenové úrovni BMW - v Evropě přišla jen za poslední tři roky o více jak 65 % zákazníků a letos dále klesá.

Přesto spíše než aby nás management přesvědčil aspoň o tom, že takovou revoluci myslí smrtelně vážně, podnítil jen názor, že Coventry ovládla schizofrenie a nikdo si nemůže být jistý, co vlastně značka udělá. Britové totiž na svém účtu ponechali trojici snímků, jimiž odkazovali na Jaguar XJR-9. Tedy slavný závodní speciál, který v roce 1988 opanoval Le Mans. Nebyla u toho nicméně elektrická pohonná jednotka, nýbrž jeden z největších agregátů, s jakými kdy značka měla něco do činění, tedy sedmilitrový dvanáctiválec. Prakticky každého tak vlastně zajímalo, co se automobilka snaží svými aktivitami říci.

Zmatky ovšem pokračují samy o sobě, neboť zmíněnou sérii detailů Britové z instagramového účtu opět smazali. Přibyla ovšem šestice nových fotek, která odkazuje na speciální variantu Edition 1988 modelu F-Pace SVR. Jaguar se tedy skutečně klaní vítězství na okruhu Le Sarthe, kterého dosáhl před 34 lety, a to s pomocí spalovacího vozu, navíc SUV, se kterými che též skončit. Jaký tohle dává smysl? Jako by ve firmě lidé v jednom patře netušili, co dělají kolegové o patro níž.

Za nás tedy zůstaneme u teze, že vedení značky postihla zmiňovaná choroba. Zákulisí proto opustíme a zabývat se budeme jen samotným vozem, který vznikne v počtu 394 exemplářů. Přesně tolik kol totiž XJR-9 v onom roce 1988 obkroužil. Zajímavé pak je, že novinka bude nepřímo propagovat tabákové výrobky, což je v dnešní době zdrojem další kontroverze. Disponuje totiž purpurovým lakem Midnight Amethyst Gloss vlastní cigaretám Silk Cut.

Závoďák i SUV bude dále spojovat zlatý odstín, ve kterém jsou vyvedena nejen 22palcová kovaná kola, ale také logo automobilky či název vozu i limitované edice na zádi. Zájemci mimo to mohou počítat s černými kryty zpětných zrcátek či černými středy kol, jež bude roztáčet pětilitrový osmiválec doplněný kompresorem. Stejně jako u standardního F-Pace SVR ovšem pohonná jednotka nabídne „pouze“ 550 koní výkonu a 700 Nm točivého momentu.

Zamířit tedy můžeme do interiéru, kde zlatý odstín pokrývá prakticky veškeré detaily, ať již jde o volant, pádla řazení či sedadla. Každý kousek z limitované edice pak navíc může počítat s koženým čalouněním Ebony či multimediálním systémem Pivi Pro, který zahrnuje i navigaci užívající novou technologii vyhledávání pomocí tří slov. Spojení „wins.report.miracle“ vás tak zavede k vjezdu na okruh Le Sarthe.

Lze už jen dodat, že cena vozu startuje na 101 550 librách (cca 2 951 000 Kč). Britové pak ještě v tiskové zprávě zmiňují, kterak se nová edice stane tou nejžádanější v historii modelu F-Pace a jak jsou na závodní speciál XJR-9, který novinku inspiroval svými barvami, hrdi. O elektrifikaci přitom nepadlo jediné slovo, ostatně z budoucích aut dosud nikdo neviděl ani ten nejmenší detail. Tím menší smysl ona pomyslná tečka na Instagramu dává.

Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 slaví vítězství značky v Le Mans, na které došlo před 34 lety. Nová limitka se ovšem nechala inspirovat pouze barvami speciálu XJR-9, k dispozici pak bude ve 394 kusech, čímž odkazuje na počet najetých kol. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.