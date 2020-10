Potenciálně převratný elektromobil chce ujet 480 km a doplnit energii za 3 minuty před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Riversimple

Slušný dojezd a rychlé doplnění energie je něco, co dnes elektrickým autům hatí cestu k širokém uplatnění. Riversimple Rasa vypadá jako řešení a po 5 letech se připomíná světu, ovšem problémů s vysokou cenou se asi nezbaví.

O britském start-upu Riversimple jste nejspíše ještě neslyšeli, i když o sobě poprvé dal vědět již v roce 2015. Od té doby o sobě nedával moc vědět, nyní se však Britové rozhodli ozvat znovu s tím, že plánují výstavbu hned dvou továren. V jedné má vznikat prvotina zvaná Rasa, ve druhé pak alternativním ústrojím osazená dodávka.

My si dnes posvítíme na model Rasa, který je koncipován jako dvoumístný vůz poháněný elektrickým pohonem zajištěným elektromotory umístěnými v předních kolech. Ty navíc do značné míry zaskakují i za brzdy - rekuperovat totiž dovedou až 50 procent kinetické energie, což jen prospívá udávanému dojezdu až 480 kilometrů.

Pohon auta je živený v prvé řadě vodíkovými palivovými články, díky tomu se může pochlubit možností vrátit vozu plný dojezd dotankováním nádrže již za 3 minuty. Něco takového zní působivě, stejně jako zmínka o karbonovém šasí vážícím pouhých 40 kilogramů. Bohužel je však třeba dodat, že zrovna vodíkový pohon je drahý a Britové neříkají nic o tom, jak by jej chtěli zlevnit.

Plány na výstavbu dvou továren je navíc třeba nějak financovat. I kvůli tomu se značka Riversimple ozývá, neboť hodlá během příštích tří let od soukromých investorů získat až 150 milionů GBP (cca 4,5 miliardy Kč). Tato suma by měla padnout na ony továrny a rozjezd sériové výroby. Můžeme se ovšem ptát, zda nová značka zvládne přesvědčit investory, neboť původně slibovala rozjezd výroby již na rok 2018, kdy mělo vzniknout 3 500 exemplářů. Nakonec se to ale nestalo a dodnes firma vyrobila jen jednotky aut, která používá pro testovací účely.

Riversimple tvrdí, že se jí už povedlo nashromáždit již zhruba čtyři tisíce objednávek, čemuž můžeme a nemusíme věřit. Boduje prý i se svým programem jakéhosi předplatného, kdy za měsíční poplatek získáte zcela bezproblémové vlastnictví nového auta. Výrobce by se za fixní poplatek měl starat nejen o servis, ale také o pojištění a dokonce i o pneumatiky a palivo.

Zní to všechno jako potenciálně převratné řešení, bez rozumné ceny ale stěží prorazí. A máme obavu, že na tomto poli zatím Riversimple nemá co nabídnout, ostatně možná i proto o ceně mlčí.

Zdroj: Riversimple

