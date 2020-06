Potíže dostihly i Volvo, musí propustit mnohonásobně více lidí, než avizovalo před hodinou | Petr Prokopec

Problémy se dnes nevyhýbají snad nikomu a Volvo není výjimkou. Švédové již v dubnu oznámili, že budou propouštět, z původně avizovaného počtu lidí je ale nakonec více než trojnásobek. A nemusí jít o konečné číslo.

Pandemie koronaviru již několik měsíců ovlivňuje veškeré dění, přičemž výjimkou určitě není automobilová branže. Ta naopak utrpěla jeden z nejtvrdších zásahů, neboť na několik týdnů byla zcela zastavena výroba a do značné míry i prodej. A jelikož nikdo neví, co přijde za den či dokonce za měsíc, řada lidí nákup nového vozu odkládá.

Kde není poptávka, tam je třeba redukovat nabídku. Jedna po druhé tak automobilky přistupují k výraznému propouštění zaměstnanců. Nejnověji se v tomto směru vyslovilo Volvo, které již dubnu avizovalo, že propustí 1 250 lidí. Dnes vše upřesnilo s tím, že o práci nakonec přijde 4 100 zaměstnanců v divizi vyrábějící autobusy a kamiony. Jednat se má hlavně lidi o na manažerských postech, přičemž opustit firmu mají ve druhém pololetí letošního roku.

Imunní nicméně vůči koronaviru není ani divize zabývající se výrobou osobních aut. Také v tomto případě se bude propouštět, byť v tomto případě se mluví „pouze“ o 1 300 lidech. Šéf značky Hakan Samuelsson přitom potvrdil výše zmíněné, tedy že ani po uvolnění restrikcí nelze před showroomy očekávat fronty koupěchtivých zákazníků. „Díky koronaviru je tak více než když dříve důležité zareagovat co nejrychleji, a pokud bychom propouštěli na dobrovolné bázi, vše by neproběhlo dostatečně rychle.“

Automobilka mimo to dodala, že i přes propouštění by neměla být ohrožena výrobní kapacita. Otázkou však je, zda ji nakonec Volvo nesníží v důsledku klesající poptávky. Květnové prodeje v Číně totiž sice meziročně vzrostly o 21,8 procenta, ovšem po několika „hluchých” měsících ani to není ohromující výsledek. Podobně lze hovořit o Spojených státech, kde došlo na 2,9procentní propad, natož pak o Evropě, kde byl dokonce 49,6procentní. Celkově tak byl v květnu odbyt značky nižší o 25,5 procenta, v rámci letošních pěti měsíců jsou pak globální prodeje Volva dole o téměř totožných 25 procent.

V případě divize kamionů a autobusů je propad ještě hrozivější, jen v březnu byl pád vůči únoru 75procentní. A od té doby jsou registrace v mínusu. „Nižší poptávku očekáváme i nadále a potřebujeme tomu naši organizaci správně přizpůsobit,“ uvedl šéf divize Volvo Group Martin Lundstedt. Z jeho slov tak vyplývá, že stávající kolo výpovědí možná nebude tím posledním.

