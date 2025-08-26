Potvrzeno: Porsche hodilo ručník do ringu, humbuk kolem elektromobilů zřetelně neodpovídá realitě

To, co bylo před týdnem stále jen spekulací, je teď hotovou věcí. Nepřiměřené ambice německé automobilky budou stát práci 200 lidí, těšit nás ovšem může, že spalovací portfolio značky pro změnu čeká obroda.

včera | Petr Miler

Foto: Porsche

To, co bylo před týdnem stále jen spekulací, je teď hotovou věcí. Nepřiměřené ambice německé automobilky budou stát práci 200 lidí, těšit nás ovšem může, že spalovací portfolio značky pro změnu čeká obroda.

Slovy „I Have a Dream,” mohli po vzoru Martina Luthera Kinga před léty oblažovat zaměstnance automobilky šéfové Porsche, když snili o tom, jak s firmou do roku 2030 přejdou téměř jen na elektrická auta. Dodnes k tomu v na webu Porsche najdete tiskovou zprávu v češtině, tímto směrem po rekordních výsledcích za rok 2021 firma mířila ještě v roce 2022.

Zní to dnešní optikou ještě neuvěřitelněji a absurdněji, než to znělo tehdy, kdy bylo naprosto jasné, že žádná automobilka - natož pak Porsche - nemůže ničeho takového dosáhnout bez obětí, které by také nemusela ustát. Přesto se tím směrem vydala z takovou vehemencí, že z rekordních výsledků během pár let udělalo jejich pahýl. Dnes s pomocí nespočtu restriktivních opatření doufá aspoň v to, že své ekonomické výsledky udrží v černých číslech.

Mezi tato opatření patří i prakticky úplné popření onoho elektrického snu. Firma vrací do nabídky spalovací modely, to ale stačit nebude - musí také utnout řadu už dost rozbujelých větví své nové elektrické existence, které se víc než spásonosnými ukázaly být zkázonosnými. Mezi takové patří také výroba vlastních baterií v továrně dceřiné firmy Cellforce, jejíž existence dávno není v zárodku.

V Kirchentellinsfurtu už byla postavena továrna, která měla produkovat 20 gigawatthodin baterek ročně, což by stačilo pro zhruba 200 tisíc nových elektrických Porsche rok co rok. Šéf Porsche Oliver Blume o ní hovořil jako o „tlukoucím srdci” nové strategie automobilky a nechal si na její stavbu přispět v přepočtu 1,5 miliardy korun na dotacích od německé vlády. Všechno bylo skvěle naplánováno, chybělo jediné - zákazníci, kteří by koupili oněch 200 tisíc elektrických Porsche za rok, však loni jich v Evropě nebylo ani 10 tisíc. Víra v lepší zítřky je zjevně fuč a srdce dotlouklo - továrna v Kirchentellinsfurtu končí.

Že se takový krok chystá, se spekulovalo už v minulých týdnech, teď je to hotová věc. Porsche oficiálně potvrdilo, že s vlastní výrobou baterií dál nepočítá a továrnu zavírá. Rovných 200 z 290 zaměstnanců fabriky bylo propuštěno, pouze část z nich najde uplatnění ve strukturách mateřského Volkswagenu. Zbytek celkového počtu lidí tvoří vývojáři, kteří dál mohou zkoušet vymyslet něco převratného.

Pro Evropu je to jistě bolestivá zpráva znovu dokazující, že efektivní místní výroba bateriových paketů je utopií. Spojovat pak právě s ní celou budoucnost aut během pár let je stejně hloupé jako nesmyslné. Přesto se to děje. Hlavně Číňané teď musí slavit hned dvakrát - konkurence pro jejich bateriovou produkci neexistuje. A diktát EU jim jen otevírá cestu k vládě i nad místním trhem s auty, cla necla.

Porsche tak hází pomyslný ručník do ringu, přičemž nejde jen o tento krok. Automobilka pochopila, že zákazníci o elektrická auta přes matoucí slibné signály nestojí - ať už kvůli tomu, jaká jsou, nebo kvůli tomu, že na nich prodělávají kalhoty. Automobilka by za jiných okolností možná ještě chvíli zvládla doufat, teď ale nemá moc na výběr - její pozice v Číně se hroutí, její pozice v USA se komplikuje a nad rozmařilost nejsou peníze.

Právě až to zjevně donutí automobilky chovat se efektivně, tedy s úctou k přáním zákazníků nabízet to, co se dá efektivně vyrobit a za přiměřenou cenu prodat. Proč si někdo myslel, že ve světě byznysu někdy přežije s jiným než s takovým přístupem, nechápeme, ale Porsche to udělalo. Teď snad dostává lekci, kterou hned tak nezapomene a nerentabilní investice do zjevně nesmyslných vizí pro příště přehodnotí hned, ne až po několika letech marného sypání peněz do nich.


Potvrzeno: Porsche hodilo ručník do ringu, humbuk kolem elektromobilů zřetelně neodpovídá realitě - 1 - Porsche Taycan vyroba oficialni 01Potvrzeno: Porsche hodilo ručník do ringu, humbuk kolem elektromobilů zřetelně neodpovídá realitě - 2 - Porsche Taycan vyroba oficialni 02Potvrzeno: Porsche hodilo ručník do ringu, humbuk kolem elektromobilů zřetelně neodpovídá realitě - 3 - Porsche Taycan vyroba oficialni 03
Výroba Taycanu jede dál, stejně tak Macanu Electric. Vystačit si ale bude muset s dodanými bateriemi od partnerů Porsche, vlastní výroba baterek u firmy skončila. A továrna na ně s ní. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Miler

