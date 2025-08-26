Potvrzeno: Porsche hodilo ručník do ringu, humbuk kolem elektromobilů zřetelně neodpovídá realitě
Petr MilerTo, co bylo před týdnem stále jen spekulací, je teď hotovou věcí. Nepřiměřené ambice německé automobilky budou stát práci 200 lidí, těšit nás ovšem může, že spalovací portfolio značky pro změnu čeká obroda.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Potvrzeno: Porsche hodilo ručník do ringu, humbuk kolem elektromobilů zřetelně neodpovídá realitě
včera | Petr Miler
To, co bylo před týdnem stále jen spekulací, je teď hotovou věcí. Nepřiměřené ambice německé automobilky budou stát práci 200 lidí, těšit nás ovšem může, že spalovací portfolio značky pro změnu čeká obroda.
Slovy „I Have a Dream,” mohli po vzoru Martina Luthera Kinga před léty oblažovat zaměstnance automobilky šéfové Porsche, když snili o tom, jak s firmou do roku 2030 přejdou téměř jen na elektrická auta. Dodnes k tomu v na webu Porsche najdete tiskovou zprávu v češtině, tímto směrem po rekordních výsledcích za rok 2021 firma mířila ještě v roce 2022.
Zní to dnešní optikou ještě neuvěřitelněji a absurdněji, než to znělo tehdy, kdy bylo naprosto jasné, že žádná automobilka - natož pak Porsche - nemůže ničeho takového dosáhnout bez obětí, které by také nemusela ustát. Přesto se tím směrem vydala z takovou vehemencí, že z rekordních výsledků během pár let udělalo jejich pahýl. Dnes s pomocí nespočtu restriktivních opatření doufá aspoň v to, že své ekonomické výsledky udrží v černých číslech.
Mezi tato opatření patří i prakticky úplné popření onoho elektrického snu. Firma vrací do nabídky spalovací modely, to ale stačit nebude - musí také utnout řadu už dost rozbujelých větví své nové elektrické existence, které se víc než spásonosnými ukázaly být zkázonosnými. Mezi takové patří také výroba vlastních baterií v továrně dceřiné firmy Cellforce, jejíž existence dávno není v zárodku.
V Kirchentellinsfurtu už byla postavena továrna, která měla produkovat 20 gigawatthodin baterek ročně, což by stačilo pro zhruba 200 tisíc nových elektrických Porsche rok co rok. Šéf Porsche Oliver Blume o ní hovořil jako o „tlukoucím srdci” nové strategie automobilky a nechal si na její stavbu přispět v přepočtu 1,5 miliardy korun na dotacích od německé vlády. Všechno bylo skvěle naplánováno, chybělo jediné - zákazníci, kteří by koupili oněch 200 tisíc elektrických Porsche za rok, však loni jich v Evropě nebylo ani 10 tisíc. Víra v lepší zítřky je zjevně fuč a srdce dotlouklo - továrna v Kirchentellinsfurtu končí.
Že se takový krok chystá, se spekulovalo už v minulých týdnech, teď je to hotová věc. Porsche oficiálně potvrdilo, že s vlastní výrobou baterií dál nepočítá a továrnu zavírá. Rovných 200 z 290 zaměstnanců fabriky bylo propuštěno, pouze část z nich najde uplatnění ve strukturách mateřského Volkswagenu. Zbytek celkového počtu lidí tvoří vývojáři, kteří dál mohou zkoušet vymyslet něco převratného.
Pro Evropu je to jistě bolestivá zpráva znovu dokazující, že efektivní místní výroba bateriových paketů je utopií. Spojovat pak právě s ní celou budoucnost aut během pár let je stejně hloupé jako nesmyslné. Přesto se to děje. Hlavně Číňané teď musí slavit hned dvakrát - konkurence pro jejich bateriovou produkci neexistuje. A diktát EU jim jen otevírá cestu k vládě i nad místním trhem s auty, cla necla.
Porsche tak hází pomyslný ručník do ringu, přičemž nejde jen o tento krok. Automobilka pochopila, že zákazníci o elektrická auta přes matoucí slibné signály nestojí - ať už kvůli tomu, jaká jsou, nebo kvůli tomu, že na nich prodělávají kalhoty. Automobilka by za jiných okolností možná ještě chvíli zvládla doufat, teď ale nemá moc na výběr - její pozice v Číně se hroutí, její pozice v USA se komplikuje a nad rozmařilost nejsou peníze.
Právě až to zjevně donutí automobilky chovat se efektivně, tedy s úctou k přáním zákazníků nabízet to, co se dá efektivně vyrobit a za přiměřenou cenu prodat. Proč si někdo myslel, že ve světě byznysu někdy přežije s jiným než s takovým přístupem, nechápeme, ale Porsche to udělalo. Teď snad dostává lekci, kterou hned tak nezapomene a nerentabilní investice do zjevně nesmyslných vizí pro příště přehodnotí hned, ne až po několika letech marného sypání peněz do nich.
Výroba Taycanu jede dál, stejně tak Macanu Electric. Vystačit si ale bude muset s dodanými bateriemi od partnerů Porsche, vlastní výroba baterek u firmy skončila. A továrna na ně s ní. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
Bleskovky
- „Italský Turek” se natočil, jak jede ve svém Porsche 260 km/h po německé dálnici, teď chtějí jeho hlavu
včera
- Britové proti sobě ve sprintu postavili dva dinosauří osmiválcové offroady, metály ale nakonec bral ten třetí vzadu
25.8.2025
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
Nejnovější články
- Bentley znovu mění strategii. Vrátí se k už odpískané technice, aby se znovu vlichotil do přízně ztracené klientely
před hodinou
- Opel definitivně zrušil plán přejít jen na elektrická auta do roku 2028, nechce skončit jako Porsche
před 2 hodinami
- Slavný designér BMW a Ferrari strhal přelomový Jaguar. Je prý nedodělaný a nezajímavý z každého úhlu
včera
- Žebříček nejuspokojivějších značek aut v Americe opanovala ta snad nejvíc šikanovaná EU, velká jména utrpěla pád
včera
- Šéf Škody přiznal, že firma se bez spalovacích aut neobejde, ceny elektromobilů snižuje uměle na svůj účet
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva