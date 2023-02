Jen v Itálii: Alfa Romeo předem skoro vyprodala auto, o kterém ani neví, jestli ho vůbec bude vyrábět včera | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Tohle se asi vážně může stát jen v italské firmě. Aby automobilka vyprodala vůz, který má stále před premiérou, to dnes není nic mimořádného. Ale přijímat zálohy na něco, co nakonec vůbec nemusí vzniknout?

Alfa Romeo podle všeho chystá velký návrat na výsluní. Italská automobilka totiž oznámila, že odsouhlasen je plán až do roku 2027. Každoročně bychom se tak měli dočkat minimálně jedné novinky, otázkou však je, jak je fanoušci uvítají. Šéf značky Jean-Philippe Imparato totiž uvedl, že „na změnu z nulového počtu elektrických aut na nulové emise dojde nejrychleji v branži“. Italové totiž po roce 2025 nehodlají žádný ze svých klíčových modelů osadit spalovacím ústrojím. A po roce 2027 již počítají pouze s ryzí elektromobilitou.

Než se tak ovšem stane, můžeme se dočkat důstojné rozlučky s minulostí. Alfa Romeo má totiž letos v létě představit nový supersport, který by měl nést označení 6C. Proč ony podmíněné způsoby? Protože žádné takové auto nakonec přijít vůbec nemusí. Imparato totiž uvedl, že dealeři již začali vybírat na tento vůz zálohy a jeho teoretická omezená produkce je předem skoro vyprodaná, současně ale ani sám neví, zda se něco takového bude vyrábět. Finální rozhodnutí od vedení koncernu Stellantis má totiž přijít až v dubnu. Přesto šéf automobilky uvedl, že novinka „bude vyprodaná dříve, než ji vůbec odhalím“.

Dnes není neobvyklé, když jsou limitované edice sportovních aut v době veřejné premiéry již vyprodané. Tomuto stavu ale běžně předchází soukromé prezentace pro věrné zákazníky a pochopitelně i rozhodnutí o sériové výrobě. V tomto případě ale italskou novinku nejenže nikdo neviděl mimo továrnu, ani Alfa Romeo neví, jak bude vypadat. Imparato totiž řekl, že vzhled sice bude ovlivněn minulostí, ovšem zatím ještě nebyl finalizován. Něco takového je možné snad pouze v Itálii.

„Pracujeme na něčem, co bude možné vystavit v muzeu v Arese vedle modelu 8C a co bude hrdým příspěvkem do historie Alfy Romeo. To je, co chceme,“ říká dále Imparato a osvětluje ničím nepodmíněný zájem klientely: „To, že jsme dané rozhodnutí udělali v roce 2022 v koncernu, jakým je Stellantis, by každý považoval za naprosté šílenství,“ říká. Dá se tedy předpokládat, že nový supersport bude rozlučkou se spalovacími agregáty.

Co auto alespoň může pohánět, zůstává otázkou. Schválen totiž nebyl nejen design, ale ani samotná technika. Imparato nicméně dodal, že nový supersport nemá být jen okruhovou hračkou, ale bude moci zamířit také na silnice. Jelikož se však stejně jako v případě 8C bude jednat o limitovanou záležitost, objeví se v běžném provozu nejspíše jen pár exemplářů.

Tím nám informace spojené s touto novinkou končí, načež jen v rychlosti dodáme, že příští rok Italové vyrukují s malým elektrickým SUV, jenž bude příbuzný s Jeepem Avenger. S rokem 2025 je pro změnu spojena nová Giulia, zatímco velké SUV Stelvio přijde o rok později. Také v těchto případech se již počítá pouze s elektrickým pohonem, přičemž Imparato vyzdvihuje hlavně přínos sendvičové platformy. Na té je totiž dle něj možné postavit cokoli, tedy nejen sedany či SUV, ale rovněž kabriolety. Navrátit by se tak mohla i Alfa Romeo Duetto. Zda se tak ovšem stane, je prozatím ve hvězdách.

Novodobá Alfa Romeo 6C nemá udělat ostudu předchozímu limitovanému sporťáku, jímž byl model 8C. Zároveň se inspiruje minulostí, a to vozy jako Tipo 33 či 2000 Sportiva Spider. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

