Použití jména Favorit pro tuto novou Škodu je absurdní kastrací slavného jména. A nepovedený vzhled je ten nejmenší problém včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Člověk, který dal tomuto autu za vznik, zjevně nepochopil jeho podstatu. Původní Favorit nebylo jen zdařilé Bertoneho designové cvičení, byl to velmi utilitární vůz, který byl pojízdným antonymem slova „rozmar”. Nic takového takto pojatý nástupce nepředstavuje ani v nejmenším.

Je celkem pochopitelné, že se automobilky snaží znovu použít slavná jména svých dřívějších modelů. Pomineme-li ryze praktické důvody typu odpadající patálie spojené okolo registrace jména na nespočtu trhů, která může mít v případě použití nového označení vždy poněkud nevyzpytatelné dopady, pokud tedy nechcete oslovit osvědčené, ale drahé kreativce, pak jde hlavně o předem zajištěný marketing.

Pokud už lidé něco znají, viděli to v televizi, četli o tom v knihách, měli to jejich tátové, dědové, plakát visely v jejich pokojích nebo v garážích, automaticky to o věci vytváří určité povědomí. A to stačí k tomu, aby měli tendenci to snáz přijmout za své. Pozor musíte dát jen na jednu věc - pokud nejde o použití jména opravdu starého, a je tedy svázané s něčím, co ještě spousta žijících lidí dobře zná, nesmíte jím ověnčit úplně jinak koncipovaný vůz. Přesně to se ale nyní „povedlo” Škodě.

Není zdaleka první, nedávno tohle třeba udělal Ford s Capri a dostává se mu zasloužené odměny - minimálních prodejů. Tento vůz třeba v dubnu oslovil 18 lidí v Česku a 1 078 v celé Evropě. To je strašně málo aut. Pro srovnání končící Focus se prodává v Evropě asi šestkrát líp, a přitom proti němu stojí zbrusu nové SUV. Samo auto je ale nekonkurenceschopné svou podstatou a jeho jméno mu na prodejnosti nic nepřidává. Však Capri si říkalo atraktivní sportovní kupé, teď nese stejné označení otylé a nehezké rodinné SUV.

Idea nového Favoritu přímo z dílen Škody, která snad zůstane jen ideou, nejde až tak daleko, neboť místo rodinného kompaktního hatchbacku přichází jako jakési rodinné poloSUV. Zcela ale pomíjí podstatu původního Favoritu, podstatu jeho zrodu, jeho úspěchu a jeho dlouhodobě trvající obliby. A také toho, co prozradil o celé Škodě jako firmě.

Osobně tohle auto chovám ve velké úctě. Není dokonalé, to vůbec ne, zejména kusy z 80. let jsou někdy až legračně imperfektní, smích vás ale přejde, když si uvědomíte, jak tento vůz vznikl. V době, kdy se v podstatě všechny automobilky zpoza východní opony zmohly uprostřed hlubokého ekonomického a technologického rozkladu maximálně na 75. facelift aut vzniklých o několik dekád dřív, Škoda byla schopna přijít s kompletně vlastním autem moderní koncepce, vyběhat si pro něj design v Bertoneho studiu a stvořit na svou dobu docela konkurenceschopný vůz.

Jak už padlo, nebyl dokonalý, nakonec i pro velký Volkswagen ale představoval něco jako film Nomads od tehdy neznámého režiséra Johna McTiernana pro Arnolda Schwarzeneggera. Ani ten nebyl dokonalý, vytvořen byl ale za pár šupů na koleně, a když jej viděl Arnie, rozhodl se McTiernana bez dalšího angažovat pro režírování svého filmového trháku Predator. Protože když dokázal vytvořit takové napětí s tak malým rozpočtem, co až mu dáme peníze? Škoda a Favorit bylo to samé - u VW si řekli: Pokud dokázali tohle udělat za železnou oponou s tak omezenými zdroji, co až jim poskytneme veškeré naše prostředky?

A nemýlili se, úspěch Škody je dán do jisté míry jakými švejkovským přístupem lidí, kteří v ní tehdy pracovali a dokázali se stejnými prostředky, kterými vládl VW, zacházet dostatečně efektivně na to, aby nabídli stejné nebo menší peníze pomyslný kus auta navíc. Sám Favorit se pak stal symbolem motorizace porevolučního Československa a pak i Česka, který se později proměnil v model Felicia, jenž to samé představoval až někdy do přelomu milénia.

Znovu ne náhodou. Favorit i Felicia byla tehdy levná, přesto téměř nekonečně prakticky použitelná auta. Měli je mladí, staří, měly je rodiny, měly je firmy. Hodily se doslova pro cokoli a lacině to obsloužily díky své relativně jednoduché konstrukci. Byly to v podstatě poslední škodovky, které jste si mohli opravovat před barákem na ulici. Byly to až kulty svého druhu, někteří s nimi jezdí dodnes.

Navázat na odkaz Favoritu je tedy nesmírně složité a chtělo by to auto velmi promyšlené koncepce. Škoda ale nyní vytáhla tohle. A hlava nám to nebere.

Jen to znovu svědčí o jejím rostoucím odtržení od reality, neboť tohle nemá ideově s Favoritem společného lautr nic. Kdyby škodovka nyní chtěla postavit podobné auto, musela by oprášit zapomenuté švejkování a pokusila by se udělat masově dostupný a nekonečně využitelný stroj, který zaskočí konkurenci tím, jak využívá možností současných pravidel a nabízí v jejich rámci něco, co zákazníci chtějí, co jim dnes na trhu chybí.

Jednou to stejně někdo udělá a - eufemicky řečeno - „vypálí rybník elektrickým pekáčům normální novinkou”. Prostě postaví něco jako skutečný nový Golf, ne to, co se z něj stalo. A nikdo další na to nebude mít bezprostřední odpověď, protože tímto směrem už ani nekouká. Však automobilky pořád nikdo nenutí nabízet jen elektromobily - s modelovým mixem, který dnes Škoda má, by si mohla dovolit postavit relativně jednoduchý spalovací vůz odpovídající všem moderním normám krom hypernízkých emisí CO2, které by se v jejích flotilových průměrech snadno schovaly.

To by mohl být nový Favorit, místo toho ale dal Ljudmil Slavov během 120 hodin neuváženě za vznik virtuálnímu konceptu na fotkách níže. Nevím, jestli se vám líbí, mě ne, vypadá jako nový Renault 5 po obrně, který sám vypadá jako původní Renault 5 po obrně. Je to tedy další otylé, nesmyslně vysoké a především elektrické auto. Co má tohle s původním Favoritem společného? Bude to drahé, bude to použitelné jen pro část toho, co byste s autem potřebovali dělat, provozní náklady budou kvůli nevyhnutelné rychlé ztrátě hodnoty enormní a v provozu to udržíte leda tak, že kolem toho budete tančit s vozembouchem a autu zpívat: „Tlač Fako, tlač, vem' mě na Brač.” Co myslíte, poslechne?

Je to hotový antiFavorit, je to skoro pravý opak toho, co původní model představoval. Slavov přitom říká, že se rozhodl „aktualizovat původní myšlenku”, v tom ale fatálně selhal, neboť jednoduché a levné auto s nekonečnou použitelností a do značné míry i životností proměnil v drahé a komplikované elektrické pseudoSUV na možná 10 let. Však už ceny náhradních baterií pro elektrické Škody jsou v tomto ohledu výmluvné. Za nás jedno velké ne, tohle opravdu není smysluplný „revival” Favoritu.

Nevíme, kdo je pan Ludmil, ale už podle jeho věku se zdá, že o Favoritu neví v podstatě nic. A podle toho se chopil stvoření jeho nástupce. Grafika: Škoda Auto



S originálem se ale vyfotil, to se cení. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.