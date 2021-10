Pozice vrcholné Tesly se hroutí, konkurenci nestačí v Evropě, v Číně ani celosvětově před 7 hodinami | Petr Miler

Představa americké automobilky, že devět let po debutu bude nadále prodávat auto vyšší střední třídy za miliony stejně úspěšně jako kdysi, když konkurence nabízí stále víc, se evidentně rozplynula jako pára nad hrncem.

Tesla má za sebou další relativně úspěšný kvartál, kdy i v době nedostatku komponentů dokázala prodejně růst. Slovo relativně používáme proto, že je třeba si uvědomit, že ač její odbyt stále roste, celková čísla jsou stále na úrovni druhotných značek velkých automobilových koncernů, jako je třeba Škoda. A když si je srovnáme s jakkoli většími, ukáže se, jak zanedbatelná pozice Tesly v automobilovém světě stále je.

Například Renault za první letošní pololetí (protože to je poslední období, za které byla zveřejněna čísla týkající se prodejů všech automobilek) prodal ve světě 1 422 563 vozů. Tesla 386 050 aut. Tesla jako firma má přesto ke konci tohoto týdne 72,27krát vyšší hodnotu optikou tržní kapitalizace - 10,76 miliardy dolarů vedle 777,65 miliardy. Jak absurdní to je.

Za mlhou celkového růstu a úspěchu akcií na burze, které dávno nemají mnoho společného s výkonností firmy jako takové, se pak snadno ztrácí i neúspěch některých projektů a nápadů. A nebudeme nyní vrtat do solárního byznysu Tesly, stačí zůstat u aut a podívat se, jak se firmě další s produkty pro náročnější klientelu. Její prodeje totiž dnes sestávají prakticky už jen z Modelu 3 a zvýšeného totéž v podobě Modelu Y. Zejména první velká věc od Tesly, Model S, dostává hodně na frak.

Je to auto poprvé představené v roce 2012 a i když jej Tesla průběžně modernizuje více, než je běžné, jeho faktické stáří nelze zastírat donekonečna - z Moskviče VW Golf také nevytesáte. Tesla je mistr chytrého marketingu a PR, takže dokáže reálnou bilanci Modelu S držet mimo dohled, tvrdá čísla ale nelžou a americké automobilce nenastavují zrcadlo ukazující nepříliš hezký obrázek.

Dle dat JATO Dynamics dokázala Tesla za poslední dva roky (konkrétně od srpna 2019 do srpna 2021) prodat na celém světě jen 33 100 Modelů S. Nejde tedy o bilanci za nějaké krátké období, v němž by se autu nedařilo, nebo chvíle nezohledňující reakci na lednový facelift, ale solidní střednědobou bilanci. Přesto jde o tak málo aut. A mizérie zmíněného výsledku nejlépe vynikne, když se podíváme na čísla Porsche Taycan za stejné období.

Citelně dražší a prestižnější německý konkurent si v tomtéž časovém rozmezí našel 40 300 kupců. A Teslu výrazně porazil jak v Evropě (21 200 vs. 8 700 aut), tak v Číně (6 200 vs. 1 400), pouze v USA lidé stále více slyší na domácí produkt (23 100 vs. 13 000 aut pro Teslu). Je to přitom jako by Mercedes prodejně překonával VW nebo něco podobného - jde o dva srovnatelně velké, elektrické vozy, ale jinak o auta jiné úrovně a jiné ceny.

Stačí se podívat na kvalitu Porsche a „kvalitu” Tesly, aby člověk pochopil, proč jsou lidé na Model S zvědavý stále méně, o jiných aspektech ani nemluvě. Pro automobilku by to mělo být připomenutí, že na trh nemůže posílat cokoli a čekat, že to lidé budou dále kupovat jako zbláznění - konkurence se vždy dříve nebo později objeví. Mnoho sebereflexe ale od americké firmy nečekáme, je to jedna z věcí, které jí dlouhodobě jdou hůře než jiným.

Porsche Taycan se prodává mnohem lépe než Tesla Model S, i když jde o dražší auto prestižnější značky. Foto: Porsche



Na Modelu S (na snímcích starší provedení 75D) je zkrátka znát jeho staří, o další argumenty pro „nekoupi” se stará automobilka a její pověstná „kvalita”. Foto Tesla

Zdroj dat: JATO Dynamics

Petr Miler

