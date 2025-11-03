Přechod Volva na elektrická auta „bez jakýchkoli kdyby a ale” končí totálním fiaskem. Prodeje kolabují, firma už ví, že „to nemůže diktovat”
Petr ProkopecŠvédové nejenže nemíří ke kýženému cíli, zájem o jejich elektrické modely se dokonce hluboce propadá. Nezbývá tak než přijmout „pár kdyby a ale” a onen od začátku nesmyslný plán odpískat. Firma potřebuje nové spalovací modely pro další dekády.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Přechod Volva na elektrická auta „bez jakýchkoli kdyby a ale” končí totálním fiaskem. Prodeje kolabují, firma už ví, že „to nemůže diktovat”
včera | Petr Prokopec
Švédové nejenže nemíří ke kýženému cíli, zájem o jejich elektrické modely se dokonce hluboce propadá. Nezbývá tak než přijmout „pár kdyby a ale” a onen od začátku nesmyslný plán odpískat. Firma potřebuje nové spalovací modely pro další dekády.
V podnikatelském prostředí se aktivně pohybuji už od svých 14 let. A tak době vím, jak těžké je zákazníky získat a udržet si je. A jak lehce o ně můžete přijít. Stačí, abyste jen částečně změnili pár věcí, na kterých jim záleží, a už se otáčí na podpatku a míří jinam. Něco takového logicky ovlivní vaše příjmy, bez kterých nedokážete krýt náklady. Život na dluh vám pak vydrží jen chvíli, a pokud něco dramaticky nezměníte, bankrot vás nemine. Tohle velmi rychle zjistí i značně nenadaný živnostník, pro kterého je vlastní byznys stěží víc než jen z nouze ctnost. Přesto se podle toho dokáže chovat.
V případě velkých firem - automobilky nevyjímaje - jsem léta žil v představě, že v jejich vedení sedí lidé, kteří tohle ví už od chvil, kdy seděli na nočníku. Že jsou to ti nejtalentovanější, nejvzdělanější a nejzkušenější z nás, kteří všechny potenciální problémy vidí trochu dál. A soutěží o místo na slunci leda s podobně nadanými, kteří občas vidí ještě o něco dřív. Kdysi to tak možná bylo, dnes to vypadá, že ve vedení automobilek končí hlavně ti, kteří dokážou držet prst na tepu doby, říkají to, co se zrovna říkat má, a nedráždí zpochybňováním dominantních ideologií. Podle toho to ale pak dopadá se samotným byznysem, jehož principy se v čase nemění.
V čele většiny automobilových firem se tak ocitli lidé, kteří jednají v souladu se zelenou ideologií a dál skoro nic. Technická realita je nezajímá, ekonomická realita je nezajímá, přání vlastních zákazníků je nezajímá, takové věci vnímají, jen když jim teče do bot. Cílem se stalo jen urychleně přejít na elektromobilitu, protože se to má a další se bude řešit za pochodu. Co se jen mohlo pokazit?
Na vlastní kůži to teď poznává Volvo, které si v roce 2021 stachanovsky řeklo, že s koncem dekády zcela skončí se spalovacími motory. To si tehdy řekl kdekdo, od každého to ale neznělo moc vážně. Od Volva ano, jeden z jeho dnes už odvolaných manažerů tehdy dokonce řekl, že se tak stane „bez jakýchkoli kdyby a ale”. Chápete tu absurditu? Co je v lidském životě „bez jakýchkoli kdyby a ale”? Možná smrt, ta se neptá ani nesmlouvá, prostě přijde a máte utrum. Všechno ostatní jsou proměnné, kterým se - pokud chcete přežít - musíte neustále přizpůsobovat. Volvo na to rezignovalo, dokonce skončilo s u něj tak populárními diesely a mířilo dál. Až ucho a džbán přestaly tvořit jeden celek.
Plánem tedy bylo mít v roce 2030 plných 90 až 100 procent produkce elektrické, jenže po prvních devíti měsících letošního roku Švédové jen smutně koukají na to, jak se registrace právě těchto vozů dramaticky propadají. Zájem o elektromobily klesl o 21 procent, což je extrémní propad, pořád je to ale pozitivní pohled na věc daných do značné míry jen příchodem nových modelů. Pokud se podíváme na ty prodávané loni i letos, je to totální fiasko - podle údajů Data Force se třeba odbyt modelu EX40 propadl z 60 940 na 33 426 aut, prodeje EX40 z 32 029 na 22 085 aut a EC40 z 10 365 na 6 525 aut. Propad elektrických prodejů o polovinu z roku na rok ve chvíli, kdy totéž mělo růst a růst, není daleko. A to se bavíme o Evropě, kde se těmto autům pokládá před kola červený koberec.
Zákazníci si zkrátka ani v případě Volva nedají poroučet a volí to, co je jim milé. Proto staronový šéf automobilky Hakan Samuelsson nyní před kolegy z Auto News kapituloval, když přiznal, že něco jako konec spalovacích motorů už nepřipadá v úvahu. „Nemůžeme to diktovat,” řekl. Zmýlená tedy neplatí a půjde se znovu cestou vnitřního spalování: „Potřebujeme novou generaci plug-in hybridů, které budeme moci nabízet do konce 30. let tohoto století,“ uvedl dále.
Pořád je to polovičaté vyjádření, pořád je to pokus něco plánovat podle sebe, akorát méně absurdní než dřív. Co proboha Švédové čekají? Proč už konečně neřeknou, že budou vyrábět prostě to, co jim technický vývoj a ekonomická realita dovolí a zákazník akceptuje? Žádná další cesta k přežití není - buď si to řeknou manažeři automobilek sami, nebo k tomu budou donuceni dalším vývojem. Není už ten dosavadní dost poučný pro všechny kolem?
Velké SUV XC90 má letos na kontě navzdory svému stáří (přišlo v roce 2015) pouze 1,5procentní propad prodejů, menší XC40 a XC60 prodejně dokonce rostou, elektrické modely prodejně kolabují. Čím to asi bude? Foto: Volvo
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Srovnání hned tří moderních Porsche bez turba vám zapěje fascinující „vosí árii”, chybu neuděláte ani s jedním z nich
před 9 hodinami
- Porsche si nechalo patentovat nový jízdní režim, který působí jako aprílový žert, je ale míněn smrtelně vážně
2.11.2025
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
31.10.2025
Nejnovější články
- Sbírka zesnulého milovníka italských aut fascinuje svou pestrostí, takto lakovaná Ferrari si nenechal dělat nikdo jiný na světě
před 2 hodinami
- Prodeje korejských elektromobilů v USA se po konci dotací totálně zhroutily, i když zlevnily až pod úroveň dotovaných cen
před 3 hodinami
- Hledáte nejpohodlnější autosedačku pro vaše děti? Už jste ji našli, jmenuje se Thule Palm
před 4 hodinami
- Honda chce vrátit do nabídky další ze svých ikon. Pro dobro nás všech doufáme, že to neudělá
před 5 hodinami
- BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva