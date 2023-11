Předání prvních Tesel Cybertruck bude jen šaškárna, divadýlko, ze zákazníků nikdo nedostane ani jednu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Člověk by čekal, že čtyři roky po premiéře a měsíce poté, co Tesla „zahájila výrobu”, dojde při slavnostním předání prvních kusů aspoň na faktický začátek prodejů. To se ale nestane, jak předem potvrdil šéf produktového designu značky.

Touha předvádět se je lidem vlastní už odnepaměti, v posledních letech je ale zejména díky sociálním sítím o mnoho více vidět. Dříve narození nechápou, jak mohli různí youtubeři a další influenceři udělat show i z rozbalování obyčejné krabice, zatímco mladší ročníky sypou na internet jeden vztyčený palec nahoru za druhým. Věhlas dotyčného i jeho příjmy s tím narůstají, a tak se publikum může příště těšit na stále větší absurdity - třeba na likvidaci zánovního Ferrari jen proto, že se na to někdo bude s údivem koukat.

Lidstvu to nedělá zrovna dobrou reklamu, prázdný exhibicionismus se ale bohužel stále více stává normou. A proto se stává i nástrojem profesionálního marketingu. Nevyhýbá se mu ani Tesla, pro kterou je pozornost okolí dlouhodobě na prvním místě. Znovu prokázat to hodlá 30. listopadu, kdy má dojít na slavnostní předání prvních vyrobených kusů dlouho očekávaného elektrického pick-upu Cybetruck. O tomto dni se značka zmiňovala už dříve, a tak jsme po letním zahájení výroby doufali v to, že půjde o předání prvních aut aspoň nejvěrnějším zákazníkům. To se ale nestane.

Šéf produktového designu značky Javier Verduna vnesl do celé akce více jasna, když uvedl, že Tesla na této akci sice předá prvních 10 aut, ne však zákazníkům jakéhokoli druhu. Auta budou předána zaměstnancům firmy, kteří si navíc Cybertruck nekoupili, budou ho mít jen půjčený. Čeká nás tedy šaškárna svého druhu, divadýlko, které by asi nejlépe shrnula slova Williama Shakespeare - mnoho povyku pro nic.

Nakonec ale po všech dřívějších událostech nelze tento krok Tesly označit za šokující. Pro americkou automobilku je typické, že se více než co jiného snaží uchlácholit investory. Nejinak tomu bylo třeba v případě elektrického tahače Semi, jenž se začal „prodávat“ 1. prosince loňského roku. Tehdy Tesla předala společnosti PepsiCo pouhých 15 exemplářů a přidala pár aut dodaných jiným subjektům a víceméně zavřela krám. A i když Elon Musk původně prohlašoval, že od roku 2022 se bude vyrábět 100 tisíc kusů ročně, Semi dodnes nemá k dispozici svou vlastní montážní linku a z běžných zákazníků se vozu do konce roku 2023 nedočká opět nikdo. Nyní se s masovější produkcí prý počítá od sklonku roku 2024.

Bude tomu stejně v případě Cybertrucku? Snad ne, s jeho produkcí to Tesla podle všeho dotáhla dál, přesto to s elektrickým pick-upem bůhvíjak vábně nevypadá. Automobilka má v jeho případě problémy skoro se vším - od kvality výroby až po nedostatek některých komponentů včetně baterií. Tesla tak nejspíš doufá, že s pomocí oněch deseti zaměstnanců zaplaví veřejný prostor jen pozitivně laděnými zmínkami o opaku. Jestli to bude stačit na dlouhodobý úspěch, ukáže jen čas.

Na konci listopadu dojde na slavnostní předání prvních Cybertrucků, jenže nedostane je ani pečlivě vybraná sorta zákazníků. Převezme je pouze 10 zaměstnanců značky, kteří budou mít vůz pouze zapůjčený. Foto: Tesla

Zdroj: Milenio přes Auto Evolution

Petr Prokopec

