Přední německý ekonom nad Volkswagenem zlomil hůl: „Firmu holt pravděpodobně koupí Číňané,” říká
Petr ProkopecTo už je vážně kapitulace, když se k věci takto otevřeně vyjadřují respektované osoby německého ekonomického prostředí. Nejsmutnější ale nakonec je, že VW přesně tímto směrem míří. A pořád nedělá nic kloudného pro to, aby se takovému výsledku vyhnul.
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Přední německý ekonom nad Volkswagenem zlomil hůl: „Firmu holt pravděpodobně koupí Číňané,” říká
včera | Petr Prokopec
To už je vážně kapitulace, když se k věci takto otevřeně vyjadřují respektované osoby německého ekonomického prostředí. Nejsmutnější ale nakonec je, že VW přesně tímto směrem míří. A pořád nedělá nic kloudného pro to, aby se takovému výsledku vyhnul.
Před pár lety nám od Volkswagenu přišla zpráva, nad kterou nám rozum jen zůstával stát a my nevěděli, zda se jí smát anebo z ní plakat. Místní zastoupení automobilky nám tehdy oznámilo, že nám už nebude posílat tiskové zprávy, čímž nás trestá za nedostatečně pozitivní postoje ke krokům firmy. Ta vše vsadila na elektrická auta, což koncernu mělo přinést vyšší prodeje i zisky. A my jsme to kazili, protože jsme tomu neuvěřili a měli k tomu kritické poznámky. Tak nás společnost potrestala tím, že nás vyřadí z mailing listu pro rozesílání tiskovek, dodnes z toho máme špatné spaní...
Nedávalo to žádný smysl a dodnes jde o jednu z výmluvných ukázek toho, jak iracionálně se tato firma chová. Po vsazení veškerého kapitálu na jednu kartu kupila chybu za chybou a vlastně dodnes nechápeme, jak mohla k onomu prvotnímu rozhodnutí dojít. Však elektrický pohon nikdy nebyl zákazníky ve velkém žádán, neboť nepředstavuje žádný podstatný technologický, uživatelský, ekonomický ani jiný přínos.
Naopak, v případě použitelnosti je s ním spojen menší dojezd i jeho zdlouhavé doplňování, v případě ekonomiky provozu extrémní náklady dané rychlým poklesem hodnoty v čase. Výrobci takových aut chtějí víc za míň, a tak bylo od počátku jasné, že Němci vyrazili na misi, která nemůže skončit úspěchem. A nezdá se, že by to nevěděli, však třeba i Hildegard Wormann, tehdy prodejní šéfka Audi, se svého času nechala slyšet, že po sázce na elektromobily firma s 50procentní pravděpodobností zkrachuje.
Audi v mezičase svůj přístup přehodnotilo, ale ne dost, a tak na trh dál posílá hromadu nesmyslů. Podobně je na tom zbytek koncernu VW, který se kvůli tomu též soustavně blíží k hraně přežití. A už to není jen pohled (podle VW) obskurních novinářů našeho ražení, už se z toho stává pohled mainstreamových ekonomických expertů citovaných Auto Motor und Sport.
Moritz Schularick, vedoucí Kielského institutu pro světovou ekonomiku, za podpory Nialla Fergusona, ekonomického historika ze Stanfordovy univerzity, totiž dospěl k názoru, že Evropa ve svém honu za zeleným přeludem dramaticky zaostává za Čínou a USA. „Tradiční model vývozu aut vymírá,“ uvedl druhý tím, že „pokud nedojde k radikální změně, předpokládám, že Evropané budou velmi brzy hromadně jezdit v čínských autech, například v těch od značky BYD“.
Podle Schularicka se nyní Evropa musí semknout a danou expanzi alespoň zmírnit tím, že BYD a další donutí k tomu, aby své vozy vyráběly na starém kontinentu. Tímto způsobem budou zachráněna alespoň nějaká pracovní místa, neboť víra experta zejména v domácí automobilový trh je už prakticky nulová. „VW pravděpodobně bude odkoupen nějakým čínským výrobcem aut. A možná to bude právě BYD,“ předestřel budoucnost koncernu
Suchá data jim pak ostatně dávají zapravdu. Zatímco třeba v únoru 2018 vyvezly německé značky jako takové do Číny 4,69 milionu aut, letos v únoru již šlo jen o 3,48 milionu vozů. Export čínských aut se ale ve stejném období zvýšil z 1,09 na 9,41 milionu aut. Samotný VW pak v roce 2018 v Číně prodal 4,21 milionu aut, loni však dosáhl jen na 2,69 registrací. Němci tak ztrácí jak na domácí, tak na východní frontě. A zaostávat začínají i na západě v boji proti USA.
Právě to se ovšem nejen zástupcům VW snažíme celá léta naznačit. Místo toho se VW odstřihl od nás a nás odstřihl od sebe. Před sebou sám ale nikdo nezdrhne, ani tímto způsobem, a tak Němci o pár let později s klapkami na očích dojíždí na konec slepé uličky. Ferguson už ani nevěří, že bychom v Evropě byli schopni koordinovaného a strategicky smysluplného jednání, tak na záchranu může být už pozdě. Snad ještě není, pro opak je ale třeba začít něco opravdu podstatného dělat. VW se o to ani pořádně nesnaží...
Slavná prosklená továrna je jedním ze symbolů zmaru VW i celé evropské branže. Bylo to od začátku zbytečné, ale VW jen má, co tak moc chtěl. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Motor und Sport
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