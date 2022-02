Přehled spolehlivosti aut dle JDP 2022 je fackou do tváře Evropanů, nadprůměrné jsou jen 3 značky před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Nejedno překvapení přináší nejnovější výsledky tradiční studie. Na čele žebříčku už nenajdeme po léta nejúspěšnější Japonce a Porsche, třebaže to si stále vede dobře. Většina evropských značek se ale nachází bezpečně v podprůměru.

Pokud máte malé děti, nejspíše víte, co je to nevděk. Nemyslíme to zle, nemůžeme ale přehlížet, že ratolesti jsou z každé nové hračky, zvláště pak té, kterou si vysnily, doslova u vytržení. Jak však jde čas, jejich zájem postupně opadává. Během letošních Vánoc si tak mnohé děti již pomalu ani nevzpomenou, co dostaly o těch loňských, částečně i proto, že rostou a mění se jejich zájmy. Co tedy kdysi bylo atraktivní a zábavné, je dnes staré a nudné.

Výše zmíněné ale ve výsledku neplatí jen v případě dětí, něco podobného můžeme vztáhnout i na dospělé, zvláště pokud zůstaneme u automobilové branže. Situace v ní se v posledních letech mění mimořádně rychle a čemu před rokem bylo aplaudováno, to nyní může být zatracováno. Uspokojit zákazníky je tedy stále náročnější. Výrobci by proto měli velmi pozorně sledovat výsledky anket, jako je studie VDS (Vehicle Dependability Study) firmy J.D. Power (JDP).

Stojí JDP v Americe zjišťovala, zda lidé po třech letech od nákupu vozu hodnotí spolehlivosti svých aut. Poznatky respondentů se přitom týkají hned 184 specifických oblastí, jenž jsou nově rozděleny do devíti kategorií. Kromě těch již známých (motor a převodovka, exteriér, jízda, ovládání/displeje, audio/multimédia/navigace, sedadla, vyhřívání/ventilace/klimatizace a interiér ) totiž přibyly i asistenční systémy.

Zjištěné informace pak znovu vedou k počtu problémů na sto vozidel (PP100), kdy nižší skóre reflektuje vyšší spolehlivost. Ve Státech přitom průměr činí 192 PP100, na vozy mainstreamových značek (190 PP100) nicméně majitele nahlížejí vstřícněji než na prémiová auta (204 PP100). Dle JDP za tím stojí posun, jehož výrobci levnějších vozů v oblasti kvality dosáhli a také fakt, že se více drží osvědčených řešení. U těch dražších však značky vsadily na více moderny, která se však ukázala být zrádnou.

Jak se přitom zdá, automobilky jsou nepoučitelné. Již několik let v kuse totiž z daných průzkumů a studií vyplývá, že největším problémem jsou multimédia. To se potvrdilo i nyní, neboť v této kategorii průměr činil 51,9 PP100, což je dvojnásobek oproti druhé nejhorší kategorii. Výrobci by tak již opravdu měli zapracovat hlavně na zlepšení hlasového ovládání, integrace funkcí Apple CarPlay a Android Auto či na počtu portů USB, jinak riskují ztrátu loajality.

Korejci vládnou, evropské značky selhávají

Až dosud jsme mluvili jen obecně, nastal proto čas přikročit k detailům. Ty jsou vcelku překvapivé, neboť na čele už nenajdeme ani japonské značky, ani Porsche. Místo toho peloton ovládli Korejci, a to opravdu drtivě. Kia totiž se 145 PP100 opanovala první příčku, Hyundai se 148 PP100 pak tu třetí. Na čtvrté přitom skončilo Genesis jako první prémiový výrobce se 155 PP100, mezi tuto trojici se pak vešel už jen druhý Buick se 147 PP100.

Nejde přitom o první studii, která Korejce staví na čelo, poslední dobou se tak děje stále častěji. Navíc začíná i narůstat náskok mezi těmito značkami a zbytkem světa, neboť pátá Toyota již musí počítat se 158 PP100, šestý Lexus se 159 PP100 a sedmé Porsche dokonce se 162 PP100. Značku z Zuffenhausenu ale může těšit alespoň fakt, že model 911 byl již druhý rok v řadě zvolen nejspolehlivějším modelem vůbec.

Co se týče druhého konce žebříčku, tam již nenajdeme Fiat, který jej dříve tradičně uzavíral. Není to však vzestupem značky, ta již v přehledu zcela chybí kvůli nedostatečnému množství prodaných aut. To jen dokládá, kterak to Italové v Americe zcela prokaučovali. Na druhé straně, je vlastně otázkou, zda by je umístění mezi nejhoršími potěšilo. Koneckonců, čtvrtá příčka od konce pro Alfu Romeo není dobrou vizitkou.

Ještě hůře než Italové (245 PP100) je na tom nicméně Volvo (256 PP100) a úplně nejhůř Land Rover (284 PP100). Evropské značky jsou na tom vůbec mizerně, prakticky všechny najdeme v podprůměru - s výjimkou zmíněného Porsche, BMW a Mini. Na prodejích se tato nepřímá kritika nepodepisuje vždy, dráždit hada bosou nohou se však nikdy nevyplatilo. A jak jsme naznačili v úvodu, věrnost té či oné značce je dnes velmi vrtkavou záležitostí, se kterou by si výrobci neměli zahrávat.

Američané začínají být nejvíce spokojeni s korejskými vozy, v rámci spokojenosti s tři roky starými vozy totiž na čele pelotonu skončily Kia, Hyundai a Genesis. Foto: J.D. Power



Vůbec nejlepší je Kia, mezi jejímiž modely boduje i u nás dobře známá Sportage. Foto: Kia



Nejspolehlivějším modelem nicméně bylo již druhý rok v řadě zvoleno Porsche 911. Samotná značka pak skončila třetí mezi prémiovými výrobci a sedmá celkově. Foto: Porsche



Na úplném dně najdeme Land Rover, jehož modely jsou problematické obecně, obzvláště s novým Defenderem si ale mnozí majitelé užili své. Foto: Land Rover

Zdroj: J.D. Power

Petr Prokopec

