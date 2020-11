Přelomová nová Škoda se začala vyrábět, k mání je prozatím ve třech specifikacích před hodinou | Petr Prokopec

Je to ve spoustě ohledů něco úplně jiného, než na co jsme od Škody byli dosud zvyklí, což se zračí i v ceně. Pod milion korun nejde koupit jedinou verzi.

Na počátku září Škoda představila svůj přelomový model. Řeč není o ničem jiném než o elektrickém SUV Enyaq, které českou značku posouvá do zcela nového tržního segmentu, však dosud žádný jiný její model nestartoval nad milionem korun. Tuto sumu navíc platíte za verzi osazenou bateriemi o nezajímavé kapacitě 60 kWh (ekvivalent nádrže na 17,5 litru paliva v autě s dieselovým motorem), mimo to je nicméně k mání ještě 82kilowatthodinový paket. Prozatím s ním však můžete spárovat pouze jeden elektromotor a tedy „jen“ 150 kW/204 koní. Tento týden začaly z montážních linek sjíždět první exempláře.

Díky produkci v Mladé Boleslavi představuje Enyaq mezník i pro celý koncern VW, neboť jde o první model postavený na platformě MEB, který se vyrábí mimo Německo. Montován je navíc na stejné lince jako Octavia a Karoq, což znamená, že vůbec poprvé se architektura zasvěcená pouze alternativnímu pohonu setkává s platformou MQB. Pro Škodu pak jde o první model postavený na bázi MEB, jakkoliv v rámci ryzí elektromobility má Enyaq číslo dvě. Jedničkou totiž bylo nyní již nevyráběné Citigo-e iV.

Značka počítá s opravdu širokou nabídkou, do které se zařadí i provedení s bateriemi o kapacitě 55 kWh (16 litrů nafty) osazené rovněž jako jediné 18palcovými ocelovými koly. Tato verze nicméně nebude k dostání na českém trhu, na rozdíl od chystaných modelů iV 80x a RS. Obě přitom disponují největšími bateriemi, jenž párují se dvěma jednotkami. Slabší varianta nabídne 195 kW/265 koní, silnější pak dokonce 306, se kterými zvládne stovku za 6,2 sekundy. Maximálka pak v jejím případě činí 180 km/h.

Na obě tyto varianty bude třeba vyčkat do léta příštího roku, stejně jako se ostatně trpělivostí musí obrnit zájemci o momentálně nabízené modely. Jakkoliv totiž Škoda již rozjela sériovou výrobu, za zákazníky vyrazí auta až po Silvestrovské půlnoci. To samozřejmě má své opodstatnění, navíc dokonce dvojí. Česká značka totiž má v rámci emisí splněno a tudíž již nemusí průměrné CO2 tlačit níže. Prodej dalších elektromobilů byť za ceny Enyaqu by pro ni znamenal jen ztrátu.

Pokud vás nicméně Enyaq oslovil, objednat si jej můžete nyní, venku je ostatně kompletní ceník. Než se k němu ale dostaneme, jen zmíníme, že jakkoliv Škoda počítá s bateriemi o kapacitě 55, 62 a 82 kWh, vy můžete v reálu počítat s nižšími hodnotami. Kvůli ochraně akumulátorů je totiž část uzamčená, reálně tak máte k dispozici 52, 58 a 77 kWh. Dle cyklu WLTP by vám přitom tyto pakety měly zajistit dojezd 340, 390 nebo až 510 km. Verze iV 80x a RS pak na jedno nabití urazí jen 460 km.

České ceny pak startují na sumě 1 059 900 Kč v případě Škody Enyaq iV 60, která v rámci výbavy zvané Loft počítá již standardně s 19palcovými litými koly. Zatímco ovšem za těmi předními se skrývají kotouče, vzadu najdete bubny. Uvnitř pak nechybí 13palcová obrazovka multimédií či třízónová automatická klimatizace, zatímco o bezpečnost se stará sedm airbagů nebo monitoring jízdních pruhů. Samozřejmostí jsou pak prvky Simply Clever jako deštník ve dveřích řidiče.

Se stejnou úrovní je možné spárovat také největší paket baterií (1 189 900 Kč), který je jako jediný nabízen také spolu se stupněm Founders Edition (1 379 900 Kč). Ten počítá pouze s produkcí omezenou na 1 895 kusů, kdy dané množství odkazuje na vznik automobilky. Nadmíru zajímavé přitom je, že u této verze dostáváte klimatizaci pouze dvouzónovou, tedy alespoň dle oficiálního ceníku. Na druhou stranu lze počítat s jednadvacítkami a podsvícenou čelní maskou.

Je jasné, že při daných cenách a stále takřka nulové infrastruktuře v českých luzích a hájích nebude klientela v domovině Škody Enyaq až tak početná. Na druhou stranu, zrovna na české zákazníky značka až tolik necílí, i proto zde ostatně ani nehodlá nabízet základní provedení, které bude jako jediné startovat pod milionem korun. Dá se nicméně předpokládat, že ani částka pohybující se okolo 900 000 Kč by výraznou změnu nepřinesla.

