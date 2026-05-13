Přelomový nový Jaguar odhalil své finální jméno. Jde do podstaty věci, zbytek ukáže o víkendu

před 7 hodinami | Petr Prokopec
Dosud si říkal Type 00, automobilka ale zřejmě měla dost narážek na to, že přesně tolik osloví zákazníků. A tak nakonec svůj odhad zpřesnila. Nic to ale nemění na tom, že si nedokážeme představit, že by tento stroj britskou automobilku nepohřbil.
Před několika lety ovládl automobilový svět ničím nepodložený elektrický optimismus. Od začátku jsme na něj hleděli s očima navrch hlavy, automobilky ale neváhaly a do těchto aut pěchovaly neskutečné peníze s vidinou, že za pár let nebudu prodávat nic jiného. Byl mezi nimi i Jaguar, v jehož případě to dávalo ještě menší smysl než u většiny jiných značek. Ty od těchto absurdních plánů v mezičase vesměs upustily, Jaguar ale ne.
Jeho vedení má nejspíš pocit, že britská automobilka je cosi jako Titanic, tedy nepotopitelná. A proto firma stále počítá s tím, že její budoucnost bude čistě elektrická. Navíc se na trhu hodlá posunout o pár pater výš, pročež místo Audi, BMW a Mercedesu chce konkurovat spíše Bentley nebo Porsche. I tyto značky původně počítaly s tím, že co nejrychleji zezelenají. Jenže první zmíněná se dosud k vlastnímu elektromobilu ani nedostala, zatímco u té druhé se její kdysi pohádkové zisky propadly až k nule.
S luxusními a výkonnými elektromobily ale dnes neboduje prakticky nikdo, což by pro Jaguar mělo být dostatečným varováním, aby od svých plánů též upustili. Jenže Britové zkrátka mají pocit, že se buď ledové kře vyhnou, nebo skrz ní projedou. Že by je poslala ke dnu jako slavnou zaoceánskou loď při její první platbě, si nepřipouští. Jenže ono to jinak dopadnout snad ani nemůže, chystané čtyřdveřové GT totiž nemá přijít s ničím, co by tu už nebylo, a čím by tak mohlo okouzlit. Sledujeme tedy pohřeb Jaguaru v přímém přenosu?
Skoro to tak vypadá, zvlášť poté, co Britové oznámili, jak se jejich rakev, pardon přelomový model bude jmenovat. A je to zas jednou ohňostroj kreativity. Zatímco koncept, který sériovému modelu předcházel, dostal název Type 00, produkční varianta dorazí jako Type 01. Původní jméno zřejmě odkazovalo na nulové emise, lidé si z něj ale utahovali, že půjde o počet oslovených zákazníků. Inovované označení má pro změnu reflektovat první vlaštovku v nové éře značky, lidé si z něj ale znovu utahují, že půjde o počet oslovených zákazníků - jeden místo nuly, to je tak vše, na co může vůz pomýšlet.
Bez zajímavosti není, že na zádi auta žádné označení nenajdete, místo toho půjde jen o velmi malý motiv, který se objeví ve spodní části rámu čelního okna. Čisté linie vozu tak zůstanou neposkvrněné, což ale neznamená, že by byly oslnivě krásné. Ačkoli jsme hotový vůz neviděli, jako krasavec nepůsobil ani jako koncept, ani jako maskovaný prototyp.
Po stránce technické pak základ bude tvořit nová platforma JEA (Jaguar Electric Architecture), se kterou bude spojen jeden elektromotor vpředu a dva vzadu. Celkově má soustava nabídnout přes 1 000 koní výkonu a zhruba 1 300 Nm točivého momentu, pomalý tedy tento vůz jistě nebude. Jenže při zhruba 5,2metrové délce a s bateriemi o kapacitě 120 kWh nebude ani lehký, pod 2,5 tuny nezamíří ani náhodu. Naopak s ohledem na tlak na luxus očekáváme, že vážit bude okolo 2 750 kilogramů.
Půjde tedy o typický elektromobil, který při využití plného potenciálu ústrojí zvládne jen pár desítek kilometrů, než ho budete muset na desítky minut odstavit u nabíječky. Jaguar navíc zatím neprozradil, kdo je dodavatelem baterií, v případě jeho předchozího SUV I-Pace však šlo o společnost LG. Její pakety ale nebyly zrovna spolehlivé, pročež Britové asi stejnou chybu nezopakují. Jenže vyloženě úspěšná v tomto ohledu není ani konkurence.
Suma sumárum tak na trh míří velké a těžké auto s kontroverzním designem, které bude velmi drahé a zvládne tak maximálně jediný trik, a to zrychlení na krátkou vzdálenost v přímém směru. A ani v tom nebude mimořádně dobré. Tohle vážně nezní jako recept na úspěch, pročež ani nepočítáme s tím, že by se automobilka po nadcházejícím víkendu, kdy v Monaku u příležitosti závodu Formule E představí prototyp s méně maskováním, byla zavalena objednávkami. Spíše lze čekat jen potlesk pár nadšenců, kteří by si od Jaguaru koupili skoro cokoli
Britská novinka dorazí pod názvem Type 01. Foto: Jaguar
A o tomto víkendu shodí kamufláž. Snad se na to ani netěšíme... Foto: Jaguar
Zdroj: Jaguar
