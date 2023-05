Přepínač světel přesunutý do ikonky v rohu dotykového displeje je nové dno absurdity moderních aut před 8 hodinami | Petr Miler

Nešálí vás zrak, první automobilku už napadlo nechat přes dotykový displej ovládat i světla. Vysvětlení tohoto rozhodnutí má svou logiku, pro praxi používání automobilu je ale dalece nedostačující.

Je to moderní trend, který jsme kritizovali už mnohokrát. A bohužel v tom musíme i dnes pokračovat. Automobilky se už dávno vzhlédly v možnosti soustředit maximum ovládacích prvků vozu na dotykové displeje kamsi do středu palubní desky. Dokud se takto měly ovládat věci jako navigace, vestavěný internetový prohlížeč či šlo o podpůrný prvek některých fyzických ovladačů, nešlo proti tomu říci půl slova. Dobám takového přístupu jsme dnes ale vzdáleni už několik let.

Výrobcům se dotykové displeje zalíbily coby cesta ke snížení výrobních nákladů skrze omezení počtu dražších a složitějších fyzických ovladačů a unifikaci maxima různých verzí jednotlivých modelů či dokonce několika modelových řad. A nakonec toto řešení adorují i jako způsob, jak dodatečně prodávat tu či onu funkci. Protože když budete chtít majiteli dodatečně prodat vyhřívání sedadel, jehož spirálami jsou vybaveny všechny sedačky, ve voze s fyzickým tlačítkem na jeho spouštění to bez návštěvy servisu nepůjde. Ale když se bude spouštět přes „dotykáč”? Pak stačí jedna vzdálená aktualizace a je prodáno.

Zejména z těchto důvodů se na dotykové displeje začalo přesouvat ovládání prakticky všeho, tedy i toho, pro co se absolutně nehodí. Už ono vyhřívání sedadel se takto za jízdy ovládá nepříjemně, ale nic to není vedle toho, když se přes dotykový displej mění hlasitost audia nebo teplota automatické klimatizace. I ve velmi „dotykových autech” ale pořád zůstávalo pár konstant typu ovládání světel, kterému bylo nadále fyzické tlačítko obvykle vlevo od volantem. Ani na to už není spoleh.

Americké pick-upy Chevrolet Colorado a GMC Canyon loni dostaly ve svých nových verzích takovou absurditu, jako je přepínání světel výlučně přes dotykový displej. Ovladač světlometů prostě chybí, žádný není, vlevo nahoře na dotykovým displeji je prťavé tlačítko na ploše asi 0,25 cm2, které vše ovládá. Upozornili nás na to nyní kolegové z Carscoops, kteří toto rozhodnutí s podporou argumentů koncernu GM vlastně hájí. My s nimi nesouhlasíme.

Pravda, vyjádření GM není úplně nelogické, podle koncernu se dnes světla stejně obvykle ovládají automaticky a lidé po ovladači sahají jen zřídka. Takže k čemu ten fyzický - když chtějí, mohou použít „dotykáč”. Je to vadné uvažování už proto, že jde o naprosto klíčový prvek, jehož ovládání by mělo být maximálně spolehlivé. A „zamrznout” dotykový displej či přestat fungovat ovládání části elektroniky touto cestou (často s nemožností s tím ze strany uživatele cokoli udělat ve stylu restartu, chtělo to zásah servisu) jsme zažili už tolikrát, že nás docela děsí představa, že vám vyřadí ovládání světel a nebudete moci třeba pustit „parkovačky” na špatně osvětleném místě při večerním stání. Ten hlavní problém je ale ještě jinde.

Jde tu nakonec hlavně o to, že používání tohoto ovladače (a často i ovladače teploty ventilace a dalších prvků) je statisticky možná relativně málo časté, ale když už ho potřebujete, chcete, aby stoprocentně fungoval, změna nastavení proběhla hned a bez vašeho rozrušení při jízdě či v jinak složité situaci na silnici. Tam se dělí zrno od plev. Fakt, že automobilky toto nevnímají a dávají přednost úspoře nákladů bez ohledu na bezpečnost svých klientů, je podle nás fascinující nedbalost. A přesun ovladače světel na dotykový displej je nové dno absurdity tohoto přístupu.

GM ke všemu říká, že ovladač světel je dostupný v každém menu infotainmentu, fotky samotného Chevroletu ale dosvědčují, že tomu tak prostě není. Ovladač je vidět jen na posledním displeji (výřez viz hlavní foto) a je neuvěřitelně titěrný. Foto: Chevrolet

