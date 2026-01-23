Přepište dějiny, motory V8 se vrací. Automobilka jich letos musí vyrobit třikrát víc než loni, poptávka je obrovská
Petr ProkopecA není to tak, že vyrobí tři místo jednoho, bavíme o 100tisícové roční produkci. Zkazky o tom, že o takové motory už není zájem, byly zjevně nepravdivé, z nabídky je dostaly kleště regulací a soustavná ignorace preferencí zákazníků ze strany automobilek.
Pod vedením Carlose Tavarese připomínal koncern Stellantis legendární Titanic, který šílený portugalský kormidelník hnal plnou parou přímo proti ledovci. A ještě u toho nechal odkrýt příď, aby měl jistotu, že po nárazu celá loď skutečně skončí na dně. K tomu ale naštěstí nedošlo, neboť vedení koncernu ho těsně před srážkou vyhnalo z kapitánského můstku. Na ten zamířil Antonio Filosa, který má velkou oporu v Timu Kuniskisovi, na jehož bedrech leží severoamerická divize Stellantisu. Přičemž oba zjevně mají kličkování mezi krami v malíku.
Kuniskis se totiž loni zasadil o to, aby se pod kapotu pick-upu Ram 1500 vrátil osmiválec. Nešlo ani zdaleka o novou jednotku, nýbrž tu původní 5,7litrovou, která dokonce neprošla žádnou modernizací. Značka si za ni navíc účtuje o 1 500 dolarů, tedy o 31 tisíc korun víc než za šestiválec, který je výkonnější i úspornější. Jenže nemá takový charakter jako atmosférický Hemi. Klientela tak Ram zahltila objednávkami, načež osmiválce na celkových prodejích tvořily zhruba 30 procent, a to přesto, že k mání byly necelý půlrok.
Přijde vám to jako malý podíl, kvůli kterému není třeba dělat takové pozdvižení? Do jisté míry máte pravdu. Jenže realita je trochu jiná, než by hlavně odpůrci objemných spalovacích jednotek předpokládali. „Potřebovali bychom dalších více než 100 tisíc motorů Hemi, abychom uspokojili poptávku,“ uvedl před časem Kuniskis. Potvrdil tak, že zájem je opravdu nemalý. A že pokud by automobilka navýšila výrobní kapacity, pak by se osmiválec na celkových prodejích Ramu 1500 podílel minimálně ze 40 procent, spíš však z ještě větší části.
Stellantis má proto v plánu letos vyrobit víc než 100 tisíc motorů Hemi, tedy přes trojnásobek loňské produkce, která čítala 30 tisíc kusů (objednávek však značka obdržela 50 tisíc), jak informují Mopar Insiders. Dosud byla za produkci 5,7litrových jednotek zodpovědná mexická továrna Saltillo Engine Plant, nicméně na tamních linkách se vyrábí i 6,2litrový přeplňovaný Hemi, stejně jako šestiválcový třílitr Hurricane. Možnosti, jak navýšit produkci, jsou tedy omezené. Proto Kuniskis uvedl, že „lokalita již není důležitá“, montáž osmiválců tak bude probíhat i jinde.
Jaké podniky byly vybrány, má Stellantis upřesnit poměrně brzy. Ostatně jakýmkoli otálením by jen škodil sám sobě. Dá se přitom předpokládat, že s navýšením produkce motorů V8 dojde také na nábor nových pracovních sil. Docházet tedy bude na pravý opak toho, co Tavares trousil na všechny strany. Dle něj měl totiž nejprve downsizing a následně přesun k bateriovému pohonu vést k vyšší zaměstnanosti i lepším ekonomickým výsledkům. Ovšem děl se ve všech směrech pravý opak.
Teď si možná řeknete: „No jo, Amíci.” Jenže takhle jednoduché to není - nekonkrétní historicky rekordní prodeje V8 hlásí i BMW, které působí globálně, Amerika není jeho modla (15 až 20 % celosvětových prodejů) a nabízí je i v Evropě. Lidé zkrátka velké motory chtějí dál, nikdy o ně neztratili zájem, jejich vybíjení v nabídce je dílem tržních regulací politiků a obchodního ignorantství automobilek. Teď, když každý vidí, co se děje, bude i pro další výrobce obtížné poptávku ignorovat, což se netýká jen osmiválců, ale větších spalovacích motorů. obecně. Jakmile kartel, zde zelený kartel, přestane držet basu, rozpadne se jako domeček z karet. Jsme na začátku tohoto procesu, který se podle nás už nedá zastavit. Kdo dřív pochopí, vyhraje...
O osmiválcové motory Hemi je obrovský zájem, i když vlastně nedošlo na jejich modernizaci a třeba šestiválec Hurricane nabízí vyšší výkon i nižší spotřebu. Jenže lidé se zkrátka svých oblíbených jednotek nechtějí vzdát, boduje s nimi dnes každý, kdo je pořád vyrábí. Foto: Ram
